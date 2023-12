Super Seven részvény kereskedés

December 30, 2023 19:16

A Super Seven (vagy a Magnificent Seven, ahogy egyes közgazdászok nevezik) idén többször is bekerült a pénzügyi hírek közé. Nyilvánvaló, hogy ez a cikk nem az 1960-as évek híres westernjéről szól Charles Bronson, Steve McQueen, James Coburn és még sok más hollywoodi sztár főszereplésével.

Napjainkban a Super Seven hét technológiai vállalatból álló csoport, amelyek a technológiai piac legnagyobb szereplői, és valószínűleg 2024-ben is uralni fogják az iparágat. A Super Seven csoport az Amazon, a Meta, a Microsoft, az Nvidia, a Tesla, az Alphabet és az Apple. Meg kell jegyezni, hogy a Super Seven együttes értéke 74%-kal emelkedett 2023-ban.

Ebben a cikkben áttekintjük a Super Seven egyes vállalatainak teljesítményét.

Amazon

Az Amazon.com erőteljes pénzügyi teljesítményt mutatott 2023-ban. A 2023. szeptember 30-án záruló harmadik negyedévben a vállalat figyelemre méltó, 13%-os nettó árbevétel növekedésről számolt be, ami elérte a 143,1 milliárd dollárt. Ez a második negyedévben a nettó árbevétel 11%-os növekedését követte, ami a teljes bevétel figyelemreméltó növekedését jelenti.

Az Amazon nyeresége csaknem megháromszorozódott, ami rámutatott a vállalat pénzügyi erejére és piaci dominanciájára. A piaci elemzők optimisták az Amazon teljesítményét illetően, a részvényelőrejelzések pozitív eredményeket jósolnak a vállalat számára 2024-ben. Bár az Amazon kulcsszerepet játszik a globális e-kereskedelem és technológiai környezetben, a szerkezetátalakítások miatti elbocsátások és a fizetésemelést követelő sztrájkok azt mutatják, hogy az Amazon felső vezetése 2024-ben új kihívásokkal nézhet szembe.

Meta

A Meta Platforms, korábbi nevén Facebook, 2023-ban erős pénzügyi teljesítményt mutatott fel. A vállalat erőteljes harmadik negyedévről számolt be, 23%-os bevételnövekedés mellett, ami 2021 óta a leggyorsabb növekedési ütemet jelenti. A Meta 2023. október 25-én közzétett harmadik negyedéves jelentésében beszámolt a várakozásokat felülmúló pozitív pénzügyi kilátásokról. A költségcsökkentő intézkedések végrehajtása hozzájárult a Meta rekordot döntõ évéhez, növelve a készletek teljesítményét.

Microsoft

2023-ban a Microsoft pozitív és negatív eseményeket is megtapasztalt. Pozitívum, hogy a vállalat rugalmasságot mutatott, részvényei hozzávetőleg 40%-ot emelkedtek, ami a növekedés sikeres évét jelzi. A Microsoft 2023-as éves jelentésében felvázolt elkötelezettsége a környezeti fenntarthatóság iránt figyelemre méltó kezdeményezést tükröz.

Ugyanakkor aggodalomra adnak okot a szabályozási félelmek részvényekre gyakorolt ​​lehetséges jövőbeli hatásai. A pozitív piaci hangulat és a befektetői bizalom kölcsönhatása a Microsoft részvényárfolyamait befolyásoló kulcsfontosságú tényezők. A közelgő eredményjelentés várakozásokat ébreszt, valamint kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a Microsoft képes-e felülmúlni a becsléseket.

Nvidia

Az Nvidia 2023-as teljesítménye felülmúlta a várakozásokat a mesterséges intelligencia fellendülése és a fejlett hardverek folyamatos gyártása miatt. A GeForce RTX 4060 GPU magas költsége miatti aggodalmak ellenére vannak pozitív szempontok is, mint például a figyelemre méltó jellemzők és a benchmark teljesítmény.

Az Nvidiának sikerült dacolnia a várakozásokkal, figyelemreméltó, 200% feletti bevételnövekedésről számolt be, ami pozitívan meglepte a Wall Streetet. A mesterséges intelligencia szektor ígéretes az Nvidia számára, pozitív értékelési történettel, amely a folyamatos sikerrel kapcsolatos optimizmust tükrözi.

Tesla

2023-ban a Tesla továbbra is uralta az elektromos járművek piacát, és a Model Y Performance elismerést kapott lenyűgöző sebességének és nulla károsanyag kibocsátásának köszönhetően. A pozitív szempontok közé tartozik a Tesla innovációja és piacvezető szerepe, amelyet a Model 3 Performance lelkes fogadtatása is felerősített.

A kihívások és az aggodalmak azonban továbbra is fennállnak a magas árak, a hosszú töltési idő, az esetleges megbízhatósági problémák és a korlátozott elérhetőség miatt. Az ügyfelek tapasztalatai időnként rávilágítanak a Tesla kommunikációjának hiányára. E kihívások ellenére a Tesla narratívája továbbra is dinamikus, amint arra a 2023. novemberi bevételi felhívás is rámutatott.

Alphabet

2023-ban az Alphabet, a Google anyavállalata vegyes teljesítményt nyújtott. A pozitívumok közé tartozott a 11%-os bevételnövekedés a 2023. március 31-ével végződő negyedévben, és Sundar Pichai vezérigazgató irányítása alatt a vállalat új magasságokat ért el. 2023 harmadik negyedévében azonban az Alphabet részvényei zuhannni kezdtek, és egy felhőből kimaradt eredmény beárnyékolta a vártnál jobb eredményeket, felfedve a vállalat változatos portfóliójának lehetséges sebezhetőségeit.

Az ingadozások ellenére az elemzők bíznak az Alphabet pozitív pályájában, amit a 2023-as 51%-os részvénynövekedés is alátámaszt. Az év megmutatta az Alphabet dinamikus természetét, ahogy megpróbál alkalmazkodni a fejlődő technológiai környezet kihívásaihoz.

Apple

2023-ban az Apple kihívások és lehetőségek kombinációjával szembesült. Az év elején az Apple jelentése pénzügyi kihívásokra utalt a bevételek ismétlődő visszaesésével, ami 2019 óta az első csökkenést jelentette az előző év azonos időszakához képest. A Morgan Stanley elemzői azonban hangsúlyozták az Apple hosszú távú pozitívumait, fenntartva a vételi besorolást az elmaradt bevételek ellenére is.

Novemberben az Apple bejelentette, hogy júliusban, augusztusban és szeptemberben 89,5 milliárd dolláros bevételt termelt, ami 1%-os csökkenést jelent az előző év azonos negyedévéhez képest. A kihívások ellenére az Apple továbbra is kulcsszerepet játszott a technológiai iparban.

Super Seven részvény kereskedés kezdő kereskedőként

Való igaz, hogy a Super Seven vagy Magnificent Seven cégek, ahogy egyes elemzők szeretik nevezni őket, váratlanul jól teljesítettek a jelenlegi pénzügyi környezetben, amikor a hitelfelvételi költségek soha nem látott szintet értek el.

A kezdő kereskedőknek azonban mindig fontos észben tartaniuk, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek. Ezért érdemes időt fordítaniuk arra, hogy megtanulják, hogyan működik a kereskedés, és mely buktatókat érdemes elkerülni a kereskedés végrehajtása során. Ennek egyik módja a brókerek által biztosított oktatási anyagok, például webináriumok, cikkek, útmutatók, e-könyvek tanulmányozása.

A kezdő kereskedőknek nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az olyan kockázatkezelési eszközök használatát sem, mint például a stop loss megbízások. Megfelelő használat esetén a kockázatkezelési eszközök segíthetnek minimalizálni a veszteséget, ha a piaci trendek a várttal ellentétes irányba mozdulnának el.

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.