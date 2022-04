Reflektorfényben az AUD és az USD, ahogy az inflációs félelmek emelkednek

Április 05, 2022 12:37

Az ausztrál és az amerikai monetáris politikai döntéshozók ezen a héten adnak ki frissítéseket kilátásaikról, amelyek az inflációs félelmek közepette az AUD és az USD deviza keresztezésére gyakorolt ​​torzulást okozhatják.

A várakozásoknak megfelelően az ausztrál jegybank (RBA) áprilisi döntésében 0,1 százalékon tartotta irányadó kamatát, elhalasztva a kamatemelést, még akkor is, ha Ausztráliában az inflációs nyomás erősödik. A kereskedők tudomásul vették, hogy a jegybank elvetette a „türelmes” politikáját, jelezve a jövőbeni kamatemeléseket.

A világ 13. legnagyobb gazdaságának fiskális és monetáris politikai döntéshozói arra számítanak, hogy az infláció idén eléri a 4,5 százalékos szintet, de a túl gyors kamatemelés középtávon valószínűleg megerősítené az AUD-t, miközben aláásná nyersanyagexportjának versenyképességét.

Az FOMC szerdán teszi közzé márciusi ülésének jegyzőkönyvét. A befektetők további részleteket várnak a jegybank kilátásairól, és várják a jelzéseket a következő kamatemeléssel kapcsolatban, amely a cikk írásakor széles körben várhatóan 0,5 százalék lesz.

A US ISM Services márciusi PMI-jelentését ma adják ki, ami az USD-re gyakorolt ​​esetleges visszacsatolást okozhat. A szolgáltatások PMI benchmarkja februárban az 50-es szint felett maradt, ami jobb kilátásokat jelez. Az erős munkaerőpiaccal párosulva a kereskedők ésszerűen többet várhattak ugyanettől. Bármilyen meglepetés érheti az USD-t, tekintettel az inflációs nyomásra.

Nyersolaj spot árak

A geopolitikai események továbbra is támogatják a kőolaj magas azonnali árait, mivel a kínálati oldali kockázatok beárnyékolják a világgazdaság COVID-19 fellendülését. Az ukrajnai konfliktus továbbra is nehezíti a hangulatot, mivel a befektetők a fegyverszünet további jeleit remélik, és továbbra is érzékenyek az oroszországi kőolajhiányról szóló hírekre.

A címlapokon a részvények

A Twitter részvényei pozitív hangulatban emelkedtek a kereskedési hét kezdetekor, és Elon Musk nyilvánosságra hozta a mikroblog-cég 9,2 százalékos részesedését közel 3 milliárd USD értékben.

Egy másik Elon Muskkal kapcsolatban álló cég – a Tesla – erőteljes járműeladásokat jelentett be az első negyedévben. A hír alátámasztotta a Tesla részvényárfolyamát, és akkor érkezett, amikor az Egyesült Államok gazdasága szélesebb körben kilábal a COVID-19 visszaeséséből.

