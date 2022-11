Melyik politika fogja sikeresen kordában tartani az inflációt?

November 09, 2022 12:25

A világjárvány utáni világgazdaságban különböző megközelítéseket láthatunk az infláció kordában tartása érdekében, a kínai zéró tolerancia COVID-19 politikájától a Federal Reserve gyors ütemű monetáris szigorításáig.

Kína esetében a rövid távú gazdasági fellendülést a kulcsfontosságú ipari területek leállása hátráltatta, az infláció pedig legutóbb 2,1%-os volt (éves összevetésben az októberi adatokat tekintve). A globális trendnek megfelelően csökken az infláció Kínában, mivel szeptemberben még 2,8%-os szinten volt éves összevetésben.

Kína monetáris politikája továbbra is alkalmazkodó, miután a People's Bank of China (PBC) kvantitatív lazítási (QE) programjával elindította a magánszektor finanszírozását. A becslések szerint a program keretein belül 34,52 milliárd USD értékben vásárolják meg magánvállalkozások kötvényeit.

Hasonlítsuk össze ezt az Egyesült Államokban tapasztalható gazdasági környezettel, ahol a gazdaság 2021 végén bővült, ám felpörgött az infláció és a kamatemelések mértéke, miután az árak a növekedéssel együtt emelkedtek.

Az emelkedő inflációt súlyosbította a geopolitikai konfliktus nyomán megemelkedett nyersolaj ára, ami a Federal Reserve-t olyan helyzetbe hozta, hogy a lehető leggyorsabban változtasson monetáris politikai álláspontján és a kamatemelések mértékén. A havi 75 bázispontos kamatemelések váltak az új normává, de az infláció továbbra is nyomást gyakorol az Egyesült Államok gazdaságára, és elhomályosítja az egyébként dinamikus kilátásokat, miután az ország a harmadik negyedévben visszatért a növekedéshez.

A fenti forgatókönyvekből ítélve az a kérdés, hogy melyik monetáris politikai álláspont bizonyul majd sikeresnek az infláció növekedésének megállításához: lassabb gazdasági növekedés vagy emelkedő kamatok?

A harmadik forgatókönyv Japánban bontakozik ki, ahol a monetáris politika továbbra is rendkívül alkalmazkodó, az infláció 3%-ra nőtt, és nincs COVID-korlátozás sem. A turistákat most visszaengedik Japánba, ami várhatóan mintegy 35 milliárd dollárral növeli a gazdasági termelékenységet, egyfajta készpénz-injekcióként is tekinthetünk erre, amelyre két évnyi utazási korlátozás után szüksége van az országnak.

Az Egyesült Királyság világjárvány utáni gazdaságát tekintve több sebezhetőségi pont mutatkozik a magas infláció miatt. Mindez az emelkedő kamatlábak és a gyengébb gazdasági növekedés formáiban. A szigorúbb fiskális és monetáris politika valószínűleg rontja a kilátásokat és a Brexit után már nem lesz lehetőség az Európai Unió támogatására. Másrészt a foglalkoztatási szektor viszonylag robusztus, a fizetések nőnek, bár nem olyan gyorsan, mint az infláció.

Európa magas inflációval néz szembe, de lassabban emelte a irányadó kamatlábat, mint az Egyesült Államok, ami azt jelenti, hogy az eurózónában alacsonyabbak a kamatok, mint az Egyesült Államokban, ami az eurót hátrányos helyzetbe hozza az USD-vel szemben. Másrészt a gazdasági blokk továbbra is a növekedési periódusban van, a munkanélküliség pedig viszonylag alacsony.

Csak az idő fogja eldönteni, hogy melyik politika bizonyul majd a legsikeresebbnek az infláció ellen. Minden gazdaság egyedi, ezért egy monetáris politika séma nem felel meg mindenkinek. A kereskedőknek folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a fejleményeket, mivel azok hatással vannak a deviza- és részvénypiacokra.

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.