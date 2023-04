Meta részvény kereskedés az első negyedéves teljesítmény után

Április 06, 2023 12:11

A Meta Platforms volt a legjobban teljesítő FAANG részvény 2023 első negyedévében. A FAANG a Facebook (jelenleg Meta), Apple, Amazon, Netflix és Google (jelenleg Alphabet) technológiai részvények rövidítése. A betűszót mostanában frissítették, a MAMAA betűszó képviseli mostantól a legnagyobb technológiai részvényeket: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon és Apple.

A Meta részvények a 2021 júliusi rekordmagasságról több mint 75%-ot estek több éves mélypontra 2022 októberében. 2023 első negyedévében azonban a részvények árfolyama 76%-kal magasabban zárt. Tudj meg többet arról, hogy mi vezetett ehhez a rendkívüli teljesítményhez, és arról, hogy mit jósolnak az elemzők a Meta részvényárfolyamára vonatkozóan.

Részvény: Meta Platforms Inc Az Invest.MT5 számla szimbóluma: META Az ötlet dátuma: 2023. április 4. Idővonal: 1 - 6 hónap Belépő szint: 218.00 $ Célszint: 307.00 $ Pozíció mérete az Invest.MT5 számlához: Max 5% Kockázat: Magas

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

Minden kereskedés magas kockázattal jár, és előfordulhat, hogy többet veszítesz egy kereskedés során, mint amennyit kockáztatsz. Soha ne fektess be annál nagyobb összeget, mint amekkora veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes kereskedési ügyletek veszteségesek, mások pedig nyereségesek lesznek. Kezdd kicsiben, hogy kitapasztald kockázatvállalási hajlandóságod mértékét vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

A Meta részvényei 76%-kal erősödtek 2023 első negyedévében, ami messze meghaladja a FAANG részvények következő legjobb teljesítményét, az Apple részvényét, amely 26% körüli emelkedést mutatott. Ez óriási fordulat a 2022-es Meta részvények medvepiaci összeomlásához képest.

A részvényárfolyam emelkedésének több oka is volt. A Meta – a legtöbb más technológiai óriással együtt – nagy létszámleépítési hullámot jelentett be. Több mint 21 000 alkalmazott veszíti el állását két szakaszban. Bármilyen sajnálatos is, ez általában pozitív a részvényesek számára, mivel minden megtakarítás növekedést jelent.

Az elmúlt néhány évben a Meta teret vesztett a közösségi platformok terén a TikTokkal szemben. A TikTok azonban most az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság törvényhozóinak ellenőrzése előtt áll, akik kételkednek a hosszú távú jövőjében. A befektetők ezért potenciált látnak a Meta Facebookjában – az egyik eredeti közösségi platformban.

A legfrissebb negyedik negyedéves eredményjelentésben a Meta nem fogadta el az elemzői becsléseket, de 40 milliárd dolláros részvény visszavásárlást jelentett be. Ez a részvényeseknek való kifizetés olyan formája, amelyben a társaságok visszavásárolják saját részvényeiket, hogy csökkentsék a részvények számát a nyílt piacon, és ezáltal növeljék a fennmaradó részvények értékét.

Mark Zuckerberg vezérigazgató kijelentette, hogy 2023 a „hatékonyság éve”, aminek köszönhetően a részvények több mint 18%-kal emelkedtek az eredményhirdetés után. Az aggodalmak azonban továbbra is fennállnak. A Meta tavaly körülbelül 10 milliárd dollárnyi hirdetési bevételtől esett el az Apple iPhone-jára vonatkozó új adatvédelmi szabályzata miatt. Noha a Meta jelenleg mesterséges intelligencia segítségével célozza meg a felhasználókat hirdetésekkel, még nem látni, hogy képes lesz-e pótolni a már elvesztett hiányt.

A készpénzt égető Metaverse projekt ugyancsak aggodalomra ad okot, tavaly 13,7 milliárd dollárt, tavalyelőtt pedig 10,2 milliárd dollárt veszített a társaság. A befektetők a mesterséges intelligencia (AI) felé való nagyobb átállásban reménykedhetnek, ami hozzájárult ahhoz, hogy az olyan részvények, mint a Nvidia, csak az első negyedévben 90%-kal emelkedjenek.

A Metával kapcsolatos jó hírek nagy része már beárazható a részvénybe, de még mindig van esély a tendencia folytatódására, ha a részvényeseknek tett ígéretek megvalósulnak.

Meta tőzsdei előrejelzés – Mit mondanak az elemzők?

A TipRanks által megkérdezett elemzők szerint a Meta részvények elmúlt 3 hónapos előrejelzésére vonatkozóan jelenleg 38 vételi, 7 tartási és 3 eladási besorolás van a részvényen. A Meta részvény előrejelzését tekintve a legmagasabb árszint 307,00 USD, a legalacsonyabb célár pedig 110,00 USD.

A Meta részvény előrejelzésére vonatkozóan az átlagos célár 231,38 dollár.

Forrás: TipRanks, 2023. április 4.

Példa kereskedési ötlet a Meta részvényárfolyamához

Egy példa kereskedési ötlet a Meta részvényárfolyamára vonatkozóan a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt 218,00 USD felett, figyelembe véve a jelenlegi volatilitást.

Célozz valamivel a legmagasabb elemzői árcél alá, 307,00 dollárra.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 Meta részvényt vásárolsz: A cél elérése esetén = 890,00 USD potenciális nyereség (307,00 USD - 218,00 USD * 10 részvény).



Ne feledd, hogy a piaci körülmények folyamatosan változnak, és nem valószínű, hogy a részvények árfolyama egyenes vonalban emelkedik. Sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a Meta árfolyama mennyit emelkedett mostanában.

Ügyelj a megfelelő kockázatkezelésre, és mindig tudd, mennyit veszíthetsz egy kereskedés során, valamint légy tisztában a kreskedéssel járó kockázatokkal és költségekkel.

Az Admirals Invest.MT5 számlájával részvényenként 0,02 USD-os jutaléktól vásárolhatsz és adhatsz el amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 darab Meta részvény vásárlása 0,20 USD (0,02 USD * 10 részvény) jutalékot von maga után.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

Meta részvény vásárlás 4 lépésben

Másképp látod a Meta részvényárfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

