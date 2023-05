Új-Zéland gazdasága: A legfontosabb tudnivalók

Ha még új vagy a kereskedés világában, az új-zélandi dolláron alapuló devizapárok érdekes kereskedési lehetőségek lehetnek számodra is. A devizapár kereskedés lehetőséget ad arra, hogy olyan devizákról tanulj meg dolgokat, amelyekről talán még soha nem hallottál. Lehet, hogy az új-zélandi dollár nem olyan népszerű, mint az amerikai dollár, az angol font vagy az euró, de ez az egyik legtöbbet forgalmazott valuta a világon. Mivel a Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) jelenleg is szigorítja monetáris politikáját, nézzük a legfontosabb információkat Új-Zéland gazdaságáról.

Cikkünk célja, hogy értékes betekintést nyújtsunk az új-zélandi dollárral, az ország gazdaságával és kilátásaival kapcsolatban.

Mit kell tudni Új-Zéland gazdaságáról?

Az új-zélandi dollárt sok kereskedő „Kiwi”-nek nevezi, és egyes jelentések szerint ez a tizedik legtöbbet forgalmazott valuta a világon. Új-Zéland pénzneme néhány csendes-óceáni szigeten is használatos, például a Cook-szigeteken vagy a Pitcairn-szigeteken.

Az RBNZ 1934-ben bocsátotta ki az első bankjegyeket. Az RBNZ kettős megbízatása az általános árszint stabilitásának elérése és fenntartása középtávon, miközben támogatja a maximális fenntartható foglalkoztatást.

Ausztrália közel van Új-Zélandhoz, ami megkönnyíti a két ország kereskedelmét. Az Új-Zéland által értékesített termékek több mint 16%-a Ausztráliába kerül évente, importjának 13%-a pedig Ausztráliából származik.

Fontos azonban tudni, hogy Ausztrália nem Új-Zéland legnagyobb üzleti partnere. Új-Zéland kereskedelmének nagy része Kínával folyik. Valójában Új-Zéland áruinak 20%-át küldi Kínába évente, és Kínából származik az importjának 17%-a.

Néhány statisztikai adat Új-Zéland gazdaságáról

A Világbank által közölt adatok szerint az új-zélandi gazdaság a 49. legnagyobb a világon a nominális bruttó hazai termék (GDP) alapján. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felmérése szerint Új-Zéland államadóssága a nemzeti GDP 52,8%-át tette ki. Az OECD által közzétett legfrissebb új-zélandi gazdasági pillanatfelvétel szerint a reál GDP növekedése 2023-ban 1,0%-ra, 2024-ben pedig 1,2%-ra lassul.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb világgazdasági kilátásai szerint az új-zélandi GDP 2023-ban 1,1%-kal, 2024-ben pedig 0,8%-kal nő majd. Meg kell jegyezni, hogy Új-Zéland gazdasága 2,4%-kal nőtt 2022-ben.

Az RBNZ szigorítja a monetáris politikát

Április közepén Grant Robertson új-zélandi pénzügyminiszter azt mondta a CNBC újságíróinak, hogy az ország recessziót szenvedhet el, de ez sekélyes lesz, miközben kitart amellett, hogy az óceániai ország robusztus és rugalmas gazdasággal rendelkezik.

Az Új-Zélandi Statisztikai Hivatal 2023. I. negyedéves CPI inflációs jelentése negatív meglepetést okozott: negyedéves alapon 1,2%-kal, éves alapon pedig 6,7%-kal emelkedett, ami jóval elmarad az 1,5%-os konszenzustól és az RBNZ 1,8%-os becslésétől.

Az RBNZ a legagresszívebb politikai szigorítást hajtotta végre 1999 óta, amikor a hivatalos készpénz kamatláb (OCR) bevezetésre került, ezt 5,25%-ra emelte 2021 októbere óta. A legutóbbi, 50 bázispontos kamatemelés meglepte a legtöbb piaci elemzőt, akik úgy vélték, hogy az új-zélandi jegybank akár fel is függesztheti monetáris politikai szigorítását a márciusi problémákat okozó rossz időjárási körülmények miatt. Meg kell jegyezni, hogy a Reuters által néhány nappal az RBNZ ülése előtt megkérdezett közgazdászok egyike sem prognosztizált 50 bázispontos kamatemelést.

Az RBNZ igazgatótanácsa az ülést követő, április 5-én közzétett közleményében világossá tette agresszív álláspontját, amelyben megjegyezte: „Összességében a legutóbbi adatok, köztük a GDP csökkenése 2022 decemberében, azt sugallják, hogy a gazdasági aktivitás szintje alacsonyabb, mint a februári nyilatkozatában feltételezik. A bizottság tagjai megállapították, hogy az infláció még mindig túl magas és tartós, a foglalkoztatás pedig meghaladja a maximálisan fenntartható szintet. A bizottság egyetértett abban, hogy folytatni kell a hivatalos készpénz kamatláb (OCR) emelését, hogy az inflációt visszaállítsák az 1-3%-os célértékre.”

Kereskedés az új-zélandi dollárral és kockázatkezelés

Az új-zélandi dollár devizapárok, mint például az NZDUSD, NZDGBP vagy akár az AUDNZD gyakori téma a pénzügyi hírekben. A kereskedés világában az új-zélandi dollár egy olyan valuta, amely szorosan kapcsolódik az árukereskedelemhez.

A kockázatkezelés minden kereskedő számára elengedhetetlen. A kezdő kereskedők fokozott pénzügyi veszteség veszélyének vannak kitéve, mivel valószínűleg nincs megfelelő tapasztalatuk a megalapozott döntések meghozatalához. A kockázatkezelési technikák segítségével jobb kereskedővé válhatunk és növelhetjük a siker esélyeit. Sto -loss megbízások és egyéb kockázatkezelési kereskedési eszközök használhatók a veszteségnek való kitettség csökkentésére.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Csatlakozz ingyenes webináriumainkhoz, gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről, tájókozódj a legfrissebb piacokat mozgató gazdasági hírekről, teszteld kereskedési és befektetési stratégiáidat kockázatmentes demo számlán!

