A Fed, a BoE és a BoJ dönt a kamatokról

Szeptember 20, 2023 15:18

Ezen a héten az amerikai jegybank (Fed), a Bank of England (BoE) és a Bank of Japan (BoJ) várhatóan bejelentik monetáris politikájukkal kapcsolatos döntéseiket.

A BoE jó híreket kapott reggel, mivel az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) jelentése szerint az infláció augusztusban 6,7%-ra esett. Megjegyzendő, hogy a közgazdászok a 7%-ra való emelkedést prognosztizálták. A csökkenő inflációs adatok, amelyek lehetővé tehetik a BoE számára, hogy ne emeljen kamatot, négyhavi mélypontra kényszerítette a fontot az amerikai dollárral szemben.

A Kínai Népi Bank (PBoC) a közgazdászok várakozásaival összhangban tartotta a kamatokat, mivel a gyengülő jüan és az erősödő gazdaság lehetővé tette a további monetáris politikai lazítások elhalasztását.

Fed kamathatározat

A Fed kormányzótanácsa várhatóan a mai napon jelenti be kamatdöntését. Piaci elemzők úgy vélik, hogy az amerikai jegybank továbbra is szünetelteti a kamatemelést, bár az infláció továbbra is a céltartomány feletti szinten marad. A Fed vezetője, Jerome Powell Jackson Hole-i megjegyzéseiben hangsúlyozta, hogy egy újabb kamatemeléssel a kívánt szintre süllyedhet az infláció.

A Reuters felmérése szerint a megkérdezett közgazdászok 95%-a azt jósolta, hogy az amerikai jegybank a jelenlegi 5,25-5,5%-os tartományban fogja tartani a kamatokat. A CME FedWatch eszköz is 99%-os valószínűséget mutat arra vonatkozóan, hogy a kamatlábak a jelenlegi szinten maradnak. A Fed döntéshozói hajlamosak elhárítani a kamatcsökkentéssel kapcsolatos megjegyzéseket, és ragaszkodnak ahhoz, hogy a hitelfelvételi költségek hosszabb ideig magasabbak maradjanak.

BoE kamathatározat

Csütörtökön a BoE lesz a soros, hogy nyilvánosságra hozza a kamatokról szóló döntését. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság gazdasága a recesszió szélén áll, mivel a növekedési adatok nem tűnnek biztatónak, és a fogyasztók megpróbálják költségvetésüket a magasabb árakhoz és kamatokhoz igazítani.

A közgazdászok előrejelzései szerint a BoE Monetáris Politikai Bizottsága (MPC) várhatóan 25 bázispontos kamatemelést mérlegel, amivel még jobban szigorítaná monetáris politikáját. A döntésben azonban szerepet játszhatnak a friss inflációs adatok.

A hónap elején Andrew Bailey, a BoE kormányzója azt mondta, hogy a bank sokkal közelebb van a szigorítási ciklus befejezéséhez. Catherine Mann azonban óva intett a Citi elemzői szerint lehetséges szünettől, miszerint „Mann kifejezett nyomása a szünet ellen, és ezzel összefüggésben a többségi MPC vélemény szerintünk az ellene irányuló belső vita jele. Ezért úgy gondoljuk, hogy a szünet a vita része.”

BoJ kamathatározat

Végül, de nem utolsósorban összeül a Japán jegybank igazgatótanácsa, hogy döntsön monetáris politikájának menetéről. A BoJ politikáját ismerő közgazdászok úgy vélik, hogy a testület ezen az ülésen nem emel kamatokat, és hozzátették, hogy a hozamgörbe-szabályozás (YCC) valószínűleg megmarad.

A BoJ nem követte a Fed és az EKB kamatemelési mintáját, de egyes döntéshozói elkezdték hangsúlyozni a japán gazdaságot az előző évtizedben támogató monetáris ösztönzők csökkentésének szükségességét.

Kazuo Ueda kormányzó múlt heti felszólalásában megjegyezte, hogy a japán jegybank az év végéig elegendő adattal rendelkezhet, amelyek segíthetnek eldönteni, hogy véget vetnek-e a negatív kamatpolitikának vagy sem.

