Az RBNZ felfüggeszti monetáris politika szigorítását?

Július 11, 2023 14:44

Az új-zélandi jegybank (RBNZ) tartózkodik a kamatemelésektől szerdán vagy követi az ausztrál jegybank példáját és még jobban szigorítja monetáris politikáját? Ez az a kérdés, amely a piacokat érinti, mivel az RBNZ igazgatótanácsa az elsők között emelte a hitelfelvételi költségeket a fogyasztói árak inflációjának kezelése érdekében.

Az Egyesült Királyságban az átlagkeresetről szóló jelentés kimutatta, hogy a Bank of England (BoE) kormányának figyelmeztetése ellenére a bérek tovább emelkedtek, és rekord növekedési ütemet értek el a májusig tartó három hónapban. Piaci elemzők szerint a BoE-nek ismét kamatot kell emelnie az infláció elleni küzdelem érdekében.

Az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozója, Francois Villeroy de Galhau kijelentette, hogy „kezdenek jó híreket kapni az inflációval kapcsolatban”, előrejelzése szerint az infláció tovább csökken, és 2025-re vissza fog állni 2%-ra.

RBNZ kamathatározat

Az új-zélandi jegybank szerda délelőtt jelenti be kamatdöntését. A legtöbb közgazdász úgy véli, hogy az RBNZ nem emel kamatokat. A Reuters által július 7-én megkérdezett közgazdászok előrejelzései szerint az RBNZ valószínűleg változatlanul 5,50%-on tartja a kamatlábakat a július 12-i ülés után és 2023 hátralévő részében, ezzel véget ér a 20 hónapos emelkedési ciklus, amely már most is lendületet adott a gazdaságnak a recesszió felé tartó úton.

A kamatok 14 éves csúcson vannak, miközben az összinfláció 6,7% volt májusban éves alapon, ami még mindig magasabb, mint a jegybank 1-3%-os célja. Úgy tűnik, hogy a Kiwibank jelentése egyetért a Reuters közvélemény kutatási előrejelzéseivel, amely megjegyzi, hogy "a májusi nyilatkozatban kristálytiszta OCR-pályát adtak nekünk. Úgy tűnik, csak néhány elemző nem látja tisztán, de ez csak egy lapos egyenes vonal a következő évet nézve. Ez nem fog változni. Ez az utolsó lépés annak a jele volt, hogy mostantól szünetelnek, és ez főképp annak tudható be, hogy a gazdasági adatok a saját előrejelzésük alá süllyedtek... nem igazán tudnak mást mondani, mint „várunk és figyelünk”.

Átlagos kereset és munkanélküliségi ráta az Egyesült Királyságban

Az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) jelentése szerint az Egyesült Királyságban az átlagos keresetek (a bónuszok nélkül) 7,3%-kal nőttek a májusig tartó három hónapban éves alapon. Ez az eddigi leggyorsabb növekedési ütem. Az ország munkanélküliségi rátája azonban 4%-ra emelkedett, miközben a közgazdászok előrejelzése szerint ez az arány változatlan maradt.

Mivel úgy tűnik, hogy a munkavállalók továbbra is tetemes fizetésemeléseket élvezhetnek, egyes elemzők szerint a Bank of England kénytelen lenne továbbra is szigorítani monetáris politikáját a hitelfelvételi költségek emelésével. Az ING közgazdászai szerint „néhány hónappal ezelőtt úgy tűnt, hogy a brit bérnövekedés tetőzött. Jelenleg az eddigi leggyorsabb ütemben fut, és a jövő heti inflációs adatoktól függően augusztusban újabb 50 bázispontos kamatemelésre késztetheti a jegybankot.”

A kínai fogyasztói árindex júniusban változatlan maradt

A kínai fogyasztói árindex éves alapon nem változott júniusban, miután májusban 0,2%-kal emelkedett. A közgazdászok 0,2%-os növekedést jósoltak. A Reuters által idézett Barclays közgazdászai azt mondták: „Úgy gondoljuk, hogy a nagyobb kihívást jelentő deflációs környezet és a növekedési lendület éles lassulása alátámasztja azt a véleményünket, hogy a PBOC kamatcsökkentési ciklusba lépett.”

Peking 2023-ra körülbelül 3%-os átlagos fogyasztói inflációt tűzött ki célul. Az árak 2%-kal emelkedtek 2022-ben az előző év azonos időszakához képest. A Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) azt is feltárta, hogy a termelői árindex (PPI) kilencedik egymást követő hónapban esett júniusban, 5,4%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban, ami a legnagyobb visszaesés az elmúlt 7 évben.

