Brazil reál kereskedés: Minden, amit érdemes tudni

Szeptember 23, 2023 19:22

Brazília számos dolog miatt népszerű lehet, mint például a futball és a szamba, ám kevesen tudják, hogy Brazília a világ egyik legjobban fejlődő piaca. A brazil reál (BRL), az ország hivatalos fizetőeszköze szintén nem annyira híres, bár Latin-Amerika (LATAM) térségének egyik legnagyobb gazdaságához tartozik.

Cikkünk célja, hogy érdekes információkat nyújtsunk a brazil reál kereskedésről, a brazil gazdaságról és arról, hogy az elemzők mit prognosztizálnak a brazil reál jövőjével kapcsolatban.

A brazil gazdaság áttekintése

Brazília az egyik legfontosabb feltörekvő piac és a BRICS csoport tagja. A brazil gazdaság a harmadik legnagyobb az amerikai kontinensen és a legnagyobb a déli féltekén. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Brazíliát a tizedik helyre sorolta a bruttó hazai termék (GDP) globális méretét tekintve.

Az IMF legfrissebb, 2023 júliusában közzétett világgazdasági kitekintése azt sugallja, hogy a brazil gazdaság 2,1%-kal nőhet 2023-ban, ami jelentős javulást jelent az áprilisi előrejelzéshez képest, amely 1,2%-os növekedést prognosztizált erre az évre. A jövő évi előrejelzést az IMF elemzői is átértékelték, jelenleg 1,2%-os bővülést várnak, míg áprilisban a gazdaság 0,3%-os zsugorodását prognosztizálták.

Az IMF támogatását fejezte ki az országban zajló gazdasági reformokkal kapcsolatban egy májusban közzétett jelentésben, amely szerint: „Brazília fiskális keretének javítása, az adóalap szélesítése és a kiadási merevségek kezelése támogatná a fenntarthatóságot és a hitelességet. Az IMF munkatársai egy ambiciózusabb költségvetési erőfeszítést javasolnak, amely 2026 után is folytatódik majd, hogy határozottan csökkenő pályára állítsa az adósságot, miközben védi a szociális és beruházási kiadásokat.”

A brazil központi bank (Banco Central do Brasil – BCB) jelentésére hivatkozó médiajelentések (amelyek portugálul itt érhetők el) azt írták, hogy a bank 2023-ban 2,2%-os GDP növekedést vár, ami jelentős javulást jelent korábbi előrejelzéséhez képest.

A brazil reál és a digitális reál

A brazil jegybank kapcsán érdemes megemlíteni, hogy 1964 decemberében alapították. A bank honlapja szerint „a Banco Central do Brasil (BCB) fő feladatai közé tartozik a monetáris, deviza- és hitelpolitika végrehajtása, valamint a külföldi pénzügyi kapcsolatok politikája, a Nemzeti Pénzügyi Rendszer (SFN) szabályozása és felügyelete, valamint a brazil fizetési rendszer (SPB) és a pénzellátás irányítása és működtetése.”

A brazil reál csaknem 30 évvel ezelőtt váltotta fel a cruzeiro reált és ez a világ 19. legtöbbet forgalmazott devizája a Bank for International Settlements által közzétett hároméves központi banki felmérés szerint. Brazília devizaértéke jelentős ingadozásokat mutatott, máskor pedig leértékelődött és más módon erősödött az egyes kormányok gazdaságpolitikájának hátterében.

Érdemes megjegyezni, hogy Brazília úttörőnek tűnik a digitális valuták terén, mivel 2023-ban készül az első központi banki digitális valuta (CDBC) kibocsátása. Az IMF dicsérte a helyi központi bankot, mondván: „A brazil központi bank a pénzügyi innováció élvonalába tartozik. A CBDC célja, hogy biztonságos platformot biztosítson a magánszektor számára az új technológiák felhasználásával innovatív megoldások létrehozásához.”

Brazil reál kereskedés és a brazil reál teljesítménye

Amint az alábbi havi kereskedési diagramon látható, a brazil reál 3,6 és 4,4 között forgott az amerikai dollárral szemben 2018-ban és 2019-ben.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – USDBRL havi diagram.

Dátumtartomány: 2017. szeptember 1. – 2023. szeptember 22.

A következő 12 hónapban azonban a brazil fizetőeszköz leértékelődött amerikai fizetőeszközével szemben, az árfolyam 2020 októberében elérte az 5,7 BRL-t.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – USDBRL napi diagram.

Dátumtartomány: 2023. június 7. – 2023. szeptember 22.

Az árfolyam 2021-ben az 5,0 BRL szint felett ingadozott, míg 2022 közepén a brazil reál némileg erősödött és 4,6 BRL-en forgott az amerikai dollárral szemben. A jegybank monetáris politikája 2023 eleje óta segítette a brazil reál erősödését, ahogy az a fenti napi grafikonon is látható.

Mit jósolnak az elemzők a brazil reállal kapcsolatban?

A brazil jegybank szeptember 20-án 50 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatlábat, amint azt a múlt hónapban jelezte, és arra utalt, hogy további, ugyanilyen mértékű kamatcsökkentések várhatók.

A bank augusztusban megosztott döntéssel indította el a lazítási ciklust, és ebben a hónapban folytatta a kamatcsökkentést, mivel a Copom kamatdöntő bizottság egyhangúlag megszavazta a Selic irányadó kamatának 12,75%-ra történő csökkentését. A Copom közleménye azt is megjegyezte, hogy „a hazai forgatókönyvet tekintve a gazdasági aktivitás a korábban vártnál erősebb rugalmasságot mutatott, de a következő negyedéveket tekintve a bizottság továbbra is gazdasági lassulásra számít. A várakozásoknak megfelelően nőtt a tizenkét havi fogyasztói összinfláció az elmúlt időszakban. Az infláció alapjául szolgáló különféle mérőszámok a közelmúltban csökkentek, de továbbra is az inflációs cél felett vannak.”

A Commerzbank közgazdászai jelentésükben azt írták, hogy a brazil reál erős szintje egyelőre indokolt. „Brazília inflációs rátája a vártnak megfelelően emelkedett augusztusban, de a havi infláció kissé elmaradt a várakozásoktól. Ennek a fejleménynek a fényében még a legszkeptikusabbaknak is meg kell bocsátaniuk a brazil jegybanknak (BCB) amiért a múlt hónapban meglepően éles, 50 bázispontos csökkentéssel elindította a kamatcsökkentési ciklust. Ezen túlmenően, mivel az infláció egyelőre 5% alatt marad, az idei hátralévő három ülés mindegyikén az 50 bázispontos csökkentés a 11,75%-os irányadó kamatláb év végi eléréséhez véleményünk szerint korántsem agresszív. Ezért továbbra is úgy gondoljuk, hogy a brazil reál erős szintje egyelőre indokolt” – jegyezték meg.

A Bank of America megemelte Brazília gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését a csökkenő kamatokra, a rugalmas munkaerőpiacra és a javuló befektetési környezetre hivatkozva. A bank 2,3%-ról 3%-ra módosította a 2023-as GDP növekedési ütemre vonatkozó előrejelzését, mondván, hogy a jóléti kifizetések emelkedése segített a fogyasztóknak elviselni a növekvő hitelfelvételi költségeket. 2024-ben a brazil gazdaság 2,2%-kal bővülhet, ami magasabb, mint a korábbi 1,8%-os várakozások.

Kockázatkezelés a brazil reál kereskedés során

A brazil gazdaság sajátosságaiból adódóan potenciálisnak tűnik és az egyik legjelentősebb a feltörekvő piacok között. Ezért a brazil reál is emelkedhet a rugalmas helyi gazdaság hatására. Azoknak a kezdő kereskedőknek, akik brazil reál kereskedésen gondolkodnak a főbb devizákkal, például az amerikai dollárral vagy az angol fonttal szemben, óvatosnak kell lenniük, mivel a devizapár kereskedés potenciális kockázatokkal jár. A rossz vagy nem jól kiszámított lépések veszteségeket okozhatnak.

Hogyan minimalizálhatjuk a kockázatokat kezdő kereskedőként? Két út létezik. Először is tanulmányozhatjuk a brókerek által biztosított és tapasztalt kereskedők által készített oktatási anyagokat. Az e-könyvek, útmutatók, cikkek, webináriumok és videók minden bizonnyal jó kezdetet jelentenek a kezdő kereskedők számára, akik fejleszteni szeretnék kereskedési technikáikat.

A brazil reál kereskedése során a kockázatok csökkentésének másik módja a kockázatkezelési megközelítés alkalmazása. A kockázatkezelés nem azt jelenti, hogy kerülnünk kell bizonyos pénzügyi eszközökkel való kereskedést, hanem speciális automatizált kereskedési eszközöket tartalmaz, amelyek segítenek csökkenteni a kockázatokat, ha a piacok a várttal ellentétes irányba mozdulnak. A stop loss megbízás népszerű kockázatkezelési eszköz, ám számos további lehetőség áll rendelkezésünkre a kereskedési élmény javítása érdekében.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről, tájókozódj a legfrissebb piacokat mozgató gazdasági hírekről, csatlakozz ingyenes webináriumainkra!

