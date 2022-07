Mi jön most az EURUSD számára?

Július 13, 2022 15:50

A makrogazdasági erők ritkán hazudnak, és a vártnál jobban befolyásolják a nemzeti valutákat. A magas infláció, a közelgő kamatemelések és a geopolitikai konfliktusok erős koktélja lóg az eurózóna kilátásai felett. Az EURUSD július 12-én 0,99997-ig süllyedt, amikor a hangulat az eurózóna közös valutája felé fordult.

Ez nem jelenti azt, hogy az USD ne nézne szembe hasonló makrogazdasági ellenszéllel. Az ukrajnai konfliktus, a magas infláció és a közelgő recesszió feszíti a hangulatot és elhomályosítja a kilátásokat. Csupán arról van szó, hogy a valuta erősödött a Federal Reserve korábbi, az infláció megfékezésére irányuló szigorító politikájának hatására és mint menedéket az USD-ben denominált eszközök az arannyal, a svájci frankkal és a jennel versenyeznek. Ráadásul az amerikai munkaerőpiac továbbra is rugalmasságot mutat.

Az EURUSD jó oldala, hogy az euró devizapárok kedvező árfolyama miatt az európai export valószínűleg versenyképes lesz.

Mi jön most az EURUSD számára? Néhány lehetőség lehetséges forgatókönyv:

Hosszabb vagy közeli paritási időszak rövid- és középtávon.

Rövid távú gyenge időszak az EKB kamatemelése előtt.

Az EKB július 21-i kamatemelése után támaszt láthat az euró.

A tárgyalt makrogazdasági folyamatok az első negyedév közepén kezdődtek. Az ukrajnai konfliktus és a COVID-19 fellendülése által kiváltott magas infláció kamatemeléshez vezetett az Egyesült Államokban, ami recessziós félelmeket és GDP-csökkenést eredményezett a második negyedévben.

Az USD rövid távú árfolyamát a második negyedévi GDP-növekedés is befolyásolhatja. Ha kétnegyedes negatív növekedés következik be, az technikai recessziót jelent. Az Egyesült Államok GDP-jének közzététele július 28-án, egy héttel az EKB monetáris politikai ülése után várható.

Az Egyesült Államok ma tette közzé legújabb inflációs referenciamutatóit. Az élelmiszerek és az energia nélkül számított havi fogyasztói árindex (CPI) várhatóan a májusi 6%-ról júniusra 5,8%-ra csökken. Bármilyen váratlan eredmény megmozgathatja az USD devizapárokat.

Egyéb kereskedési hírek szerint a Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a várakozásoknak megfelelően 2,5%-ra emelte irányadó kamatlábát. A Bank of Canada (BoC) várhatóan a mai nap folyamán 1,5%-ról 2,25%-ra emeli jelenlegi irányadó kamatlábát.

Szeretnél többet megtudni a fundamentális elemzésről? Csatlakozz ingyenes webináriumainkhoz!

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.