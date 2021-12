Hogyan kereskedjünk Disney részvényekkel a streaming boom idején

December 09, 2021 20:06

A Disney-t 1923-ban alapították és azóta a világ egyik legnagyobb média- és szórakoztatóipari vállalatává vált.

A cég hosszú utat tett meg a Miki egér napjai óta olyan részlegekkel, mint a Walt Disney Pictures, a Pixar, a Marvel Studios, a Lucasfilm, a 20th Century Studios, a Disney Parks, az ESPN és most a Disney+.

Az elemzők még a Disney-tőzsdei grafikon legutóbbi 30%-os zuhanása után is egyre inkább a Disney részvények hosszú távú előrejelzésére helyezkednek. Tudj meg többet a Disney tőzsdei előrejelzéséről, beleértve a kereskedés módját alább:

Stock: Walt Disney Company (The) Exchange: NYSE Symbol for Invest.MT5 Account: DIS Date of Idea: 8 December 2021 Time Line: 1 - 6 months Entry Level: $151.00 Target Level: $201.00 Position Size for Invest.MT5 Account: Max 7% Risk: High

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

Minden kereskedés magas kockázatú és fennáll az esélye annak, hogy többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amennyi veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszteségesek, míg mások nyereségesek. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázati tűrőképességedet vagy gyakorolj először egy demószámlán, hogy befektetés előtt gyarapítsd tudásodat.

Miért kereskedjünk Disney részvényekkel? - Disney tőzsdei előrejelzés

Míg a Disney részvényeinek árfolyama a közelmúltban több mint 30%-ot esett a csalódást keltő negyedik negyedéves eredményjelentés miatt, több oka is van annak, hogy az elemzők továbbra is új rekordmagasságokat jósolnak a részvényekre. Nézzünk meg közülük néhányat!

1. ok: A tartalomra fordított kiadások növekedése valószínűleg több előfizetőt vonz majd a Disney+-ra

A Wall Street nagy hangsúlyt fektet a Disney+ streaming szolgáltatás teljesítményére. Bár viszonylag új, a Netflixhez képest a szolgáltatásnak már több mint 118,1 millió előfizetője van világszerte a 2021. negyedik negyedévi eredmények alapján.

A vezetőség azonban arra összpontosít, hogy többet költsenek új tartalomra a streaming szolgáltatás kiépítése érdekében. Míg a tartalomra fordított kiadások növekedése néhány befektetőnek rövid távon aggodalomra ad okot, ez egy olyan lépés, amelyet a hosszú távú, 260 millió előfizető elérésére terveztek.

2. ok: A magas árazóerővel rendelkező részvények vonzzák a hosszú távú befektetőket

A koronavírus folyamatos hatásai elleni védekezés érdekében a Goldman Sachs kutatása szerint a magasabb árazási erővel rendelkező részvények jobban teljesítenek, mint az alacsonyabb marzsúak. A Disney a jövőben könnyen megemelheti a streaming szolgáltatás költségeit, vagy megemelheti a jegyárakat a vidámparkjaiba, ezáltal azonnal növelheti az eredményt.

A legutóbbi eredményjelentésben a vezetőség azt is megjegyezte, hogy a Disney Wish tengerjáró hajó 2022 júniusi vízre bocsátását már 90%-ban lefoglalták. Ennél is fontosabb, hogy a csapat felfigyelt az új vendégélményeket és szolgáltatásokat, például a Genie+-t (fizetős kiegészítő a készenléti sorok megkerülésére) vásárló ügyfelek árképzési erejére.

3. ok: A Disney parkokban a közelmúltbeli bajok véget érhetnek

A tavalyi negyedik negyedévben a Disney parkok, élmények és termékek részlegének bevétele 1,06 milliárd dollár volt. Idén 4,34 milliárd dollárral nőtt. A járvány következtében számos vidámpark és élménypark bezárt világszerte.

A legtöbb vidámpark és sétahajó még most sincs teljesen nyitva és csökkentett kapacitással üzemel. Ez azt jelenti, hogy a teljes újranyitásig még jelentős növekedés várható. Bár nem tudjuk pontosan, hogy ez rövid távon mikor következhet be, a hosszú távú növekedési kilátások adottak.

Disney Stock előrejelzés – Mit jósolnak az elemzők?

A MarketBeat által a Disney-tőzsde hosszú távú előrejelzéséhez megkérdezett elemzők szerint jelenleg több a vételi értékelés a Disney részvényeinek árfolyamán, mint az eladási értékelés.

A vásárlási értékelések száma is nőtt az elmúlt három hónapban egy rövid zuhanást követően. Van azonban egy elemző, akinek eladási besorolása van a részvényen és több olyan, aki tartási minősítéssel rendelkezik.

Forrás: MarketBeat, 2021. december 7.

Egy példa a Disney kereskedési ötletére

Vásárolj részvényt 151,00 USD feletti szüneten.

Célozd meg a legmagasabb elemzői árat, 201 USD-t.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 7%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 PayPal részvényt vásárolsz: Ha elérted a célt = 500 USD nyereség (201 USD - 151 USD * 10 részvény)



A Wall Street Journal által megkérdezett elemzők szerint a legmagasabb árcél 263,00 dollár. Nem valószínű, hogy a részvény árfolyama egyenes vonalban fog felfelé haladni és még az is előfordulhat, hogy sokkal lejjebb megy, mielőtt emelkedne. Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb szempontja. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és az ezzel járó kockázatokkal.

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, a jutalék, mivel ezek beemésztik a nyereséget. Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként 0,02 dollártól vásárolhatsz amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 Disney részvény vásárlása 0,20 dollár (0,02 dollár * 10 részvény) jutalékot eredményez.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

Disney részvények vásárlása 4 lépésben

Az Admirals segítségével alacsony, mindössze 0,02 dolláros jutalékkal és mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal vásárolhatod meg olyan amerikai vállalatok részvényeit, mint a Disney.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez. A webes platform megnyitásához kattints valamelyik élő számládon a Kereskedelem elemre. Keresd meg a Disney kifejezést a Market Watch ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, add meg a kereskedés összegét, a stop losst és a profit szintjét.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 Web. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre és vásárolj Disney részvényt még ma! ▼▼▼

Másképp látod a Disney részvényárfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb esély van arra, hogy a Disney részvényeinek árfolyama lejjebb mozduljon, akkor egy CFD (Contracts for Difference) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet ugyancsak biztosít az Admirals.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számla lehetővé teszi, hogy spekulálj a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedelmet folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket: