Prospek Pasar Mingguan: Inflasi Inggris/Kanada & Angka Penjualan Ritel AS dalam Fokus

November 16, 2021 01:17

Dengan bank sentral menyesuaikan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi, minggu ini akan mengatur nada baru untuk sisa tahun ini. Kanada dan juga Inggris akan merilis Angka Inflasi Harga Konsumen (IHK) terbaru mereka pada hari Rabu.

Bank of England memutuskan untuk tidak menaikkan tingkat suku bunga dalam pertemuan terakhirnya, meskipun inflasi melonjak lebih tinggi. Akankah itu terbukti menjadi keputusan yang benar atau tidak? Bagaimanapun, ia diatur untuk memiliki dampak besar terhadap pound Inggris.

Karena dolar AS telah mempengaruhi tren pasar global dalam beberapa minggu terakhir, angka Penjualan Ritel AS hari Selasa dapat membantu greenback lebih jauh. Analis memprediksikan kenaikan besar di total nilai penjualan dalam ekonomi AS bulan lalu.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang beberapa tema global yang mempengaruhi pasar dalam pilihan artikel edukasi berikut ini.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Tahukah Anda bahwa tiga kali seminggu, tiga trader profesional berbicara melalui pasar secara langsung dan menunjukkan kepada Anda cara mengidentifikasi peluang trading yang potensial?

Pesan tempat gratis Anda di webinar Admirals Spotlight sekarang dengan mengklik spanduk di bawah ini!

Radar Trader – Angka Penjualan Ritel AS hari Selasa

Pada hari Selasa 16 November pukul 1.30 GMT, Biro Sensus AS akan merilis angka penjualan ritel terbaru untuk ekonomi AS. Angka ini menunjukkan perubahan dalam total nilai penjualan di industri ritel untuk bulan sebelumnya.

Analis memprediksikan kenaikan dalam jumlah tersebut namun rincian mengenai di mana pertumbuhan terjadi akan menjadi penting. Faktanya, para trader akan mengambil petunjuk dari laporan ini dan ingin mengetahui bahwa ekonomi terbesar dunia terus tumbuh.

Grafik indeks dolar AS ditunjukkan di bawah ini dan menyoroti kisaran jangka panjang yang telah berkembang sejak 2014. Harga baru-baru ini memantul dari bagian bawah kisaran pada level support horizontal di sekitar 89.12.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, USDX, Bulanan– Rentang data: dari 1 Agustus 2013 hingga 14 November 2021, dilakukan pada 14 November 2021 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Harga sekarang juga menembus resistance utama seperti yang ditunjukkan oleh garis resisten menurun di merah. The Fed telah mengumumkan rencana untuk memulai proses tapering tetapi dengan indeks harga konsumen melonjak ke tertinggi 31 tahun, ekspektasi tingkat suku bunga sekarang ditetapkan lebih awal.

Jika data AS minggu ini dapat mendukung rebound yang solid dalam ekonomi, indeks dolar AS mungkin memasuki fase akselarasi, bekerja kembali ke kisaran puncak jangka panjangnya.

Jika Anda merasa terinspirasi dan siap untuk berdagang live di pasar, Anda dapat membuka akun trading live dengan mengklik spanduk di bawah dan mengakses berbagai fitur trading hebat untuk mendukung perjalanan Anda.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Indeks pasar saham global terus melonjak lebih tinggi dalam beberapa pekan terakhir, bahkan di depan lebih cepat dari kenaikan suku bunga yang diperkirakan tahun depan. Namun, pergerakan lebih tinggi bervariasi, tergantung pada wilayah.

Indeks pasar saham AS telah menjadi yang terkuat, diikuti oleh indeks Eropa dan kemudian indeks Asia. Sementara indeks pasar saham AS dan Eropa mungkin merasa kewalahan, para trader momentum intraday telah menjaga tren tetap hidup.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian – Rentang data: dari 9 Februari 2021 hingga 14 November 2021, dilakukan pada 14 November 2021 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80

Grafik harga harian indeks pasar saham S&P 500 yang ditunjukkan di atas, masih mengkonfirmasi tren naik keseluruhan jangka panjang. Saat ini, harganya melampaui rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari (garis merah).

Ini akan menjadi level meraik untuk diperhatikan karena sebelumnya ia telah memberikan support yang signifikan bagi buyer untuk membangun di masa lalu. Jika tren terus berlanjut pada level saat ini, para trader dapat melihat ke kerangka waktu lebih rendah untuk pola aksi harga yang lebih banyak untuk mengkonfirmasi setiap momentum buying.

Bagaimanpun, ini akan menarik untuk diperhatikan!

Tahukah Anda bahwa Anda dapat menggunakan indikator Trading Central Technical Ideas Lookup untuk menemukan ide trading yang dapat ditindaklanjuti pada indeks ini dan ribuan instrumen lainnya di Forex, saham, indeks, komoditas, dan lainnya!

Anda bisa mendapatkan indikator ini GRATIS sepenuhnya di bagian Premium Analytics setelah Anda membuka Akun...

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut: