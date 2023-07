Reflektorfényben az USA CPI jelentése és a BoC kamathatározata

Július 12, 2023 15:15

A hét hátralévő részében a befektetők és a kereskedők körében reflektorfénybe kerül az amerikai fogyasztói árindex inflációs jelentés és a Bank of Canada (BoC) kamatdöntési közleménye. A Federal Reserve (Fed) várhatóan megvizsgálja az inflációs jelentést, miközben megpróbálja felvenni a harcot a megemelkedett fogyasztói árakkal, a kanadai jegybank pedig várhatóan elárulja, hogyan kíván előrelépni monetáris politikája megvalósításában.

Az elemzői várakozásoknak megfelelően az új-zélandi jegybank (RBNZ) változatlanul tartotta a kamatlábakat, ami 2021 októbere óta az első szünetet jelentette. Az RBNZ igazgatótanácsi ülésének jegyzőkönyve szerint az infláció továbbra is túl magas.

Philip Lowe, az ausztrál jegybank (RBA) kormányzója azt mondta, hogy további szigorításokra lehet szükség ahhoz, hogy az infláció visszaálljon a célhoz, és hozzátette, hogy az infláció összetett képe jelentős bizonytalanságot szült a kilátásokat illetően. Lowe felvetette, hogy Ausztrália gazdasági növekedése valószínűleg visszafogott lesz a következő néhány évben, és megemlítette, hogy a monetáris politika változásainak teljes hatása még nem érezhető.

Csökkent az amerikai fogyasztói árindex infláció júniusban?

Az amerikai fogyasztói árindex inflációs adatokra irányul a befektetők és a kereskedők figyelme a globális piacokon szerdán, mivel az amerikai gazdaság viszonyítási alapként szolgál sok más nagy gazdaság számára. Piaci elemzők szerint a fogyasztói árindex infláció júniusban éves szinten 3,1%-ra csökkent, de havi alapon 0,3%-kal nőtt.

A Fed 2%-os általános inflációs célt tűzött ki, de kénytelen volt folytatni az egymást követő kamatemeléseket, amikor tavaly a fogyasztói árak kicsúsztak az ellenőrzés alól. A Reuters jelentése idézi a Commerzbank elemzőit, akik úgy vélik, hogy "az inflációs adatok alapján a piac további okot kaphat az USD eladására", hozzátéve, hogy a fő- és maginfláció valószínűleg mérséklődik.

A Bank of Canada kamathatározata

A BoC később a mai napon teszi közzé a kamatokról szóló döntését. A Reuters által megkérdezett 24 közgazdász közül 20 arra számít, hogy a BoC további 25 bázisponttal emeli a kamatokat. Ha az előrejelzés beigazolódik, a BoC-nak rövid szünet után ez lenne a második kamatemelése. A kamatemelések jelenleg 22 éves csúcson állnak.

A vártnál tovább tartó infláció, a feszült munkaerőpiac és a bővülő gazdaság valószínűleg további monetáris politikai szigorítások mérlegelésére kényszeríti a BoC-ot. A JP Morgan előrejelzése megegyezik a Reuters közvélemény kutatásával, amely szerint negyedpontos kamatemelésre lehet számítani.

A Monex Canada devizastratégái egy jelentésben megjegyezték, hogy „mivel a BoC az elmúlt néhány évben különös hangsúlyt fektetett a lakhatásra, és kifejezetten ezt említette júniusi emelésének okaként, ez az egyik ok a sok közül, amiért a tisztviselőknek valószínűleg továbbra is nagyobb aggodalomra ad okot az infláció a fenyegető kockázatok miatt a lefelé mutató növekedési kockázatok helyett, még akkor is, ha szerdán 25 bp-os emeléssel elérik várakozásaink szerint a végső kamatlábat.”

Az Egyesült Királyság GDP-je 2023 májusában

Az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) pénteken teszi közzé májusi GDP adatait. A közgazdászok szerint az Egyesült Királyság GDP-je 0,3%-kal csökkent májusban havi összehasonlításban. Az Egyesült Királyság gazdasága magas inflációs adatoknak és meglehetősen erős munkaerőpiacnak volt kitéve, amelyet a BoE monetáris politikája szigorításával próbál megszelídíteni.

Miközben az ingatlanpiac lehűlni látszik a jelzáloghitelekhez kapcsolódó nagyon magas kamatlábak miatt, a legfrissebb átlagkereseti jelentés azt mutatta, hogy a munkavállalók még mindig képesek magasabb fizetést találni, ami táplálja az inflációs nyomást.

