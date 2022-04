Az ázsiai piacok óvatosak a PBoC kamatdöntése előtt

Április 19, 2022 17:38

Óvakodó volt a befektetői hangulat az ázsiai piacokon az éjszakai kereskedésben a Kínai Jegybank (PBoC) szerdai kamatdöntésével kapcsolatos bizonytalanság közepette.

A hét elején Kína bejelentette, hogy az első negyedéves GDP-növekedés a vártnál jobb, 4,8 százalékos éves alapon. A világ második legnagyobb gazdaságában uralkodó hangulatot ennek ellenére elhomályosítják a COVID-19 járvány és az ukrajnai konfliktus kockázatai.

A PBoC 0,25 bázisponttal csökkentette a kínai bankokra vonatkozó kötelező tartalékkamat-követelményt, hogy támogassa az ország gazdasági fellendülését, de az április 20-án esedékes alapkamat-döntés fölött még mindig egy kérdőjel lóg.

Más jegybanki témákban a Svájci Nemzeti Bank (SNB) elnöke, Jordan beszél ma, és a bejelentés piacmozgató hatásokkal járhat a svájci frankok devizakeresztjein. Az SNB és a PBoC továbbra is hasonló kamatpolitikát folytat, de a Federal Reserve is a kőolajárak inflációs trendjével küzd, ami átterjedhet Kína és Svájc gazdaságára is. A kérdés az, hogy az SNB-nek és a PBoC-nak mikor kell saját irányadó kamatát emelnie, hogy az inflációt összhangban tartsák.

Újabb piacmozgató hírek esedékesek Kanadából, mivel szerdán teszik közzé a márciusi inflációs eredményeket. Februárban 4,8 százalék volt a fogyasztói ár, márciusban pedig várhatóan 5 százalékos szinten lesz. Bármilyen csalódás vagy meglepetés a kanadai CPI-ben megmozgathatja a CAD devizapárokat.

Végezetül az inflációs kereskedési hírekhez, Új-Zéland szerdán közzéteszi az első negyedévre vonatkozó éves CPI-adatokat. Az infláció várhatóan 7,1 százalékra nőtt az előzőekben közzétett 5,9 százalékáról, ami arra készteti a Reserve Bank of New Zealandot, hogy 1,5 százalékra emelje hivatalos készpénzkamatát. A szerdai hírek megmozgathatják az NZD devizapárokat.

A tőzsdei befektetők számára a legfontosabb hír a nagy kapitalizációjú Johnson & Johnson, a Netflix és a Lockheed Martin Corp. első negyedéves eredménye.

