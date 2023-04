Bank of America részvény kereskedés az első negyedéves eredményjelentés után

Április 28, 2023 11:59

A Silicon Valley Bank és a Signature Bank múlt hónapi megszűnése óta a befektetők izgatottan várták az Egyesült Államok legnagyobb bankjainak legfrissebb eredményjelentéseit, hogy kiderüljön, történt-e ennél sokkal nagyobb bukás.

Az alábbiakban többet megtudhatsz az Egyesült Államok második legnagyobb bankjának – a Bank of America – legfrissebb eredményéről, valamint arról, hogy az elemzők mit prognosztizálnak a részvényre vonatkozóan.

Részvény: Bank of America Az Invest.MT5 számla szimbóluma: BAC Az ötlet dátuma: 2023. április 24. Idővonal: 1 - 6 hónap Belépő szint: 31.00 $ Célszint: 47.00 $ Pozíció mérete az Invest.MT5 számlához: Max 5% Kockázat: Magas

Minden kereskedés magas kockázattal jár, és előfordulhat, hogy többet veszítesz egy kereskedés során, mint amennyit kockáztatsz. Soha ne fektess be annál nagyobb összeget, mint amekkora veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes kereskedési ügyletek veszteségesek, mások pedig nyereségesek lesznek. Kezdd kicsiben, hogy kitapasztald kockázatvállalási hajlandóságod mértékét vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

A Bank of America 2023. első negyedéves eredményjelentése

Íme néhány fontos információ a Bank of America legfrissebb első negyedéves pénzügyi jelentéséből:

Az egy részvényre jutó eredmény 94 cent a várt 82 centtel szemben.

26,39 milliárd dolláros bevétel a várt 25,13 milliárd dollárral szemben.

A nettó bevétel 15%-kal 8,2 milliárd dollárra nőtt.

A negyedéves bevétel 13%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A nettó kamatbevétel 25%-kal 14,4 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Az értékesítési és kereskedési bevétel 7%-kal 5,1 milliárd dollárra nőtt.

A részvény kereskedési bevétel 19%-kal 1,6 milliárd dollárra csökkent.

931 millió dollárt félretéve hitelezési veszteségekre.

Látszólag a Bank of America felülmúlta az elemzői bevételekre vonatkozó becsléseket. Nettó kamatbevétele 25%-kal 14,4 milliárd dollárra ugrott, nagyrészt a magasabb kamatoknak köszönhetően. Ez tulajdonképpen az a bevétel, amelyet a bank a kölcsönadás és az ügyfeleknek fizetett összeg közötti különbségből szerez.

Brian Moynihan vezérigazgató szerint minden üzleti szegmens jól teljesített, miközben sikerült megerősíteniük mérlegüket és hét egymást követő negyedévben sikerült a működési tőkeáttételt biztosítaniuk. Miközben azonban nőtt a bevétel az értékesítésben és a kereskedésben, a fix kamatozású, a deviza és az árutőzsdei divízióban, a részvénykereskedelem bevétele csökkent.

Statisztikai szempontból a Bank of America jól teljesített. Aggodalomra ad okot, hogy a teljesítmény nagy része a magasabb kamatlábak előnyeiből származott. Mivel a Federal Reserve lassítja a kamatemelések ütemét, és egyes elemzők az év végére csökkentést jósolnak, ez valószínűleg hatással lesz a bank idei eredményére és bevételére.

Ezért a globális makrogazdasági környezet és a jegybankok kamatpolitikája jelentős hatással lesz a bankok részvényárfolyamainak előrehaladására. A jövőbeli kamatpolitika körüli bizonytalanság az oka annak, hogy egyes elemzők eltérő minősítéssel rendelkeznek a részvényekre vonatkozóan.

A Bank of America tőzsdei előrejelzés – Mit mondanak az elemzők?

A TipRanks által megkérdezett elemzők szerint a Bank of America részvény előrejelzését tekintve az elmúlt 3 hónapban, jelenleg 8 vételi, 7 tartási és 1 eladási minősítés van a részvényen. A Bank of America részvény előrejelzésére vonatkozóan a legmagasabb árszint 47,00 dollár, a legalacsonyabb célár pedig 29,00 dollár.

A Bank of America részvény előrejelzését illetően az átlagos célár 36,21 dollár.

Forrás: TipRanks, 2023. április 24.

Példa kereskedési ötlet a Bank of America részvényárfolyamához

A Bank of America részvényárfolyamára vonatkozó kereskedési ötlet a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt 31,00 dollár felett, figyelembe véve az aktuális volatilitást.

Célozz valamivel a legmagasabb elemzői árcél, 47,00 USD alá.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 Bank of America részvényt vásárolsz: A cél elérése esetén = 160,00 USD potenciális nyereség (47,00 USD - 31,00 USD * 10 részvény).



Ne feledd, hogy a piaci körülmények folyamatosan változnak, és nem valószínű, hogy a részvények árfolyama egyenes vonalban emelkedik. Sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt felemelkedik, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a részvényárfolyam jelenleg csökken.

Ügyelj a megfelelő kockázatkezelésre, és mindig tudd, mennyit veszíthetsz egy kereskedés során, valamint légy tisztában a kereskedéssel járó kockázatokkal és költségekkel.

Az Admirals Invest.MT5 számlájával részvényenként 0,02 USD-os jutaléktól vásárolhatsz és adhatsz el amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 Bank of America részvény vásárlása 0,20 USD (0,02 USD * 10 részvény) jutalékot von maga után.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

Bank of America részvény vásárlás 4 lépésben

Másképp látod a Bank of America részvényárfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a Bank of America részvények árfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD-kkel (különbözeti szerződésekkel) is kereskedhetsz. Erre is van lehetőséged az Admiralsnál.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számlák lehetővé teszik, hogy a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével spekulálj.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és rövid pozíciókat is nyithatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárfolyamokból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

