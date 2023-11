A piacok óvatosak a Fed és a BoE kamatdöntései előtt

November 01, 2023 16:35

A hét tele van érdekes pénzügyi eseményekkel, hiszen az amerikai jegybank (Fed) és a Bank of England (BoE) is bejelenti kamatdöntését a Bank of Japan (BoJ) után. A közgazdászok előrejelzései szerint valószínűleg mindkét jegybank szünetelteti a kamatemelést.

Japánban a kabinet főtitkára, Hirokazu Matsuno kijelentette, hogy nem zár ki semmilyen lépést a rendezetlen devizamozgások kezelésére, hangsúlyozva, hogy a gyors devizamozgások nem kívánatosak.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az ausztrál jegybank (RBA) további monetáris politikai szigorítására lehet szükség ahhoz, hogy az infláció 2025-re a céltartományba kerüljön. Az IMF közgazdászai szerint az ausztrál gazdaság továbbra is ellenálló, és sürgették a kormányt, hogy tervezze meg a befektetési projektek nyilvánossá tételét összehangoltabb módon, ami támogatná az RBA erőfeszítéseit.

Kínában a Caixin/S&P Global gyártási PMI 49,5 pontra esett októberben a szeptemberi 50,6-ról, ami a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50 pont alá esett. Az adatot kommentálva közgazdászok azt nyilatkozták a Reuters újságíróinak, hogy a kínai gazdaságot a gyenge kereslet, valamint a belső és külső bizonytalanságok is sújtják.

Fed kamathatározat

A Fed Szövetségi Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) a mai napon jelenti be kamatdöntését. A CME Fedwatch Tool több mint 99%-os valószínűséget ad annak, hogy a Fed szünetelteti a kamatemelést. Annak ellenére, hogy az összinfláció továbbra is a 2%-os cél felett van, és jó ideje makacsan fennáll, a Fed igazgatótanácsa valószínűleg tartózkodik a monetáris politikája hatásának értékelése érdekében tett lépésektől.

Meg kell jegyezni, hogy a Fed az elmúlt hónapokban 11-szer emelt kamatot, ami az elmúlt közel 40 év leggyorsabb politikai szigorítását eredményezte. A Fed vezetője, Jerome Powell arra utalt, hogy a kamatlábak hosszabb ideig maradnak magasabbak és nem zárta ki egy újabb emelés lehetőségét 2023 végéig.

Bank of England kamathatározat

Csütörtök délután a BoE csatlakozik a kamatdöntéseiket bejelentő jegybankok csoportjához. Piaci elemzők arra számítanak, hogy a BoE Monetáris Politikai Bizottsága (MPC) nem emeli a hitelfelvételi költségeket, amint azt a Reuters közgazdászok körében végzett felmérése kimutatta.

A Financial Times az Oxford Economics elemzőire hivatkozó jelentése szerint „az infláció továbbra is kényelmetlenül erős”, míg az MPC tagjai úgy vélik, hogy a monetáris politikának egy ideig szigorúnak kell maradnia a megemelkedett árak miatt. Az inflációs nyomást a 2001 óta nem látott bérnövekedési adatok is növelik. A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint a BoE legalább 2024 júliusáig nem csökkenti a kamatlábakat.

Az USA 2023. októberi NFP jelentése

Pénteken lesz az USA NFP jelentésének napja. A legtöbb piaci elemző arra számít, hogy bepillantást nyer majd az ország munkaerőpiaci helyzetébe. Elemzők szerint az NFP adat 172 000 lesz, ami lényegesen alacsonyabb a szeptemberi 336 000-nél. Meg kell azonban jegyezni, hogy az NFP jelentések az elmúlt néhány hónapban időnként meglepték a globális piacokat.

A 3,8%-os munkanélküliségi ráta mellett a közgazdászok a Gazdasági Elemző Iroda (BEA) jelentését vizsgálják, hogy kiderüljön, nem kerül-e nyomás alá a munkaerőpiac a megszokottnál magasabb kamatszint miatt.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

