Kínai fogyasztói árindex jelentés: Defláció várható?

Február 07, 2024 15:43

A januári kínai fogyasztói árindex inflációs jelentés fontos jelentőséggel bíró adatközlés. Míg úgy tűnik, hogy a kínai hatóságok időről időre beavatkoznak, hogy támogassák az ország részvénypiacait, a közgazdászok alaposan megvizsgálják a jelentést, mivel az ország gazdasága deflációs spirálba került.

Kína CPI 2024. január

A Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) csütörtökön teszi közzé januári inflációs jelentését. Piaci elemzők szerint a CPI infláció éves alapon 0,5%-kal csökkent az év első hónapjában.

A kínai döntéshozók megfogadták, hogy megerősítik a fiskális és monetáris támogatást az ingatlanválsággal, a fiatalok körében tapasztalható magas munkanélküliséggel és a csökkenő fogyasztói bizalommal küzdő gazdaság fellendítése érdekében. A kínai tőzsdei kereskedés több éves mélypont közelében zajlik, miközben a pénzügyi hatóságok beavatkozni látszanak a jüan amerikai dollárral szembeni erősítésére, ahogy a közgazdászok szerint ez többször is megtörtént az elmúlt hónapban.

Schnabel, EKB: A türelem kulcsfontosságú az EKB kamatlábainál

Isabel Schnabel, az EKB igazgatótanácsának tagja a Financial Times újságíróinak elmondta, hogy az igazgatótanácsnak óvatosnak kell lennie minden politikai kiigazítással kapcsolatban, hangsúlyozva a türelmet, amely csökkentheti az esetleges infláció fellángolásának kockázatát. Hozzászólásában megemlítette, hogy az EKB jelentős előrelépést tett az infláció terén, de még mindig nem érte el a kitűzött célt.

Schnabel, akit az EKB egyik szigorító monetáris politikai álláspontot képviselő tagjának tartanak, hangsúlyozta, hogy a szolgáltatási szektorban ragadós inflációs adatokat jegyeztek fel, miközben az eurózóna munkaerőpiaca a monetáris politikai szigorítások ellenére is meglehetősen rugalmas volt. A gazdasági előrejelzésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a pénzügyi feltételek lazulását figyelte meg, mivel a piacok agresszíven beárazták a kamatcsökkentéseket.

A Reuters közvélemény kutatása a feltörekvő piacok devizáinak gyenge fellendülését prognosztizálja

A Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége úgy véli, hogy „majdnem minden feltörekvő piaci valuta hat hónap múlva várhatóan alig térül meg az éves veszteségtől”. Míg a legtöbb feltörekvő piaci valuta erősödéssel zárta a tavalyi évet, az amerikai dollár ismét erősödött a kamatcsökkentési várakozások visszaszorítása miatt.

A Societe Generale devizastratégái azt mondták a Reuters újságíróinak, hogy „az a rally, amire számítottunk, különösen a valuták és árfolyamok tekintetében, már megvalósult. A feltörekvő piaci valuták viszonylag nagyon méltányos áron vannak... és nem számítunk rá, hogy sokat fognak felértékelődni. A Fed kamatcsökkentései már most is jól be vannak árazva, és az Egyesült Államok kivételességének következményei még mindig kibontakoznak, és ez pozitív hatással lesz a dollárindexre, és negatív hatással lesz az EM-devizákra.”

A Commerzbank elemzői jelenleg az amerikai dollár erősödését hangsúlyozzák

A Commerzbank közgazdászai jelentésükben azt írták, hogy az eurónak kevés tere marad az amerikai dollárral szemben, mivel az amerikai valuta megszilárdította nyereségét az elmúlt hetekben. Ugyanakkor úgy vélik, hogy a dollár emelkedése elérhette a csúcsot.

Megemlítik továbbá, hogy „a kérdés az, hogy mikor fogy el a dollár ereje? Valószínűleg nem kell túl sokáig várni. Egy dolog világos: az infláció havi változási üteme már több hónapja a 2%-os célnak megfelelő szint felé halad. Nem kell tehát túl sok hónapnak eltelnie a jó adatokig, mire a Fed elkezdi a kamatcsökkentést, bármilyen óvatosnak is hangzanak a döntéshozók jelenleg. Ez nem jelenti azt, hogy a közeljövőben jelentősen magasabb EURUSD szintet fogunk látni.”

