Previsione settimanale sui mercati: BOE, RBA & NFP al centro dell’attenzione

Agosto 03, 2021 11:02

La settimana inizia con la dichiarazione dei tassi della Reserve Bank of Australia (RBA) nelle prime ore di martedì mattina. È probabile che sia un market mover considerando che la maggior parte dell'Australia è di nuovo in isolamento, che la somministrazione dei vaccini è stato molto elevata e che il dollaro australiano è stato la valuta debole nelle ultime settimane.

Giovedì, tutti gli occhi saranno puntati sul report di politica monetaria della Banca d'Inghilterra e sulla decisione sui tassi di interesse. La sterlina britannica è stata una delle valute più forti nelle ultime settimane, poiché l'allentamento delle restrizioni del lockdown ha coinciso con un calo dei casi di coronavirus. I mercati si stanno ora preparando per un aumento dei tassi da parte della banca, prima o poi.

Il report sui Salari Non Agricoli (NFP) degli Stati Uniti è venerdì pomeriggio. La scorsa settimana il dollaro statunitense ha rotto al ribasso dal suo recente range. La variante Delta si sta diffondendo negli Stati Uniti, il che potrebbe anche spingere il dollaro più in basso.

Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di nuovi articoli didattici.

Calendario settimanale del Forex

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

Radar del Trader – Report sulla Politica Monetaria della BOE

Alle 12.00 pm BST giovedì 6 agosto, la Banca d'Inghilterra rilascia il suo ultimo report di politica monetaria e la decisione sui tassi di interesse. Alcuni membri del comitato di politica monetaria della banca centrale hanno già segnalato di voler iniziare a ritirare gli stimoli.

Il Regno Unito ha uno dei più alti tassi di vaccinazione al mondo e ha recentemente allentato le restrizioni di isolamento. Allo stesso tempo, la percentuale di casi di coronavirus è scesa, suggerendo che una forte ripresa economica potrebbe essere in arrivo. È probabile che la BOE sarà una delle prime ad aumentare i tassi di interesse.

Tuttavia, il ritiro degli stimoli non è condiviso dagli altri membri, quindi sarà interessante vedere la visione complessiva della banca e la decisione politica.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, settimanale - Intervallo di dati: dal 26 novembre 2017 al 1° agosto 2021. Eseguito il 1 agosto 2021, alle 7:00 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico settimanale a lungo termine di GBPUSD mostrato sopra, evidenzia una forte tendenza al rialzo da marzo 2020. Recentemente, il prezzo è rimasto in un range tra le due linee nere orizzontali di supporto e resistenza.

Il prezzo ha recentemente rimbalzato dal minimo del range. I trader cercheranno un rapporto ottimistico della Banca d'Inghilterra per aiutare a muovere il mercato di nuovo verso la parte superiore del trading range.

Aggiornamenti sul Trading Corporate e Indici azionari

Gli indici dei mercati azionari globali continuano a scambiare in modo irregolare. I mercati azionari asiatici sono stati depressi a seguito di un giro di vite del governo cinese sulle società tecnologiche quotate in borsa. Anche gli indici dei mercati azionari europei sono rimasti in un range di negoziazione con la maggior parte del flusso di mercato verso gli indici azionari statunitensi.

Gli indici del mercato azionario Nasdaq 100 e S&P 500 hanno registrato nuovi massimi storici la scorsa settimana dopo una stagione degli utili positiva. Tuttavia, con la stagione degli utili statunitensi che sta per concludersi, il mercato cercherà nuovi spunti per sostenere il trading dei prezzi a questi livelli elevati. Questo potrebbe venire dalla Federal Reserve statunitense o potrebbe portare a una correzione del trend.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervallo di dati: dal 4 novembre 2020 al 1° agosto 2021, eseguito il 1° agosto 2021, alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Performance degli ultimi 5 anni dello S&P 500:

2020 = +16,17%

2019 = +29,09%

2018 = -5,96%

2017 = +19,08%

2016 = +8,80

Il grafico qui sopra mostra la recente tendenza dell'indice azionario S&P 500. I cicli e l'azione dei prezzi evidenziano una forte tendenza al rialzo con le medie mobili esponenziali che si muovono anch'esse verso l'alto.

Il dip-buying intorno ad alcune di queste medie mobili è stata la strategia scelta negli ultimi mesi. Tuttavia, con la stagione dei guadagni in pieno svolgimento, sarà interessante vedere se ci saranno buyer in attesa del prossimo rimbalzo verso l'alto.

