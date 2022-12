Kereskedés Bank of America részvényekkel a harmadik negyedéves eredményjelentés után

December 07, 2022 19:32

A Bank of America a második legnagyobb amerikai bank az összes betétállomány alapján. A Bank of America részvények Warren Buffett Berkshire Hathaway portfóliójának körülbelül 10%-át teszik ki.

A Bank of America legutóbbi harmadik negyedéves eredményjelentése jobban sikerült, mint azt az elemzők várták. A Federal Reserve kamatemelésének esetleges lassulása miatt azonban figyelembe kell venni néhány ellenszelet.

Tudj meg többet a Bank of America legfrissebb eredményjelentéséről, arról, hogy mit jósolnak az elemzők, és mi volt a részvényekkel kapcsolatos legfrissebb fedezeti alap tevékenység.

Részvény: Bank of America Az Invest.MT5 számla szimbóluma: BAC Az ötlet dátuma: 2022. december 6. Idővonal: 1 - 6 hónap Belépő szint: 39.00 $ Célszint: 52.00 $ Pozíció mérete az Invest.MT5 számlához: Max 5% Kockázat: Magas

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

Minden kereskedés magas kockázattal jár, és előfordulhat, hogy többet veszítesz egy kereskedés során, mint amennyit kockáztatsz. Soha ne fektess be annál nagyobb összeget, mint amekkora veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes kereskedési ügyletek veszteségesek, mások pedig nyereségesek lesznek. Kezdd kicsiben, hogy kitapasztald kockázatvállalási hajlandóságod mértékét vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

A Bank of America részvényekkel való kereskedés előnyei és hátrányai

A Bank of America legutóbbi harmadik negyedéves eredményjelentése a következőket mutatta:

Bevétel: 25,61 milliárd dollár a várt 23,57 milliárd dollárral szemben

Részvényenkénti eredmény: 0,81 dollárcent, szemben a várt 0,77 dolláros részvényenkénti nyereséggel

A hitelállomány 12%-kal nőtt az előző évhez képest

A nettó kamatbevétel 24%-kal nőtt a negyedévben

A kötött kamatozású kereskedési bevétel 27%-kal nőtt a tavalyi évhez képest

A részvény kereskedési bevétel 4%-kal csökkent

A befektetési banki bevételek 46%-kal csökkentek

Sok bank kapott lendületet a Federal Reserve idei agresszív kamatemeléseinek hatására. A bankok több hasznot tudnak termelni a betétek felvételével, majd a hitelek formájában történő hitelezéssel. A Bank of America eddig profitált ebből a helyzetből, mivel a negyedév során nőtt a nettó bevétel.

Mivel azonban a fúziós és felvásárlási (M&A) tevékenység a magasabb hitelfelvételi költségek miatt visszaesett, a befektetési banki üzletág bevétele 46%-kal esett vissza. A Bank of America jól diverzifikált banknak tekinthető, amely kereskedelmi és fogyasztói tevékenységéből származik.

Valójában a bank jelentős összegeket fektetett be fogyasztói banki részlegének fejlesztésébe. Az új digitális szolgáltatásokba és a technológiába történő beruházás révén a bank több mint 400 000 új ügyféllel bővítette folyószámla szolgáltatását, és több mint 1,3 millió új hitelkártyát bocsátott ki.

Mivel a bankszektort érinteni fogja, hogy a Federal Reserve lassítja a kamatemelések ütemét, ahogyan azt Jerome Powell Fed-elnök legutóbbi beszédében is kiemelte, az elemzők most a diverzifikált bevételi forrással rendelkező bankok felé fordítják figyelmüket.

Bank of America fedezeti alap tevékenység

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott, 462 fedezeti alapról szóló legutóbbi 13F jelentésből kiderül, hogy a fedezeti alapok az utolsó negyedévben 14,6 millió részvénnyel növelték részesedésüket a Bank of America részvényeiben.

Az általános trend negyedévről negyedévre alacsonyabb 2020 óta. A fedezeti alapok azonban növelték pozícióikat az elmúlt két negyedévben.

Forrás: TipRanks, 2022. december 6.

A Bank of America tőzsdei előrejelzése – Mit mondanak az elemzők?

A TipRanks által megkérdezett elemzők szerint a Bank of America részvényeinek az elmúlt 3 hónapra vonatkozó előrejelzésére vonatkozóan jelenleg 9 vételi, 4 tartási és 0 eladási minősítés van a részvényen. A Bank of America részvény előrejelzésére vonatkozó legmagasabb árszint 52,00 dollár, a legalacsonyabb célár pedig 28,00 dollár.

A Bank of America részvények előrejelzésére vonatkozóan az átlagos célár 40,42 dollár.

Forrás: TipRanks, 2022. december 6.

Példa kereskedési ötlet a Bank of America részvényárfolyamához

A Bank of America részvényárfolyamára vonatkozó kereskedési ötlet a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt 39,00 dollár felett, figyelembe véve a jelenlegi piaci volatilitást.

Célozd meg a legmagasabb elemzői árat, 52,00 dollárt.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 Bank of America részvényt vásárolsz: A cél elérése esetén = 130,00 USD potenciális nyereség (52,00 USD - 39,00 USD * 10 részvény).



Ne feledd, hogy a piaci körülmények folyamatosan változnak, és nem valószínű, hogy a részvények árfolyama egyenes vonalban emelkedik. Sőt, még tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Bank of America 41%-ot esett az egy évvel korábbi értkekhez képest októberben.

Ügyelj a megfelelő kockázatkezelésre, és mindig tudd, mennyit veszíthetsz a kereskedés során, valamint légy tisztában az ezzel járó kockázatokkal és költségekkel.

Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként 0,02 USD-tól jutalékkal vásárolhatsz és adhatsz el amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 Bank of America részvény megvásárlása 0,20 USD (0,02 USD * 10 részvény) jutalékot eredmnyezne.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

Bank of America részvény vásárlás 4 lépésben

Az Admirals segítségével olyan vállalatok részvényeit vásárolhatja meg, mint a Bank of America alacsony, részvényenkénti 0,02 dolláros jutalékkal és alacsony, mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal az amerikai részvényekre.

Nyiss egy számlát a Kereskedőtér eléréséhez

Kattints a Befektetés gombra a MetaTrader WebTrader megnyitásához

Keresd meg részvény szimbólumát a Piacfigyelő ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra

Kattintson az Új megbízás lehetőségre a képernyő tetején és add meg a megvásárolni kívánt BAC részvények számát

Forrás: Admirals MetaTrader 5 Web. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre a Bank of America részvényekkel való kereskedéshez. ▼▼▼

Másképp látod a Bank of America részvények árfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a Bank of America részvényeinek árfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD-kkel (különbözeti szerződésekkel) is kereskedhetsz. Erre is van lehetőséged az Admiralsnál.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számlák lehetővé teszik, hogy a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével spekulálj.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedést folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket: