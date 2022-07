Kereskedés a Lululemon 30%-os megugrásával a bevételnövekedés közepette

Július 01, 2022 09:38

A Lululemon árfolyama került fókuszba a vártnál jobb eredményjelentés után, amely kimutatta, hogy ügyfeleit még nem érinti a márka magasabb árazása.

Az infláció elleni védekezés érdekében sok befektető számára a lista élén állt az erős árképzési potenciállal rendelkező vállalatok azonosítása – a magasabb költségek fogyasztókra hárításának képessége.

A Lululemon részvény is ezen a listán lehet. Tudj meg többet a vállalat legutóbbi eredményjelentéséről és a különböző elemzők kilátásairól.

Stock: Lululemon Athletica Inc Exchange: NASDAQ Symbol for Invest.MT5 Account: LULU Date of Idea: 28 June 2022 Time Line: 1 - 6 months Entry Level: $315.00 Target Level: $407.00 Position Size for Invest.MT5 Account: Max 5% Risk: High

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

Minden kereskedés magas kockázattal jár, és előfordulhat, hogy többet veszítesz, mint amennyit kockáztat egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amekkora veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszítenek, és bizonyos ügyletek nyerni fognak. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázattűrési szintedet vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

Miért érdemes Lululemon részvényekkel kereskedni?

Mivel az Egyesült Államok inflációja 1982 óta nem látott csúcsra ugrott, a fő hangsúly azon vállalatok azonosítására irányult, amelyek erős árképzési potenciállal rendelkeznek. Ez segít a vállalatoknak megőrizni nyereségüket és haszonkulcsukat, miközben a magasabb költségeket a fogyasztókra hárítják.

A Lululemon azonban – eddig – megfordította a trendet a legutóbbi eredményjelentésével, amely szerint a fogyasztók hajlandóak többet fizetni a márka áruiért. A Lululemon első negyedévi nyeresége és bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat.

A sportruházatot gyártó cég online bevételei is kétszámjegyű növekedést könyvelhettek el. Volt egy másik meglepetés is: a Lululemon megemelte 2022-re vonatkozó kilátásait, és arra számít, hogy az infláció emelkedése mellett is növekedni fog az üzletmenet.

A cég ugyanis azt is bejelentette, hogy egyes cikkek árát emeli, hogy ellensúlyozza a magasabb légi szállítási és nyersanyagköltségeket.

Íme néhány kulcsfontosságú szám a legutóbbi bevételi jelentésben:

Részvényenkénti eredmény: 1,48 dollár a várt 1,43 dollárral szemben

Bevétel: 1,61 milliárd dollár a várt 1,53 milliárd dollárral szemben

A tavalyi évhez képest 32%-os bevételnövekedés

Az eladások nőknek 24%-kal nőttek 3 éves alapon

Az eladások férfiaknak 30%-kal nőttek 3 éves alapon

Az online és a bolti eladások 28%-kal nőttek az előző évhez képest

A számok arra késztetnek néhány elemzőt, mint például a Goldman Sachs-nál, hogy továbbra is emelkedett a Lululemon árfolyama annak ellenére, hogy az eddig 25%-os mínuszban van az egy évvel korábbihoz képest.

Lululemon tőzsdei előrejelzés – Mit mondanak az elemzők?

A TipRanks által megkérdezett elemzők szerint a Lululemon részvények elmúlt 3 hónapos előrejelzésére vonatkozóan jelenleg 19 vételi, 7 tartási és 0 eladási besorolás van a részvényen. A Lululemon részvény előrejelzésének legmagasabb árszintje 500,00 USD, a legalacsonyabb célár pedig 271,00 USD.

A Lululemon részvények előrejelzésének átlagos árfolyama 407,54 dollár, ami több mint 41%-os emelkedést jelent a jelenlegi szinthez képest a cikk írásakor.

Forrás: TipRanks, 2022. június 28.

Példa kereskedési ötlet a Lululemon részvényárfolyamhoz

A Lululemon tőzsdei előrejelzéshez egy példa kereskedési ötlet a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt 315,00 dollár feletti törsponton, figyelembe véve a jelenlegi piaci volatilitást és a közelgő bevételeket.

Célozd meg a 407,00 dolláros átlagos elemzői célt.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 Lululemon részvényt vásárolsz: A cél elérése esetén = 920,00 USD potenciális nyereség (407,00 USD - 315,00 USD *10 részvény).



Fontos észben tartani, hogy a részvények árfolyama nem valószínű, hogy egyenes vonalban emelkedik, sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne, különösen figyelembe véve a globális részvénypiacokon a közelmúltban bekövetkezett eladásokat.

Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb szempontja. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és tisztában kell lenned az ezzel járó kockázatokkal.

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, a jutalék, mivel ezek beemésztik a nyereséget. Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként 0,02 dollártól vásárolhatsz amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 Nike részvény megvásárlása 0,20 dollár (0,02 dollár * 10 részvény) jutalékot eredményez.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

Lululemon részvény vásárlása 4 lépésben

Az Admirals segítségével olyan vállalatok részvényeit vásárolhatod meg, mint a Lululemon, alacsony, részvényenkénti 0,02 dolláros jutalékkal és alacsony, mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal az amerikai részvényekre.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez. Kattints a Kereskedés elemre valamelyik élő vagy demo számládon a webes platform megnyitásához. Keresd meg a Lululemon kifejezést a Market Watch ablak alján, és húzd a szimbólumot a diagramra. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, vagy kattints a jobb gombbal, és nyisd meg a kereskedési jegyet a kereskedés méretének megadásához, a stop loss és a profitszint beállításához.

Forrás: Admirals MetaTrader 5. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre és vásárolj Lululemon részvényeket még ma! ▼▼▼

Másképp látod a Lululemon részvényárfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy az Lululemon árfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD (különbözeti szerződések) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet az Admiralsnál ugyancsak megtalálsz.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számlák lehetővé teszik, hogy a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével spekulálj.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedést folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

