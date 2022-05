A központi banki döntések hete kihívást jelent a piaci hangulat számára

Május 03, 2022 11:45

A jegybanki döntések hete megkérdőjelezi a piaci hangulatot, miközben az ausztrál jegybank (RBA), a Federal Reserve és a Bank of England (BoE) nyilvánosságra hozza kamatdöntéseit és monetáris politikai nyilatkozatait.

Az AUD kereskedők ma kamatemelést áraznak az RBA-tól. A központi banktól azt várták, hogy 0,1 százalékról 0,25 százalékra emelje kulcsfontosságú iránymutatását, miután elvetette a COVID-19 világjárvány idején képviselt álláspontját. A kamatemelés a vártnál magasabb, 0,35 százalékos volt. Ausztráliában az infláció 20 éves csúcsát, 5,1 százalékot ért el az első negyedévben. A monetáris politikai döntéshozók várhatóan az év végéig megnövelik a kamatlábakra vonatkozó iránymutatást.

A Federal Reserve ülését ma és holnap, május 4-én tartják, az USD erősödése közepette. A múlt heti csalódást keltő első negyedéves GDP-eredmények után az amerikai jegybank nagyobb eséllyel néz szembe az amerikai gazdaságra nehezedő stagflációval. A Federal Reserve várhatóan legalább 0,5 százalékkal megemeli irányadó kamatszintjét az infláció mérséklése érdekében, az USD pedig elmozdulhat attól függően, hogy a kereskedők hogyan reagálnak a jegybank jelzéseire. Az RBA-hoz hasonlóan a Federal Reserve várhatóan továbbra is szigorítja a monetáris politikát, és már ebben a hónapban elkezdheti értékesíteni államkötvény-állományát.

A Bank of England május 5-én, csütörtökön szintén emeli irányadó kamatszintjét, ami a GBP-re is hatással lehet. A kereskedők már tisztában vannak azzal, hogy a BoE milyen politikát folytat, és az Egyesült Királyságnak szembe kell néznie az inflációval, így a jegybank döntésének hatása már a GBP értékében is megmutatkozhat. Ennek ellenére a piaci hangulat érzékeny a jegybanki jelzésekre, és a devizakereskedők élesen figyelik a BoE monetáris politikai nyilatkozatait.

A nyersanyag-kereskedelem terén az ukrajnai konfliktus február óta magasan tartja a kőolaj azonnali árait, ami inflációs tüzeket váltott ki. A béketárgyalások kilátásai egyre bizonytalanabbnak tűnnek, ami azt jelenti, hogy a magas nyersolajárak okozta inflációs trendek a második negyedévben is folytatódni fognak.

Mozgalmas nap előtt állnak a részvénybefektetők a Pfizer gyógyszeripari óriás első negyedévi eredményjelentései miatt a globális részvénypiacok folyamatos volatilitása közepette. A nagy kapitalizációjú S&P Global Inc és az Airbnb ma közzéteszik az első negyedéves bevételeit is.

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.