Kereskedés a NIO 100%-os túlfeszültségével az elektromos járművek térnyerésének idején

Április 14, 2022 14:33

A közelmúlt piaci zűrzavara elvonta a figyelmet néhány, a tavalyi évben kialakult nagy témáról. Ez magában foglalja az elektromos járművek növekedését is – ezt a területet az ellátási lánc korlátai és a növekvő Covid-fertőzések is befolyásolták Kínában.

Az Egyesült Államokban jegyzett kínai részvényekkel kapcsolatos kulcsfontosságú aggodalom azonban most már elmúlt, amikor Peking arra készül, hogy megfeleljen az amerikai szabályozásoknak.

Míg a kínai elektromosautó-gyártó NIO részvényei több mint 40%-ot estek idén, a legtöbb elemző hosszú távon továbbra is emelkedésre számít, alapot biztosítva a potenciális fordulathoz, amint azt alább tárgyaljuk.

Stock: NIO Inc Exchange: NYSE Symbol for Invest.MT5 Account: NIO Date of Idea: 13 April 2022 Time Line: 1 - 6 months Entry Level: $24.00 Target Level: $43.00 Position Size for Invest.MT5 Account: Max 5% Risk: High

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

Minden kereskedés magas kockázattal járhat, és előfordulhat, hogy többet veszítesz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amennyi veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszítenek, és bizonyos ügyletek nyerni fognak. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázati toleranciaszintedet vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

Miért kereskedjünk NIO részvényekkel?

A NIO legutóbbi negyedéves eredményjelentésében az elektromos járművek gyártója a vártnál jobb eladásokról számolt be, de a szállítások az elemzői becslések alattiak voltak. A NIO közelmúltbeli problémáinak többsége a globális félvezetőhiányból, a Covid miatti gyártóüzemek bezárásából Kínában, valamint a növekedési készletektől való általános eltávolodásból ered, ahogy a kamatlábak világszerte emelkednek.

Ahogy a legtöbb elemző rámutat, ezeknek a tényezőknek a többsége valószínűleg átmeneti, és más vállalatoknál is megfigyelhető volt. A Teslának a múlt hónapban is le kellett zárnia sanghaji üzemét. Mindezen ellenszél mellett is 26 000 autót szállított le a NIO az idei év első negyedévében, ami 30%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.

Ez rávilágít az elektromos járművek iránti növekvő keresletre, és arra, hogy a NIO milyen jól pozícionálhatja azt, hogy kihasználja ezt.

Enyhülhet az amerikai tőzsdén jegyzett kínai részvények kritikus ellenszele

Az Egyesült Államokban jegyzett kínai részvényekre nagy nyomás nehezedett a szabályozók részéről, hogy megfeleljenek a számviteli átláthatóságra vonatkozó szabályoknak, vagy kikerüljenek a tőzsdéről. Ez az egyik oka annak, hogy sok kínai részvényre nyomás nehezedett.

A hónap elején azonban az Egyesült Államokban jegyzett kínai részvények felfelé emelkedtek, miután a Kínai Értékpapír-szabályozási Bizottság olyan új keretrendszert dolgozott ki, amely kielégíti az amerikai szabályozó hatóságokat, és lehetővé teszi a kínai vállalatok számára, hogy fenntartsák amerikai tőzsdei jegyzéseiket.

Ha Peking és Washington jóváhagyja a változtatásokat, a bizonytalanság hatalmas felhője száll fel az olyan kínai részvényekről, mint a NIO, ami nagyon érdekes lehetőséget kínál a magasabb kockázati fokú befektetők számára.

Az elektromos járművek iránti kereslet az elektromos járművek értékesítésével együtt növekedni fog

Tavaly a NIO vezérigazgatója, William Li kijelentette, hogy 2030-ra Kínában az újautó-eladások 90%-a elektromos járművek lesznek. Jelenleg az elektromos autók értékesítésének legnagyobb piaca Kínában van, mivel ott van a kormány támogatása, amely a GDP 5%-ánál nagyobb növekedést tulajdonított az ágazatnak.

A Kínában újjáéledő Covid azonban sok várost új bezárásra kényszerít, ezért néhány gyártóüzemet bezártak. Ez hozzájárult a NIO részvényárfolyamának közelmúltbeli gyengüléséhez, de átmeneti helyzet is lehet az elemzők és a befektetők számára, akik hosszú távú növekedési kilátásokat keresnek.

A fedezeti alapok aktívan növelték pozícióikat a NIO-ban

A TipRanks szerint az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott, 203 fedezeti alapról szóló legfrissebb 13F bejelentés azt mutatja, hogy a fedezeti alapok az elmúlt negyedévben 216,0 ezer részvénnyel növelték részesedésüket a NIO-ban.

Valójában a fedezeti alapok vásárlása minden negyedévben nőtt tavaly év eleje óta.

Forrás: TipRanks, 2022. április 13.

NIO tőzsdei előrejelzés – Mit mondanak az elemzők?

A TipRanks által az elmúlt 3 hónapban megkérdezett elemzők szerint a 12 hónapos NIO részvény-előrejelzéshez jelenleg 16 vételi, 2 tartási és 0 eladási minősítés van a részvényeken. A NIO részvény előrejelzésének legmagasabb árszintje 87,00 USD, a legalacsonyabb célár pedig 28,30 USD.

A NIO részvény-előrejelzésének átlagos árfolyamcélja 43,51 dollár, ami közel 120,86%-os emelkedési potenciált jelent a jelenlegi szinthez képest a cikk írásakor.

A Goldman Sachs és a JP Morgan elemzői megismételték a részvények vételi értékelését az elmúlt 18 napban.

Forrás: TipRanks, 2022. április 13.

Példa kereskedési ötlet a NIO részvényárfolyamhoz

Egy példa kereskedési ötlet a NIO részvény előrejelzéséhez a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt 24,00 dollár feletti törésponton, figyelembe véve az aktuális volatilitást.

Célozd meg a 43,00 dolláros átlagos elemzői célt.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 NIO részvényt vásárolsz: A cél elérése esetén = 190,00 USD potenciális nyereség (43,00 USD - 24,00 USD * 10 részvény).



Fontos észben tartani, hogy a részvények árfolyama nem valószínű, hogy egyenes vonalban emelkedik, sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne, különösen figyelembe véve a globális részvénypiacokon a közelmúltban bekövetkezett eladásokat.

Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb alapja. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és tisztában kell lenned a kereskedéssel járó kockázatokkal.

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, a jutalék, mivel ezek beemésztik a nyereséget. Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként 0,02 dollártól vásárolhatsz amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 NIO részvény vásárlása 0,20 USD (0,02 USD * 10 részvény) jutalékot eredményez.

Alacsony minimális tranzakciós díj: 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

NIO részvény vásárlása 4 lépésben

Az Admirals segítségével alacsony, mindössze 0,02 dolláros részvényenkénti jutalékkal és mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal vásárolhatod meg olyan amerikai vállalatok részvényeit, mint a NIO.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez. A webes platform megnyitásához kattints valamelyik élő számládon a Kereskedelem elemre. Keresd meg a NIO kifejezést a Market Watch ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, add meg a kereskedés összegét, a stop losst és a profit szintjét.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 Web. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre, és vásárolj NIO részvényt még ma! ▼▼▼

Másképp látod a FedEx részvényárfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a NIO árfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD (különbözeti szerződések) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet az Admiralsnál ugyancsak megtalálsz.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számlák lehetővé teszik, hogy a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével spekulálj.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedést folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket: