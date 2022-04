A volatilitás felpörgeti a kőolajat és a tőzsdéket az USD erősödésének közepette

Április 27, 2022 11:08

A volatilitás felkavarta az azonnali kőolajárakat és a globális tőzsdei teljesítményt, mivel az USD erős maradt az éjszakai kereskedésben.

Az USD erőssége lefelé nyomta az azonnali arany árfolyamát. Mivel az arany amerikai dollárban denominált, a nemesfém viszonylag drága, és úgy tűnik, hogy a befektetők az USD-re, mint kedvelt menedékeszközre összpontosítanak.

Az USD erősödését az Egyesült Államok tartós cikkek rendeléseinek márciusi értéke mutatta be. A fő adat a vártnál valamivel elmaradt, 0,8 százalékos növekedés a várt 1 százalékos növekedéshez képest. A hiányosság nem volt elég nagy ahhoz, hogy az USD elveszítse támogatását, mivel a befektetők óvatosan optimisták voltak az alapvető tartóscikk-megrendelések 1,1 százalékos emelkedésével kapcsolatban.

A kőolaj azonnali ára felfelé tartott az ukrajnai konfliktusból eredő geopolitikai kínálati félelmek miatt. Az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynökségének (EIA) piacmozgató jelentése a mai nap folyamán jelenik meg, és ez hatással lehet a kőolaj azonnali árára. A Weekly Petroleum Status Report az Egyesült Államok kőolajtermelésének, importjának és készleteinek legfrissebb szintjét mutatja be, így ez az olajpiacok kulcsfontosságú mércéje.

A mai kereskedési hírek közé tartoznak az EKB elnöke, Christine Lagarde és Macklem, a Bank of Canada kormányzójának beszédei. Az EKB kihívásokkal teli környezettel néz szembe, inflációs ellenszelekkel és kétségekkel kell szembenéznie a COVID-19 világjárvány visszaesése utáni gazdasági kilábalás ellenálló képességével kapcsolatban, amelyet az ukrajnai konfliktus hátráltat. A monetáris szigorítás várhatóan a harmadik negyedévben kezdődik, de mivel az euróra erős nyomás nehezedik a dollár erősödése miatt, az EKB-nak gyorsabban kell lépnie.

További jegybanki hírek szerint a CAD olyan jelekre támaszkodhat, amelyek megerősítik, hogy a kanadai monetáris politikai döntéshozók 0,5 százalékkal kívánják emelni az irányadó kamatszintet a júniusi ülésen. Kanada inflációs rátája 6,7 ​​százalékra emelkedett márciusban, ami harmincéves csúcs.

A részvénybefektetési hírek kapcsán a Facebook a mai napon nyilvánosságra hozza első negyedéves eredményét, valamint a nagy kapitalizációjú T-Mobile US Inc. és az Amgen Inc. A részvénypiacokon fokozott volatilitás tapasztalható, mivel a befektetők továbbra is érzékenyek a második negyedévre vonatkozó jelentésekre.

