Az IMF optimizmusa és az eurózóna GDP-adatai a középpontban

Január 31, 2023 13:08

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) megemelte a globális növekedésre vonatkozó idei előrejelzését, arra hivatkozva, hogy a világ gazdaságai a vártnál nagyobb rugalmasságot mutatnak. Az IMF szerint a globális növekedés eléri majd a 2,3%-ot, ami 0,2%-kal magasabb a korábbi prognózisánál. Az IMF elemzőinek előrejelzése szerint az Egyesült Királyság lesz az egyetlen G7 gazdaság, amely negatív növekedést mutat majd 2023-ban.

A befektetők és a kereskedők a Federal Reserve-től, az EKB-tól és a BoE-től érkező, a hét végén esedékes kamatdöntésekre összpontosítanak. Az eurózóna GDP-növekedésére vonatkozó adatok és az Exxon Mobil, a Pfizer és a McDonald's bevételi jelentései kerülnek reflektorfénybe.

Csalódást okoznak a német kiskereskedelmi eladási adatok

A németországi kiskereskedelmi forgalom decemberi adatai csalódást okoztak a piaci elemzőknek. A német kiskereskedelmi forgalom 6,4%-kal, illetve 5,3%-kal esett vissza éves és havi alapon. A Reuters által megkérdezett közgazdászok 0,2%-os emelkedést prognosztizáltak havi növekedésként.

A Németországból származó előzetes GDP-adatok azt mutatták, hogy az eurózóna legnagyobb gazdasága negyedéves alapon 0,2%-kal zsugorodott 2022 utolsó negyedévében. A Commerzbank elemzői jelentésükben azt írták, hogy „a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) útmutatásaival ellentétben a negyedik negyedévben a német GDP némileg csökkent a harmadik negyedévhez képest (-0,2%). Ez elsősorban a magánfogyasztók körében megfigyelhető csökkenésnek volt köszönhető. Továbbra is arra számítunk, hogy a német GDP 0,5%-kal csökken.”

Ma várható az eurózóna 2022 negyedik negyedévi GDP-jelentése

Az Eurostat előzetes adatokat tesz közzé az euróblokk GDP-növekedésére vonatkozóan 2022 utolsó negyedévére vonatkozóan. A közgazdászok előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága negyedéves szinten nulla növekedést ért el.

2022 harmadik negyedévében az euróblokk gazdasága 0,3%-kal nőtt negyedéves alapon. A jelentés befolyásolhatja az euró értékét az amerikai dollárral és az angol fonttal szemben.

Közzéteszik Új-Zéland 2022 negyedik negyedévi munkanélküliségi rátáját

Az új-zélandi statisztikai hivatal várhatóan közzéteszi a 2022 negyedik negyedévi munkanélküliségi rátájáról szóló jelentését. Az ANZ bank közgazdászai 3,2%-ot prognosztizálnak. A Westpac elemzői úgy vélik, hogy az ország munkanélküliségi rátája nem változott, 3,3% maradt.

Azt is megjegyezték, hogy a Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 50 bázispontra korlátozza a várható irányadó kamatemelést. Az RBNZ novemberben közzétett munkaerő-piaci előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta jövő év márciusára folyamatosan 5%-ra emelkedik majd.

A Caixin Manufacturing PMI 2023 januári értéke valószínűleg emelkedik

A Caixin Manufacturing PMI-t az IHS Markit tette közzé, és a feldolgozóipari vállalatok beszerzési menedzserei által szolgáltatott adatokon alapul. Piaci elemzők azt sugallják, hogy a Caixin Manufacturing PMI 49,5 lesz, ami valamivel magasabb a decemberi értéknél (49,0). Az index öt hónapja folyamatosan az 50 pontos határ alatt maradt.

A Standard Chartered felmérése megjegyezte, hogy „a kisvállalkozások bizalma jobb volt januárban, mint decemberben, valamint az ingatlanpiaci, szállítási, szállás- és vendéglátóipari szektor erőteljes fellendülést mutatott”.

Bevételi jelentések

Jön az eredményjelentési szezon, ezért az Exxon, a Pfizer, a McDonald’s és az AMD ma teszi közzé 2022 utolsó negyedévére vonatkozó eredményeit.

