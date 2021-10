Le azioni Coinbase possono salire del 50% dopo l'accordo con Facebook?

Ottobre 20, 2021 11:36

Le azioni di Coinbase sono balzate sull'annuncio che Facebook depositerà i fondi del suo nuovo e ormai imminente portafoglio digitale col cambio di criptovalute. Si tratta di una grande spinta per Coinbase, le cui azioni sono crollate del 50% dal suo prezzo massimo post-IPO, per poi risalire del 50% ai livelli attuali.

Coinbase opererà come partner di depositi per il nuovo portafoglio digitale di Facebook chiamato Novi. Questo permetterà agli utenti di convertire le valute locali in criptovalute dalla propria app mobile che avrà una perfetta integrazione con altri prodotti di Facebook.

Il rollout inizierà con un progetto sperimentale negli Stati Uniti e in Guatemala utilizzando la stablecoin Pax Dollar. È stato un buon trimestre per Coinbase che ha anche recentemente annunciato una crescita dei volumi di transazioni e un aumento del 1,100% dei ricavi netti rispetto all'anno scorso.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, COIN.US, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 1 giugno 2021 al 19 ottobre 2021, eseguito il 19 ottobre 2021 alle 20:30 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Risultati degli ultimi cinque anni non disponibili.

Dall'IPO di Coinbase del 14 aprile 2021, il livello di prezzo più alto raggiunto dalle azioni è stato di circa ~$429.54. Da allora il prezzo è crollato ad un minimo storico di ~$208.00 il 17 maggio.

Tuttavia, il prezzo delle azioni sembra essersi stabilizzato e ora è aumentato di quasi il 50%. Se il tie-up con Facebook sarà in grado di sollevare il sentiment degli investitori, loro potrebbero guardare al prossimo livello di resistenza principale per le azioni, che è il massimo storico intorno a ~$429.54 - un movimento quasi del 50% superiore dai livelli attuali.

