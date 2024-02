RBNZ: Kamatemelés vagy sem?

Február 27, 2024 14:26

A legfontosabb pénzügyi hírek a hét elején Óceániából érkeznek. A Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) bejelenti kamatdöntését, míg Ausztráliában a januári fogyasztói árindex inflációs jelentés valószínűleg megmutatja, hogyan reagál az ország gazdasága a csökkenő számokra.

RBNZ kamathatározat

Az RBNZ igazgatótanácsa várhatóan szerda reggel jelenti be kamatdöntését. Hosszú hónapok óta most először fordul elő, hogy a közgazdászok véleménye megoszlik a tekintetben, hogy az RBNZ döntéshozói változatlanul megtartják-e a hitelfelvételi költségeket vagy kamatot emelnek majd.

Az ANZ kijelentette, hogy „aggályaik vannak”, mivel előrejelzéseik szerint a központi bank 25 bázisponttal emeli a hivatalos készpénzkamatot (OCR) szerdán, illetve a május 22-re tervezett következő igazgatósági ülésén is. A TD Securities jelentése egyetért a javasolt kamatemeléssel, mivel a közleményben ez olvasható: „Most a jövő heti találkozón 25 bázispontos emelést prognosztizálunk, majd májusban 6%-ra emeljük az OCR-t. Következésképpen az esetleges lazítási ciklus valószínűleg agresszívebb lesz 200 bps-os csökkentésekkel.”

A Bloomberg múlt héten végzett közvélemény kutatása azonban azt mutatta, hogy két közgazdász kivételével mindenki úgy véli, hogy az RBNZ nem változtat majd a kamatokon. A Kiwibank elemzői azt írták közleményükben, hogy „szerintünk a Reserve Bank változatlanul 5,5%-on fogja tartani a készpénzkamatot, de továbbra is szem előtt tartják, hogy az infláció nem tért vissza a célhoz. Van némi frusztráció a Reserve Bankon belül (az infláció miatt)... és továbbra is meglehetősen megengedő álláspont várható a monetáris politikában. Arra számítunk, hogy a hitelfelvételi költségek változatlanok maradnak, de továbbra is figyelmeztetni fognak, ha vannak pozitív meglepetések, melyek következtében valószínűbb egy kamatemelés, mint egy kamatcsökkentés.”

Ausztrál CPI 2024. január

Az Ausztrál Statisztikai Hivatal (ABS) várhatóan szerdán teszi közzé januári CPI inflációs jelentését. Piaci szakértők szerint az infláció az év első hónapjában várhatóan magasabbra kúszott, havi szinten elérte a 3,5%-ot. Meg kell jegyezni, hogy a fogyasztói árindex 4,1%-ot ért el 2023 utolsó negyedévében az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

Az ING elemzői a Reutersnek azt nyilatkozták, hogy „a piacok lekörözték magukat... Azt mondhatjuk, itt az ideje, hogy ellentétes véleményt alkossunk, ezért a következő pár hónap inflációs adatai jóval kevésbé tűnhetnek hasznosnak”. Dr. Sarah Hunter, az RBA vezető közgazdásza megjegyezte, hogy "a kínálati sokkok mérséklődése és az inflációs dinamika normalizálódása következtében a bérek növekedése ismét az infláció fő mozgatórugója lesz, mivel általában a munkaerőköltségek jelentik az üzleti élet legnagyobb költségét."

Japán nemzeti fogyasztói árindex 2024. január

A Japán Statisztikai Hivatal bejelentette, hogy januárban a CPI inflációt tekintve harmadik hónapja esés volt megfigyelhető, és a CPI infláció elérte a 2%-ot, ami valamivel magasabb, mint a közgazdászok 1,8%-os előrejelzése. Az alapvető fogyasztói árindex olyan várakozásokra ad okot, hogy a Bank of Japan (BoJ) áprilisban véget vethet a negatív kamatlábaknak.

A Capital Economics közgazdászai a Reutersnek azt nyilatkozták, hogy „a januári fogyasztói árindex nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy a BOJ megemelje irányadó kamatát a márciusi ülésen, ha a találkozó előtt néhány nappal esedékes előzetes Shunto eredmények biztatóak. Továbbra is egy áprilisi korrekciót tartunk valószínűbbnek. Egyrészt az infláció jóval 2% fölé fog ugrani februárban, mivel az egy évvel ezelőtti energiatámogatások bázishatásai beindulnak, ami lehetővé tenné a bank számára, hogy meggyőzőbbnek hangozzon, hogy az infláció továbbra is erős.”

A Goldman Sachs 5 BoE kamatcsökkentést prognosztizál 2024-re

A Goldman Sachs közgazdászai szerint a Bank of England valószínűleg ötször csökkenti a kamatlábakat ebben az évben, ami sokkal agresszívebb politikai változást sugall, mint más előrejelzések.

Ügyfeleknek szóló feljegyzésükben a Goldman Sachs elemzői megjegyezték, hogy „az első kamatcsökkentést nem mindig fogadták pozitívan a piacok. Az erősödő növekedési aggodalmak 2001-ben és 2007-ben például bőven ellensúlyozták a kamatcsökkentések által nyújtott támogatást.”

