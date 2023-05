Reflektorfényben az amerikai kiskereskedelmi értékesítés és a kanadai CPI infláció

Május 16, 2023 15:10

Az áprilisi amerikai kiskereskedelmi értékesítés és a kanadai CPI inflációs jelentések kerülnek ma a figyelem középpontjába, miközben piaci elemzők a Kínából származó pénzügyi adatokat vizsgálják. A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) jelentése szerint a kiskereskedelmi forgalom áprilisban 18,4%-kal nőtt éves szinten, ami csaknem 3%-kal alacsonyabb a vártnál. A jelentés kimutatta, hogy az ipari termelés 5,6%-kal nőtt éves szinten, ami elmarad az elemzői várakozásoktól.

Az Egyesült Királyságban az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) bejelentette, hogy a munkanélküliségi ráta a január-márciusi negyedévben magasabbra emelkedett, 3,9%-ra. Az ONS jelentése szerint a növekedés mögött a több mint egy éve munkanélküliek számának növekedése áll.

Áprilisi amerikai kiskereskedelmi értékesítés

Az áprilisi amerikai kiskereskedelmi értékesítési jelentést az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala a mai napon teszi közzé. Piaci szakértők 0,7%-os emelkedést prognosztizálnak havi alapon. Egyes elemzők szerint a pozitív kiskereskedelmi forgalom erős munkaerőpiaccal kombinálva azt jelentheti, hogy az Egyesült Államok gazdasága elkerülheti a recessziót.

A Financial Times (FT) arról számolt be, hogy „a kiskereskedelmi forgalom kilátásai vegyesek, mivel a munkaerőpiac továbbra is erősödik, és a bérek valószínűleg támogatják a fogyasztói kiadásokat”.

Kanadai áprilisi CPI inflációs jelentések

Szerdán a befektetők a Kanadai Bank (BoC) és a Kanadai Statisztikai Hivatal által közzétett kanadai CPI inflációs adatokra várnak. A BoC mindkét jelentést figyelembe veszi monetáris politikája tervezésekor, és a jelentésel hatással lehetnek a kanadai dollár értékére más valutákkal szemben.

Piaci elemzők szerint a BoC CPI jelentése valószínűleg 3,9%-os általános inflációt mutat majd éves alapon, míg a Kanadai Statisztikai Hivatal adatai szerint a CPI infláció éves alapon 3,7%-ra csökken. A BoC célja az infláció 2%-ra csökkentése, ami az elemzők szerint várhatóan 2024 végére fog megtörténni. A kanadai jegybank legutóbbi ülésén nem változtatta a kamatlábakat, de a BoC kormányzója arra utalt, hogy a piacok nem számíthatnak hamarosan csökkenő a kamatlábra.

Európai Bizottság: Az eurózóna gazdasága a vártnál jobban nő

Az Európai Bizottság (EB) által közzétett felmérés szerint az eurózóna gazdaságai a vártnál gyorsabban fognak növekedni idén a magas inflációs adatok és a megemelkedett kamatok ellenére. Az EB közgazdászai szerint az EU 27 tagállama átlagosan 1%-os növekedést fog elérni idén, szemben a korábbi 0,8%-os becsléssel. A jelentés rávilágított, hogy a 2024-es növekedési előrejelzést 1,6%-ról 1,7%-ra módosították.

Az inflációval kapcsolatban az EB felmérése hangsúlyozza, hogy „az energiatermékek árának zuhanása az energiafogyasztási számlák és az októberi csúcshoz viszonyított általános árnövekedési ütem meredek esését idézi elő, de a maginfláció szilárdul. Ennek eredményeként a piacok megnövelték a jövőbeli irányadó kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásokat. A maginfláció áprilisi kismértékű zsugorodása arra utal, hogy az is elérte a csúcsot, de a célhoz való konvergencia most várhatóan tovább tart. A maginfláció tartósabb fennállása arra készteti a monetáris döntéshozókat, hogy még erőteljesebben lépjenek fel az inflációs nyomás megfékezése érdekében.”

A PBoC 2023. első negyedéves monetáris politikai jelentése

A Peoples Bank of China (PBoC) hétfőn tette közzé első negyedévre vonatkozó monetáris politikai jelentését. A PBoC közgazdászai megjegyezték, hogy „Kína gazdasági növekedése 2023 második negyedévében valószínűleg markánsan fog növekedni az alacsony bázishatás miatt”, hozzátéve, hogy „a körültekintő monetáris politika precíz és erőteljes”.

A jelentés szerint a PBoC igazgatótanácsának célja, hogy „megakadályozza a kockázatok külföldről Kínába történő átterjedését”, és „ésszerű és megfelelő kamatszintet tartson fenn”.

