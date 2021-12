Hogyan kereskedjünk a PayPal 80%-os megugrásával a digitális fizetés fellendülésének idején

December 03, 2021 17:11

A digitális fizetési szektor az elmúlt években fellendült. Pletykák keringtek arról, hogy elemzők a PayPal digitális fizetési vállalatot jósolták a következő 1 billió dolláros vállalatnak!

De vajon a PayPal árfolyamának közelmúltban bekövetkezett 40%-os csökkenése most alkalmas lehet egy hosszú távú értékportfólióra?

Az elemzők többsége továbbra is erősnek értékeli a részvényeket, pedig minden eddiginél nagyobb a verseny a szektorban.

Néhányan még azt is szorgalmazzák, hogy visszatér majd történelmi csúcsára, ami közel 80%-os növekedést eredményezne a jelenlegi szinthez képest. Tudj meg többet, beleértve a kereskedés módját alább:

Stock: PayPal Holdings Inc Exchange: NASDAQ Symbol for Invest.MT5 Account: PYPL Date of Idea: 2 December 2021 Time Line: 1 - 3 months Entry Level: $190.00 Target Level: $350.00 Position Size for Invest.MT5 Account: Max 7% Risk: High

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

Forrás: Admirals Kontraktus Specifikáció

Minden kereskedés magas kockázatú és fennáll az esélye annak, hogy többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amennyi veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszteségesek, míg mások nyereségesek. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázati tűrőképességedet vagy gyakorolj először egy demószámlán, hogy befektetés előtt gyarapítsd tudásodat.

Miért kereskedj PayPal részvényekkel?

A PayPal árfolyamának közelmúltbeli csökkenése miatt sok befektető kutat a vállalatnál, hogy azonosítsa hosszú távú kilátásait. A PayPal jó minőségű részvény? A tőzsdén jegyzett társaság történetének legnagyobb újrakövetése után diszkonttal kereskedik? Mi a vélemény a nagyobb intézmények részéről? Lássuk!

1. ok: A felhasználók elkötelezettsége és a felhasználók száma növekszik

A technológiai vállalatok két legfontosabb mérőszáma a felhasználók számának növekedése és a felhasználók elköteleződése. A 2021. harmadik negyedéves eredményjelentésben a PayPal felhasználóinak száma körülbelül 13 millió új fiókkal bővült. A felhasználók elköteleződése is évről évre nő.

A vállalat emellett 1,2 millió új kereskedői számlával bővítette üzletét, a teljes fizetési volumen éves összevetésben 24%-kal, 310 milliárd dollárra nőtt a harmadik negyedévben.

Ez azt jelenti, hogy egyre többen veszik igénybe a PayPal szolgáltatásait, ami valószínűleg több üzleti bevételt és általános befektetői bizalmat eredményez.

2. ok: A PayPalnak van néhány érdekes projektje a láthatáron

A PayPal a közelmúltban bejelentette, hogy új partnerséget köt az Amazonnal, amelyben az e-kereskedelmi platform lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a PayPal Venmo platformmal fizessenek. Ez hatalmas plusz bevételi forrást jelenthet, ha fellendül.

A kriptovaluta fellendülése szintén elősegítheti a PayPal exponenciális növekedését. Jelenleg a PayPal lehetőséget biztosít az ügyfeleknek arra, hogy automatikusan vásároljanak kriptovalutát a vásárlásokból szerzett cashback felhasználásával. Az új digitális pénztárca azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kriptot vásároljanak, tároljanak és eladjanak.

A PayPal a közelmúltban lépett be a Buy Now Pay Later piacra. Ez egy új, de gyorsan növekvő szektor, amely exponenciális növekedéshez vezethet, ha a PayPal megfelelő modellt kap. Kezdetben 2,7 milliárd dollárért felvásárolták a Paidyt – egy halasztott online fizetési rendszert a világ harmadik legnagyobb e-kereskedelmi piacán, Japánban.

3. ok: Az ellátási lánc problémák a végéhez közelednek

A PayPal részvényárfolyam meredek eladásának egyik oka a vezérigazgató üzleti terve, amely nem egyezik meg az elemzői várakozásokkal. A PayPal vezérigazgatója, Dan Schulman úgy nyilatkozott, hogy a bevétel 2022-ben 18%-kal nő, ami körülbelül 30 milliárd dollárnak felel meg. A piac 31,6 milliárd dollárra számított.

Az alacsonyabb előremutató iránymutatás egyszerűen a kereskedőik vállalkozásaiban tapasztalt ellátási lánc korlátaira, valamint az ösztönző kifizetések hiányára vezethető vissza.

Mivel ezek mind átmeneti problémák, a befektetők ismét érezhetik a pénzügyi számok növekedését.

Mire számítanak az elemzők a PayPal részvényekre vonatkozóan?

A MarketBeat által megkérdezett elemzők szerint jelenleg több a vételi értékelés a PayPal részvényein, mint az eladási értékelés. A vételi értékelések száma is nőtt az elmúlt 3 hónapban, ami pozitívabb tendenciára utal.

Forrás: MarketBeat, 2021. december 1.

Egy példa a PayPal kereskedési ötletére

A PayPal részvényeivel kapcsolatos kereskedési ötlet a következő lehet:

Vásároljon részvényt 190,00 USD feletti szüneten.

Célozd meg a legmagasabb elemzői árat, 350 USD-t.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 7%-án.

Idővonal = 1-3 hónap

Ha 10 PayPal részvényt vásárolsz: Ha elérted a célt = 1650 USD nyereség (350 USD - 190 USD * 10 részvény)



Nem valószínű, hogy a részvény árfolyama egyenes vonalban fog felfelé haladni és még az is előfordulhat, hogy sokkal lejjebb megy, mielőtt emelkedne. Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb eleme. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és tisztában kell lenned a kereskedéssel járó kockázatokkal.

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, a jutalék, mivel ezek beemésztik a nyereséget. Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként 0,02 dollártól vásárolhatsz amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 részvény vásárlása a PayPalban 0,20 dollár (0,02 dollár * 10 részvény) jutalékot eredményez.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

PayPal részvények vásárlása 4 lépésben

Az Admirals segítségével alacsony, mindössze 0,02 dolláros jutalékkal és mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal vásárolhatod meg olyan amerikai vállalatok részvényeit, mint a PayPal.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez. A webes platform megnyitásához kattints valamelyik élő számládon a Kereskedelem elemre. Keresd meg a PayPal kifejezést a Market Watch ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, add meg a kereskedés összegét, a stop losst és a profit szintjét.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 Web. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre és vásárolj PayPal részvényt még ma! ▼▼▼

Másképp látod a PayPal részvényárfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb esély van arra, hogy a PayPal részvényeinek árfolyama lejjebb mozduljon, akkor egy CFD (Contracts for Difference) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet ugyancsak biztosít az Admirals.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számla lehetővé teszi, hogy spekulálj a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedelmet folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket: