Fókuszban az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság GDP jelentése

Március 29, 2023 13:44

A 2022 negyedik negyedévére vonatkozó amerikai és brit GDP jelentésekre irányul a befektetők és a kereskedők figyelme. Japánban a BoJ leköszönő kormányzója, Haruhiko Kuroda azt mondta, hogy „a gazdaság közelebb van ahhoz, hogy fenntartható módon elérje a 2%-os inflációs célt, mint korábban”.

Ausztrália CPI inflációja éves alapon 6,8% volt februárban, míg az ANZ elemzői egy jelentésben megjegyezték, hogy „Ausztrália havi fogyasztói árindex mutatója azt mutatta, hogy az inflációs lendület továbbra is erős, és nem lassul annyira, mint azt az éves infláció csökkenése mutatja. A korábbi adatközlésekkel együtt ez megerősít bennünket abban, hogy az RBA áprilisi ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot.”

A GfK Intézet délelőtt közzétett jelentése szerint a német fogyasztói bizalom áprilisban immár a hatodik egymást követő hónapban javulni fog, mivel az energiaárak visszaestek a rekordmagasságról. A GfK közgazdászai megjegyezték, hogy „a vásárlóerő várható csökkenése megakadályozza a belső kereslet tartós fellendülését. Ezt jelzi a fogyasztói bizalom továbbra is nagyon alacsony szintje.”

Az Amerikai Egyesült Államok 2022. negyedik negyedévi GDP jelentése

Csütörtökön az Egyesült Államok Gazdasági Elemző Irodája (BEA) adatokat tesz közzé 2022 utolsó negyedévére vonatkozóan az Egyesült Államok GDP növekedéséről. A közgazdászok szerint az Egyesült Államok gazdasága negyedéves alapon 2,7%-kal bővült 2022 negyedik negyedévében. Meg kell azonban jegyezni, hogy az ország gazdasága 3,2%-kal nőtt a tavalyi harmadik negyedévben.

Az US Census Bureau felmérése kimutatta, hogy az áruk kereskedelmére vonatkozó rés enyhén, 91,6 milliárd dollárra nőtt a januári 91,1 milliárd dollárról. A kiskereskedelmi készletek 0,8%-kal ugrottak meg a hónapban, a közgazdászok szerint a magasabb készletek fellendíthetik a GDP növekedést. A közgazdászok 2023 első negyedévében 1-3%-os növekedéssel számolnak.

A 2022 negyedik negyedévére vonatkozó brit GDP adatok pénteken esedékesek

Pénteken a kereskedőknek lehetőségük nyílik az Egyesült Királyság 2022 negyedik negyedévére vonatkozó GDP adatok alapos megvizsgálására, amelyeket az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) bocsát rendelkezésre. Piaci elemzők arra számítanak, hogy az adatok azt mutatják majd, hogy a gazdaság változatlan maradt az elmúlt negyedévben.

Az ONS március 10-én közzétett felmérése kimutatta, hogy az Egyesült Királyság gazdasága 0,3%-kal nőtt januárban havi alapon, ami magasabb, mint a közgazdászok által várt 0,1%-os növekedés. Az Egyesült Királyság továbbra is az egyetlen G7 gazdaság, amely még nem gyógyult ki teljesen a koronavírus-járvány következményeiből. A Bank of England és az Office for Budget Responsibility (OBR) 2023 első negyedévétől ötnegyedes recessziót jósol, de úgy tűnik, hogy a közzétett adatok nem egyeznek előrejelzéseikkel.

Februárra vonatkozó tokiói CPI infláció

Csütörtök este a Japán Statisztikai Hivatal várhatóan közzéteszi a tokiói fogyasztói árindex adatokat márciusra vonatkozóan. A piaci elemzők 3,2%-os inflációt jósolnak éves alapon. A közgazdászok úgy vélik, hogy Japán februári fő fogyasztói árindex inflációja nagyrészt az állami energiatámogatások végrehajtásának köszönhetően csökkent.

Kína: Márciusi gyártási és szolgáltatási PMI-k

A Kínai Logisztikai és Beszerzési Szövetség (CFLP) közzé teszi márciusra vonatkozó gyártási és szolgáltatási PMI adatait. Piaci elemzők szerint a gyártási PMI 51,2, a szolgáltatási PMI pedig 54,9 lesz. Mindkét adat várhatóan alacsonyabb lesz a februári értéknél.

Az ING elemzői arra világítottak rá, hogy a februári fellendülés fenntarthatósága bizonytalan, és úgy vélik, hogy a kínai szolgáltatóipar idén valószínűleg jobban teljesít majd, mint a feldolgozóipar.

