A kínai GDP-növekedés messze a cél alatt maradt 2022-ben

Január 17, 2023 12:25

Kedd reggel a Shanghai Composite Index és a hongkongi Hang Seng zuhant, mivel a Kínai Statisztikai Hivatal által közzétett adatok azt mutatták, hogy az ország bruttó hazai terméke (GDP) 3%-kal nőtt 2022-ben, ami az egyik leglassabb növekedési rátát mutatta az elmúlt évtizedeket tekintve.

A Goldman Sachs elemzői Kína GDP-növekedését kommentálva arra utaltak, hogy a gazdaság gyors újranyitása megterhelte a bővülést. „A kínai vártnál gyorsabb újranyitás hátterében jelenleg is zajló „kilépési hullám” súlyosan megviselte a gazdasági tevékenységet az elmúlt hónapokban a növekvő fertőzések, az átmeneti munkaerőhiány és az ellátási lánc megszakadása miatt” – írják jelentésükben.

A decemberi kínai kiskereskedelmi forgalom meghaladta a közgazdászok várakozásait, éves szinten mindössze 1,8%-ot esett. Ez az adat lényegesen jobb volt, mint a Reuters közvélemény-kutatásában előre jelzett 8,6%-os visszaesés.

A Bank of Japan kamatokdöntése

A Bank of Japan (BoJ) kormányzó testülete szerdán ülésezik, hogy megvitassa kamatpolitikáját. Piaci elemzők arra számítanak, hogy a BoJ változatlanul fogja tartani az irányadó kamatlábat. A Bank of America Global Research közgazdászai azt sugallják, hogy eltörölheti hozamgörbe-szabályozási politikáját, hozzátéve, hogy „a fő kockázati forgatókönyvünkben, amelyben a BoJ elveti a hozamgörbe-szabályozást (YCC), úgy gondoljuk, hogy a TOPIX a közeljövőben akár 3%-ot is csökkenhet. Egyes szektorok, mint például a bankok, potenciálisan felülteljesítenek.”

Kanada inflációja valószínűleg csökkent decemberben

A keddi egyik legfontosabb pénzügyi adatközlés a kanadai fogyasztói árindexről (CPI) szóló decemberi jelentés. A közgazdászok arra számítanak, hogy az éves összinfláció 6,3%-ra csökken a novemberi 6,8%-ról.

A Bank of Canada (BoC) szigorította monetáris politikáját a 2%-os inflációs cél elérése érdekében. Egyes közgazdászok úgy vélik, hogy a BoC kormányzó testülete továbbra is emeli majd a kamatokat, 60%-uk pedig 25 bázispontos emeléssel számol a közelgő, január 25-i, szerdai bejelentéskor.

Január 12-én a kanadai dollár árfolyama héthetes csúcsot ért el az dollárral szemben, amit az emelkedő olajárak és a csökkenő amerikai infláció fokozott.

Lelassult az Egyesült Királyság fogyasztói árindexének inflációja decemberben?

Mivel az Egyesült Királyság gazdasága az egyik legerősebb az európai kontinensen, január 18-án, szerdán nyilvánosságra kerülő fogyasztói árindex-inflációs adatai minden bizonnyal felkeltik majd a figyelmet. Az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) várhatóan közzéteszi decemberi CPI-inflációs jelentését. Piaci elemzők előrejelzése szerint az Egyesült Királyság inflációja 10,6%-os lesz, ami egy kicsit alacsonyabb a novemberi 10,7%-os adatnál.

Úgy tűnik, hogy a piaci szereplők örülnek az infláció lassulásának, mivel az érték novemberben rekordmagasságot, 11,1%-ot ért el. Az ONS által közzétett jelentések azt mutatják, hogy az Egyesült Királyság termelői árinflációja (PPI) is alábbhagyott.

Bár egyes közgazdászok úgy vélik, hogy a CPI-infláció elérte a csúcsot, az előrejelzések szerint továbbra is kétszámjegyű tartományban marad. Az inflációs nyomás ellenőrzése érdekében a Bank of England (BoE) megemelte irányadó kamatait. Catherine Mann közgazdász, a BoE Monetáris Politikai Bizottságának (MPC) tagja felvetette, hogy a jegybank nincs kamatemelési ciklusának azon a pontján, ahol aggódnia kellene a túlzott szigorítás veszélye miatt.

Elkezdődik a Világgazdasági Fórum

A Világgazdasági Fórum (WEF) kezdetét veszi a svájci Davosban 3 év után először. A WEF éves találkozóján több mint 2700 világvezető vesz részt 130 országból, köztük 52 állam- és kormányfő.

Egy közgazdászok körében végzett közvélemény-kutatás kimutatta, hogy a WEF által megkérdezett 22 vezető közgazdász többsége úgy gondolja, hogy 2023-ban globális recesszió várható. Ezen túlmenően a legtöbben azt sugallják, hogy az Egyesült Államok és Európa gazdasági növekedése gyenge vagy nagyon gyenge lesz ebben az évben.

