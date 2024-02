Az USA és az Egyesült Királyság CPI inflációja aggodalmat vált ki a kereskedők körében

Február 13, 2024 14:08

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság inflációs jelentései mindig a pénzügyi hírek élén állnak, ez nincs másképp ezen a héten sem. Kedden és szerdán a piaci elemzőknek lehetőségük nyílik megtudni, hogyan alakultak a fogyasztói árak januárban az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban.

Mivel úgy tűnik, hogy a monetáris politikával és a kamatcsökkentéssel kapcsolatos előrejelzések mindkét gazdaság esetében eltérőek, ezek az adatsorok eloszlathatják a találgatózásokat és befolyásolhatják az amerikai dollár és az angol font értékét versenytársaikkal szemben.

Amerikai fogyasztói árindex infláció 2024. január

Várunk még egy csökkenő inflációs jelentést az Egyesült Államokból? Kedd délután a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) a tervek szerint közzéteszi januári CPI inflációs jelentését. Egyes közgazdászok szerint az infláció éves alapon 3%-ra esett vissza az év első hónapjában a decemberi 3,4%-ról.

A havi összinfláció várhatóan változatlan, 0,2% maradt. Bár az árszintek csökkenő pályát mutatnak, a maginfláció továbbra is magasabb a kitűzött 3,9%-os célértéknél. A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) tagjai kifejezték szándékukat az adatok vizsgálatára, mivel úgy tűnik, hogy visszaszorítják a korai kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozásokat.

Az Egyesült Királyság CPI inflációja, 2024. január

Az Egyesült Királyság januári CPI inflációs jelentése valószínűleg szerény, 4,2%-os növekedést mutat a tavaly decemberi 4%-hoz képest. Legutóbbi ülésén a Bank of England (BoE) kormányzó testülete késznek tűnt a cselekvésre, ha a fogyasztói árak ismételt emelkedésére utaló jelek mutatkoznak. Ezt kommentálva egyes közgazdászok úgy vélik, hogy bár a monetáris politikai szigorítás valószínűleg a végéhez ért, a kamatcsökkentések a gazdaság status quójától függően elhúzódhatnak.

A svájci fogyasztói árindex 1,3%-ra esett januárban

A Szövetségi Statisztikai Hivatal felmérése szerint a svájci fogyasztói árindex éves alapon 1,3%-ra esett januárban, ami alacsonyabb az elemzők által várt 1,7%-os adatnál. Az alapvető fogyasztói árindex szintén 1,2%-ra csökkent a decemberi 1,5%-ról.

A közgazdászok úgy vélik, hogy a Svájci Nemzeti Bank (SNB) igazgatótanácsa elégedett lehet, mivel az infláció alacsonyabb, mint a kitűzött 2%-os cél. A jelentés közzététele után a svájci frank veszített értékéből az euróval szemben. A piacok kamatcsökkentést áraznak júniusra, míg egyes piaci elemzők szerint az SNB márciusban mérlegelheti a hitelfelvételi költségek csökkentését.

Továbbra is magas az infláció Új-Zélandon – mondta az RBNZ kormányzója

A Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) kormányzója, Adrian Orr a Pénzügyi és Kiadási Bizottságnak elmondta, hogy az infláció továbbra is magas, mivel 2023 harmadik negyedévében 5,3%-os volt, továbbá megemlítette, hogy ez volt az oka annak, hogy a központi bank nem változtatott a hitelfelvételi költségeken. Az RBNZ kormányzóhelyettese, Christian Hawkesby hozzátette, hogy a pénzügyi rendszer képes megbirkózni az ilyen magas kamatszintekkel.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.