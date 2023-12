A Bank of Japan szünetelteti a kamatemelést

December 19, 2023 13:56

A Bank of Japan (BoJ) a közgazdászok által vártnak megfelelően szüneteltette a kamatemelést a legutóbbi kormányzótanácsi ülésén. A BoJ kormányzója, Kazuo Ueda megjegyezte, hogy Japán fogyasztása némi gyengülést mutatott, de összességében továbbra is javul, és hozzátette, hogy megvárja, vajon a jövő tavaszi bérnövekedés elég erős lesz-e a fogyasztás támogatásához. Ueda azt is megjegyezte, hogy "a Fed kamatcsökkentési szakasza hatással lehet Japán gazdaságára, beleértve az árfolyamokat is."

Más hírek szerint a hajózási társaságok, például a Maersk és a Hapag Lloyd bejelentették, hogy azonnali hatállyal átirányítják az összes menetrend szerinti járatot, mivel a Vörös-tenger romló biztonsága megzavarja a hajózási útvonalakat. Az olajárak hétfőn 1%-kal emelkedtek, mielőtt stabilizálódtak volna, a Goldman Sachs elemzői pedig úgy vélik, hogy a vállalatok képesek lesznek átirányítani az olaj- és gázszállítást.

BoJ kamathatározat

A Bank of Japan nem tartogatott meglepetést, hiszen a hajnali igazgatósági ülése után nem változtatta a hitelfelvételi költségeket és hozamgörbe szabályozási politikáját.

Az ülés utáni közlemény szerint „a hazai és külföldi gazdaságokat és pénzügyi piacokat övező rendkívül nagy bizonytalanság miatt a BoJ türelmesen folytatja a monetáris lazítást, miközben fürgén reagál a gazdasági aktivitás és az árak, valamint a pénzügyi feltételek alakulására”.

A Commerzbank elemzői úgy vélik, hogy „az USDJPY párost valóban csak a dollároldal fogja mozgatni. Más szóval, a végén soha nem a jen erősségéről lesz szó, hanem mindig a dollár gyengüléséről, amikor az USDJPY esik (például mert a Fed kamatcsökkentési várakozásai emelkednek, ahogy most is) és a BoJ csak akkor remélhet dollárgyengülést, ha erősebb jent akar.”

Kanada CPI inflációs jelentése

A Kanadai Statisztikai Hivatal a mai napon közzéteszi novemberi inflációs jelentését. Elemzők arra számítanak, hogy éves alapon 2,9%-ra csökken az infláció, ami 0,2%-kal alacsonyabb az októberi adatnál. A novemberi inflációs számok azonban valószínűleg magasabbak lesznek, mint a Bank of Canada (BoC) 2%-os általános inflációs célja.

Az enyhébb inflációs adatok azt jelenthetik, hogy a BoC szigorító monetáris politikája az árnyomás ellen hat. A kanadai dollár árfolyama négyhavi csúcs közelében forog az USA dollárral szemben, a BoC kormányzója, Tiff Macklem pedig a múlt héten megjegyezte, hogy „a múltbeli kamatemelések hatásai továbbra is a gazdaságon keresztül fognak hatni, visszafogják a kiadásokat, valamint korlátozzák a növekedést és a foglalkoztatást. Sajnos erre a fennmaradó inflációs nyomás kezelésére van szükség. Mégis, ez a gazdasági gyengeség időszaka megnyitja az utat egy kiegyensúlyozottabb gazdaság felé. Várakozásaink szerint a jövő év végén növekedés várható és a munkalehetőségek növekedni fognak, így az infláció közelebb kerül a 2%-os célhoz.”

PBoC kamathatározat

A People's Bank of China (PBoC) várhatóan szerda kora reggel jelenti be monetáris politikai döntését. A közgazdászok szerint a PBoC felfüggesztené a hitelfelvételi költségek emelését. A jegybank nettó 800 milliárd jüan (112,02 milliárd dollár) új forrást juttatott a bankrendszerbe középlejáratú hitelkeret (MLF) kölcsönei révén, ami a valaha feljegyzett legnagyobb havi növekedés.

Piaci elemzők úgy vélik, hogy a PBOC jövőre folytatja monetáris politikai enyhítését az ország gazdaságának segítése érdekében. Sok közgazdász úgy véli, hogy Kína alkalmazkodó monetáris politikát fog folytatni, beleértve az ösztönző intézkedéseket és a kamatcsökkentéseket.

Az Egyesült Királyság novemberi CPI inflációja

Az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) szerda reggel közli a novemberi inflációs adatokat. Közgazdászok szerint a teljes infláció éves alapon 4,4% lesz, ami az októberi 4,6%-os értéktől esik vissza. A maginfláció valószínűleg 5,5%-os lesz éves alapon a korábbi 5,7% után.

A Bank of England (BoE) alelnöke, Ben Broadbent kijelentette, hogy "valószínűleg a bérnövekedési adatok elhúzódóbb és egyértelműbb hanyatlására lesz szükség ahhoz, hogy biztonságosan megállapíthassuk, hogy a dolgok határozottan csökkenő tendenciát mutatnak". Broadbent azt is megjegyezte, hogy „a szokásosnál kicsit nagyobb a bizonytalanság a munkanélküliség kérdéskörében”.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.