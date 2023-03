Alibaba üzleti átszervezés: Mit jelent ez a kereskedők számára?

Március 31, 2023 09:30

Az Alibaba a pénzügyi hírek címlapjára került ezen a héten, mivel vezérigazgatója, Daniel Zhang bejelentette az üzlet jelentős átalakítását. A döntés meglepte a piaci elemzőket, amely mindössze egy nappal azután látott napvilágot, hogy az Alibaba alapítója, Jack Ma először mutatkozott be nyilvánosan kínai földön az elmúlt 12 hónapban.

Cikkünkben megosztunk néhány részletet az Alibaba reorganizációs terveiről, és arról, hogy ezek mit jelenthetnek a befektetők számára.

Mi az az Alibaba?

Az Alibaba (Alibaba Group Holding Ltd.) egy kínai multinacionális technológiai vállalat, amely az e-kereskedelem terén szerzett szakértelmét arra használja fel, hogy a világ minden tájáról összekapcsolja a vállalkozásokat és az ügyfeleket. Jack Ma, egy korábbi angoltanár vezette azt a csapatot, akik 1999-ben megalapították az Alibaba vállalkozást business-to-business (B2B) e-kereskedelmi piactérként.

Azóta azonban sok minden megváltozott, az Alibaba terjeszkedett a fogyasztók körében az e-fizetési szolgáltatásoknak, az online vásárlási keresőmotoroknak és a számítógépes felhőnek köszönhetően. Az Alibaba webhelye szerint „a 2036-os pénzügyi évre vonatkozó elképzelésünk az, hogy 2 milliárd globális fogyasztót érjünk el, 10 millió vállalkozást tegyünk nyereségessé és 100 millió munkahelyet teremtsünk.”

Alibaba átszervezés: Mi a terv?

Március 28-án az Alibaba vezetősége bejelentette döntését, hogy a céget 6 üzleti csoportra osztja fel. A közlemény szerint minden üzletcsoport élén saját igazgatóság áll majd. Minden vállalkozás képes lesz forrásokat szerezni és első nyilvános ajánlattételt (IPO) folytatni, ha a piaci feltételek kedvezőek.

Az igazgatóság tagjai közleményükben megjegyezték, hogy ez „a részvényesi érték felszabadítása és a piaci versenyképesség előmozdítása érdekében tett lépés”. Az Alibaba részvényei közvetlenül a bejelentés után emelkedni kezdtek és 14%-ot erősödtek a Wall Streeten.

Hogyan osztják fel a 220 milliárd dolláros Alibaba birodalmat?

A cég közleménye szerint a hat új üzleti részleg a következő lesz:

Cloud Intelligence Group: magában foglalja az Alibaba felhő- és mesterséges intelligencia szolgáltatásait.

Taobao Tmall Commerce Group: magában foglalja a kínai kereskedelmi tevékenységeket, mint például a Taobao és a Tmall digitális piactereket, a Taobao Deals ár-érték arányú platformot, a Taocaicai közösségi piacteret, a 1688.com nagykereskedelmi piacot és más vállalkozásokat.

Helyi szolgáltatások csoportja: magában foglalja az Amap navigációs platformot, az Ele.me szállítási szolgáltatást és más vállalkozásokat.

Cainiao Smart Logistics: magában foglalja a vállalat logisztikai szolgáltatásait.

Global Digital Commerce Group: magában foglalja a Lazada, az AliExpress, a Trendyol, a Daraz és az Alibaba.com nemzetközi kereskedelmi vállalkozásokat.

Digital Media and Entertainment Group: magában foglalja az Alibaba streaming és film üzletágát.

Az Alibaba vezérigazgatója: Fontos, hogy a vállalkozások agilisabbá váljanak

Az Alibaba vezérigazgatója megjegyezte, hogy „ez az átalakulás minden vállalkozásunkat képessé teszi arra, hogy agilisabbá váljon, fokozza a döntéshozatalt, és gyorsabban reagáljon a piaci változásokra.” Daniel Zhang azt mondta a befektetőknek: „Már több éve hangsúlyozzuk az agilitás gondolatát, és azt, hogy egy ügyesebb és agilisabb szervezet legyünk. Az Alibaba Group holdingtársaság jelleggel fog működni, amely az üzleti csoporthoz tartozó társaságok irányító részvényese. Ellenőrző részvényesként az Alibaba igazgatótanácsa továbbra is ellenőrzést gyakorol ezen új társaságok igazgatótanácsai felett.”

Mit jelent az Alibaba terve a befektetők és a kereskedők számára?

Nem titok, hogy a cég értéke 600 milliárd dollárral esett vissza a 2020-as októberi csúcsa óta. Egyes piaci elemzők szerint a kínai kormány technológiai vállalatok elleni fellépése játszotta a főszerepet e téren.

A közgazdászok úgy látják, hogy az átszervezési bejelentés a változás jele a kínai technológiai vállalatokat illetően, továbbá úgy vélik, hogy a lépést a piac más jelentős szereplői is megismételhetik. Miután több hónapig külföldön élt, Jack Ma Kínába való visszatérése nagy jelentőséggel bír, mivel a kínai kormány szeretné erősíteni a gazdaságot.

Az Alibaba pénzügyi igazgatója (CFO), Toby Xu azt mondta a részvényeseknek, hogy a vállalat továbbra is értékelni fogja az egyes társaságok fontosságát, és „dönteni fog, hogy továbbra is megtartja-e az irányítást vagy sem”. Azt is megismételte, hogy az Alibaba átszervezése nem lesz hatással a részvény-visszavásárlási tervére.

Létezik békeszünet vagy csak a túlélésért folyik a harc?

A Reutersnek nyilatkozó vagyonkezelők azt mondták, hogy „ezek az internetes cégek nem fognak csak úgy ülni, és hagyni, hogy a szabályozás erodálja növekedésüket és nyereségüket. Az olyan cégek, mint a Tencent, az Alibaba, a JD, a Didi és a ByteDance, alulról felfelé építkező változtatásokat hajtottak végre a szabályozási kockázat mérséklése, költségcsökkentés (elbocsátások), a működési hatékonyság javítása, valamint a nem alapvető üzletágak leválasztása érdekében. Ugyanezen Reuters jelentés szerint „az S&P és a Moody's hitelminősítő intézetek szerint a héten az Alibaba szerkezetátalakítása hitelpozitív volt”.

Az Alibaba átalakítási tervét kommentálva a portfóliómenedzserek azt mondták a CNBC újságíróinak, hogy az Alibaba szerkezetátalakítása a megkönnyebbülés jele lehet a befektetőknek, mivel „a szabályozási ellenszél, amely az elmúlt két évben velünk volt… most szembeszélből hátszéllé válik. Felsőbb vezetői áldásunk van az értékek felszabadításáért, és számomra ez egy fantasztikus jelzés arra vonatkozóan, hogy most lényegében elmozdulunk attól, hogy a szabályozás ne jelentse azt a problémát, amit eddig.”

A befektetőknek írt feljegyzésükben a JP Morgan elemzői az Alibaba szerkezetátalakítását a Google/Alphabet átalakulásához hasonlították. „A befektetői hangulatra gyakorolt ​​hatás szempontjából az Alibaba átszervezését a Google Alphabetté való átalakulásához hasonlítjuk, amely egyértelmű hangulatfokozó, aminek rövid távú részvényárfolyamokat kell mozgatnia. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy az Alibaba átszervezése jelentősebb következményekkel járhat az üzleti alapokra nézve és hatással lesz a részvények árfolyamára közép- és hosszabb távon” – írták jelentésükben.

A UBS közgazdászai megjegyezték, hogy „az egységek leválasztása segíthet a konglomerátumoknak csökkenteni a lehetséges szabályozási kockázatot, felszabadítani a konglomerátum szintjén bezárt értékeket, és csökkenteni a szabályozási kockázatot, amellyel a konglomerátumoknak szembe kell nézniük”.

Kockázatcsökkentés a kereskedés során

Az Alibaba értékének az elmúlt két évben tapasztalt nagy zuhanása azt mutatja, hogy mindig vannak kockázatok a befektetések és a kereskedés során. A kereskedés nem könnyű, ha kezdő vagy. A kereskedés gyorsaságot, nyugodt gondolkodást és alapos kutatást igényel. A kezdő kereskedők nagyobb valószínűséggel követnek el hibákat, mivel még nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és néha érzelmi alapon hozhatnak döntéseket a pénzügyi piacokon. A kereskedési stratégia felépítése szintén nem egyszerű, mivel számos tényező szerepet játszhat annak esetleges sikerében vagy kudarcában.

Kereskedési ismereteink csiszolásával azonabn közelebb kerülhetünk pénzügyi céljaink eléréséhez. Bonyolultnak hangzik? Nem, hiszen a brókerek által biztosított és különböző piaci szakértők által készített oktatási anyagok széles skálája elérhető bárki számára. A kockázatkezelési eszközök használatának megtanulása ugyancsak elengedhetetlen. Szakértő kereskedők webináriumai és cikkei segíthetnek megérteni, hogyan építsd be ezeket stratégiádba és csökkentsd a kockázatokat.

