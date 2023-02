Az RBNZ megemeli a kamatlábakat, fókuszban a FOMC jegyzőkönyve

Február 22, 2023 12:55

A Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 0,5%-kal emelte a hitelfelvételi költségeket az elmúlt 14 év legmagasabb szintjére. Az RBNZ igazgatótanácsa szerint a monetáris feltételeket jobban szigorítani kell, mivel az infláció továbbra is túl magas. Az igazgatótanács arra számít, hogy az összinfláció 2024 márciusára 4,2%-ra csökken. Az RBNZ döntése megemelte az új-zélandi dollár (NZD) értékét a többi fő valutával szemben.

A befektetők és a kereskedők a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) jegyzőkönyvére fognak összpontosítani, amelyet a mai napon tesznek közzé. A piaci szereplők jeleket várnak azzal kapcsolatban, hogy a Federal Reserve (Fed) visszatér-e az 50 bázispontos emelésre.

Az RBNZ 50 bázisponttal emeli a hivatalos készpénzkamatlábat

Az RBNZ igazgatótanácsa bejelentette, hogy 50 bázisponttal 4,75%-ra emeli irányadó kamatát. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Az RBNZ mellékelt jelentése szerint a találkozó során 50 és 75 bázispontos emelésekről tárgyaltak, hozzátéve, hogy a bank arra számít, hogy a kamatláb 5,5%-os csúcsot ér el.

Az RBNZ kormányzója, Andrew Orr megjegyezte, hogy a testület továbbra is recessziót jósol 9-12 hónapos időszakra, és hangsúlyozta, hogy túl korai lenne meghatározni a Gabrielle ciklon gazdaságra gyakorolt ​​hatását. Paul Conway, az RBNZ vezető közgazdásza megemlítette, hogy „a rövid távú árnyomás magas marad”.

Japán nemzeti fogyasztói árindexe csütörtökön esedékes

Csütörtökön a Japán Statisztikai Hivatal közzéteszi januári nemzeti fogyasztói árindex inflációs jelentését. A közgazdászok éves alapon 4,5%-os összinflációra számítanak. Japán nemzeti fogyasztói árindexe éves szinten 4,0%-on állt decemberben, ami 41 éves csúcsot ért el, és kétszerese a Bank of Japan (BOJ) célszintjének.

A kormányhivatal februári gazdasági jelentésében hangsúlyozta, hogy a japán gazdaság „mérsékelten élénkül” a gyengeség jelei ellenére. A kabinet tisztviselői megjegyezték, hogy a nagykereskedelmi árak továbbra is magasak az egy évvel korábbihoz képest, de az előző hónaphoz képest változatlanok.

Egy múlt héten közzétett jelentés szerint a japán gazdaság 0,6%-kal nőtt 2022 utolsó negyedévében.

Pénteken esedékes a német GDP jelentés

Pénteken (február 24-én) Németország Szövetségi Statisztikai Hivatala közzéteszi az ország GDP-jére vonatkozó adatokat. Piaci elemzők szerint a német gazdaság 1,1%-kal nőtt 2022 negyedik negyedévében éves alapon.

Az Európai Bizottság (EB) február közepén közzétett jelentése szerint a német gazdaság mérsékelt növekedése várható 2023-ban. Az EB adatai 0,2%-os GDP-növekedést mutattak, javítva a korábbi -0,6%-os előrejelzést. A jelentésben az is olvasható, hogy a német GDP várhatóan újabb enyhe csökkenést fog szenvedni 2023 elején, és 2024-re 1,3%-os bővülést prognosztizálnak az elemzők.

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.