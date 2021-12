Apple è in testa alla classifica in una giornata importante per i titoli tecnologici

Dicembre 08, 2021 10:01

Nella giornata di ieri, mentre i timori per la variante Omicron continuavano a diminuire, i principali indici di Wall Street hanno registrato forti guadagni. Questi aumenti sono stati in gran parte alimentati dai rialzi dei titoli tecnologici, guidati dalla più grande azienda del mondo per capitalizzazione di mercato, Apple.

Le azioni Apple sono salite di oltre il 3,5% durante la sessione, raggiungendo un prezzo di chiusura record di 171,18 dollari in questo modo.

Questa notevole performance è stata raggiunta dopo che l'analista di Morgan Stanley Katy Huberty ha posto un obiettivo di prezzo di 200 dollari sul titolo, aumentando significativamente il suo precedente obiettivo di 164 dollari. Se questo obiettivo a 12 mesi dovesse rivelarsi accurato, gli investitori potrebbero essere pronti a guadagnare quasi il 17% nel corso del prossimo anno.

Tale obiettivo aggiornato è in gran parte dovuto ai comunicati che Apple sta sviluppando prodotti di realtà virtuale e avanzata, e l'anticipazione che questi prodotti potrebbero essere lanciati in un futuro non troppo lontano.

Si tratta anche di un riflesso degli investitori che attualmente cercano titoli di qualità superiore, mentre la volatilità ritorna sui mercati finanziari, cosa che per altro è stata evidente nelle ultime sessioni.

Mentre molti titoli sono crollati in mezzo all'incertezza generata dall'ultima variante di Covid-19, le azioni Apple si sono dimostrate notevolmente resistenti. Infatti, il prezzo delle azioni di Apple non è sceso quasi per niente se confrontato con altri titoli tecnologici.

Apple può davvero raggiungere i 200 dollari per azione nel corso del prossimo anno? La preoccupazione immediata per la maggior parte dei potenziali investitori sarà un segnalato rallentamento della richiesta per l'iPhone 13 e i problemi della catena di distribuzione in corso, che hanno già costretto Apple a tagliare gli obiettivi di produzione del loro ultimo smartphone di 10 milioni di unità.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Apple Grafico Giornaliero. Intervallo di date: 4 agosto 2020 - 7 dicembre 2021. Data di acquisizione: 8 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale di Apple. Intervallo di date: 7 giugno 2015 - 7 dicembre 2021. Data di acquisizione: 8 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



