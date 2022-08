Kereskedés Amazon részvényekkel a második negyedéves eredményjelentés után

Augusztus 11, 2022 19:50

Míg az olyan nehézsúlyú technológiai nevek, mint az Apple, az Alphabet és a Microsoft borongós második negyedévről számoltak be, az Amazon az elemzői várakozásokat felülmúló eredményekkel megdöntötte a trendet.

Ez helyreállította a hitet abban a cégben, amely részvényeinek árfolyama 45%-ot esett 2021 novembere és 2022 júniusa között? Ebben a cikkben megvizsgáljuk az Amazon bevételi jelentését és a részvényekkel való kereskedés módját.

Részvény: Amazon Inc Az Invest.MT5 számla szimbóluma: AMZN Az ötlet dátuma: 2022. augusztus 9. Idővonal: 1 - 6 hónap Belépő szint: 130.00 $ Célszint: 176.00 $ Pozíció mérete az Invest.MT5 számlához: Max 5% Kockázat: Magas

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

Minden kereskedés magas kockázattal jár, és előfordulhat, hogy többet veszítesz, mint amennyit kockáztat egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amekkora veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszítenek, és bizonyos ügyletek nyerni fognak. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázattűrési szintedet vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

Az Amazon második negyedéves eredményjelentése

Az Amazon legfrissebb eredményjelentésében a vállalat a vártnál jobb bevételt produkált a második negyedévben, és optimista kilátásokat adott a következő néhány negyedévre.

A bevétel 121,23 milliárd dollár volt, szemben a várt 119,09 milliárd dollárral. Az Amazon Web Services, a vállalat felhőszolgáltatása 19,7 milliárd dollár bevételről számolt be, szemben a várt 19,56 milliárd dollárral. A hirdetési bevételek 8,76 milliárd dollárt tettek ki a várt 8,56 milliárd dollárral szemben.

Összességében a bevételek 7%-os növekedése a második negyedévben felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az Amazon azt is kijelentette, hogy a harmadik negyedévi bevételt 125 és 130 milliárd dollár között prognosztizálja. Ez 13-17%-os növekedést jelent, ami jóval magasabb, mint amit az elemzők vártak.

Az Amazon eredménykimutatásában Andy Jassy vezérigazgató kijelentette: „Az üzemanyag-, energia- és szállítási költségek folyamatos inflációs nyomása ellenére haladunk a múlt negyedévben említett jobban ellenőrizhető költségek terén, különösen a teljesítési hálózatunk termelékenységének javítása terén.”

Jassy azt is kijelentette: „A bevételek növekedését is látjuk, miközben továbbra még jobbá tesszük a Prime-ot a tagok számára, egyrészt a gyorsabb szállítási sebességbe fektetünk be, másrészt olyan egyedi előnyöket adunk hozzá, mint például az ingyenes kiszállítás a Grubhubtól egy évig, exkluzív hozzáférés az NFL-hez csütörtök este. Szeptember 15-én futballmérkőzések, szeptember 2-án pedig megjelenik a nagyon várt The Lord of the Rings: The Rings of Power sorozat.”

Az Amazon felvásárolja az iRobot Robotics Company-t

A múlt héten az Amazon bejelentette, hogy megvásárolja a Roomba robotporszívóiról ismert iRobot robotikai céget. A felvásárlási ár 20%-kal volt magasabb a piaci árnál, de még mindig több mint 70%-kal alacsonyabb az iRobot minden idők legmagasabb részvényárfolyamánál.

Bár ezek olyan termékek, amelyekkel az Amazon azonnal bővítheti a kínálatát, a felvásárlás rávilágít arra, hogy az Amazon következő nagy dolga a robotikából származhat. A felvásárlás lényegében a robotikai cég szakértelmét szolgálhatta.

Ezzel az Amazon egy lépéssel közelebb kerülhet ahhoz, hogy teljes, teljesen automatizált intelligens otthoni termékskálát biztosítson. Az Amazon az elmúlt néhány évben felvásárolt egy intelligens ajtócsengőt, egy otthoni biztonsági céget és egy otthoni Wi-Fi-céget.

Az akvizícióval kapcsolatban még nem adtak előrevetített iránymutatást, de a jövőben érdekes új termékek is megjelenhetnek az Amazon kínálatában. Mivel azonban a piac ezt most beárazhatja, ha nem lesznek bejelentések, az lejjebb való mozgással befolyásolhatja a részvények árfolyamát.

Egy másik figyelembe veendő tényező az a tény, hogy a legtöbb nagy technológiai vállalat borúsabb kilátásokról számolt be. Ez a fajta hangulat az összes technológiai részvényre hatással lehet, beleértve az Amazont is.

Amazon tőzsdei előrejelzés – Mit mondanak az elemzők?

A TipRanks által megkérdezett elemzők szerint az elmúlt 3 hónapban az Amazon részvények előrejelzésére vonatkozóan, jelenleg 39 vételi, 1 tartási és 0 eladási minősítés van a részvényen. Az Amazon részvény előrejelzésének legmagasabb árszintje 270,00 dollár, a legalacsonyabb célár pedig 118,00 dollár.

Az Amazon tőzsdei előrejelzésének átlagos árfolyamcélja 176,04 dollár, ami több mint 25%-os emelkedést jelent a jelenlegi szinthez képest a cikk írásakor.

Forrás: TipRanks, 2022. augusztus 9.

Példa kereskedési ötlet az Amazon részvényárfolyamához

Egy példa az Amazon részvényárfolyam kereskedési ötletére a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt 130,00 dollárért, figyelembe véve a jelenlegi piaci volatilitást.

Célozz az átlagos elemzői árcél alá, 176,00 dollárra.

Tartsd a kockázatot alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 Amazon részvényt vásárolsz: A cél elérése esetén = 460,00 USD potenciális nyereség (176,00 USD - 130,00 USD *10 részvény).



Bölcs észben tartani, hogy a részvények árfolyama nem valószínű, hogy egyenes vonalban emelkedik, sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne, különösen figyelembe véve a globális részvénypiacokon a közelmúltban bekövetkezett eladásokat.

Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb szempontja. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és tisztában kell lenned a kereskedéssel járó kockázatokkal.

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, a jutalék, amely beemésztheti a nyereségét. Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként 0,02 dollártól vásárolhatsz amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 részvény vásárlása az Amazon részvényekből 0,20 dollár (0,02 dollár * 10 részvény) jutalékot eredményez.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

Hogyan vásárolhatsz Amazon részvényt 4 lépésben

Az Admirals segítségével olyan cégek részvényeit vásárolhatod meg, mint az Amazon, alacsony, részvényenkénti 0,02 dolláros jutalékkal és alacsony, mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal az amerikai részvényekre.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez.

Kattints a Kereskedés elemre valamelyik élő vagy demo számládon a webes platform megnyitásához.

Keresd meg a AMZN kifejezést a Market Watch ablak alján, és húzd a szimbólumot a diagramra.

Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, vagy kattints a jobb gombbal, és nyisd meg a kereskedési jegyet a kereskedés méretének megadásához, a stop loss és a profitszint beállításához.

Forrás: Admirals MetaTrader WebTrader. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre és vásárolj Amazon részvényt még ma! ▼▼▼

Másképp látod az Amazon részvények árfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a Amazon árfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD (különbözeti szerződések) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet az Admiralsnál ugyancsak megtalálsz.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számlák lehetővé teszik, hogy a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével spekulálj.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedést folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket: