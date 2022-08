Csökken a kőolaj ára, mivel a medvepiac hatásai érződnek az energiaárakon

Augusztus 16, 2022 16:55

Miközben az Egyesült Államok technikai recesszióba került, az Egyesült Királyság pedig a recesszió küszöbén áll, bearish piaci hangulat uralkodik az energiapiacokon, csökkentve az azonnali kőolajárakat, valamint rövid- és középtávon potenciálisan csökkentve az inflációt.

Ha a kőolaj legutóbbi csökkenő tendenciája továbbra is fennáll, az valószínűleg új feltételeket teremtene a világgazdaságban, csökkentve az inflációt a kulcsfontosságú feldolgozóipari, élelmiszer- és üzemanyag-ágazatokban. A Federal Reserve újra meghatározhatja az inflációs várakozásokat és a kamatlábak kiigazítását, ami azt jelenti, hogy ez az USD erősödésére is hatással lehet.

Más inflációs hírek szerint a Kanadai Bank (BoC) a mai nap folyamán éves összevetésű áradatokat közöl. A fogyasztói árindex (CPI) adatai júniusban 6,2%-on álltak, júliusban pedig várhatóan 6,7%-ra emelkednek.

A GBP kereskedők emésztik a legutóbbi brit foglalkoztatási adatokat, amelyek 3,8%-os munkanélküliséget mutattak a júniussal végződő negyedévben, ami nem változott az első negyedévi eredményekhez képest. Az átlagkereset az első negyedévi 4,3%-ról a második negyedévre 4,7%-ra nőtt a legfrissebb statisztikák szerint.

Az Egyesült Királyság holnap, augusztus 17-én, szerdán is közzéteszi legfrissebb inflációs adatát. Az ország fogyasztói árindexének júliusi eredménye várhatóan 9,8%-os szinten lesz a júniusi 9,4%-hoz képest. Mivel az Egyesült Királyság olyan közel áll a kétszámjegyű inflációs számokhoz, továbbra is a Bank of Englandre nehezedik, hogy a kamatemelés mellett maradjon.

A Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) holnap, augusztus 17-én, szerdán közzéteszi a monetáris politikai frissítéseket. A jegybank várhatóan 2,5%-ról 3%-ra emeli irányadó kamatát, hogy megfékezzék a júliusban 7,3%-ra emelkedett inflációt.

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.