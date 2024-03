Változatlanok a BoC kamatlábak: Milyen kilátásokkal néz szembe a kanadai dollár?

Március 11, 2024 13:50

A kanadai gazdaságot nem érintik a magas inflációs adatok és a magas hitelfelvételi költségek. A Bank of Canada (BoC) az elsők között emelte kamatait az infláció leküzdése érdekében, a szigorú monetáris politika pedig a kanadai dollárra is hatással volt. Mivel a kanadai gazdaság szoros kapcsolatban áll amerikai szomszédjával, a Federal Reserve-től érkező fejlemények szerepet játszhatnak abban, hogy a BoC hogyan módosítja stratégiáját.

Ebben a cikkben lehetőséged lesz többet megtudni a kanadai gazdaságról és arról, hogy mit jósolnak az elemzők a kanadai dollár teljesítményére vonatkozóan.

A BoC nem változtat a kamatlábakon a márciusi találkozón

Március 6-án, szerdán összeült a BoC kormányzótanácsa, hogy döntsön a kamatokról. A bejelentett döntés szerint a hitelfelvételi költségeken továbbra sem változtatnak, ahogy azt a piaci elemzők nagyrészt várták. A BoC először 2022 márciusában jelentett be kamatemelést, amit kevesebb mint 24 hónap alatt 10 kamatemelés követett.

Tiff Macklem, a BoC kormányzója hangsúlyozta, hogy az infláció célhoz közeli csökkentése prioritás. "Nem akarunk a monetáris politika területén a kelleténél tovább szigorító álláspontot képviselni. Nem akarjuk azonban veszélybe sodorni az infláció csökkentésében elért előrehaladást sem" - említette a találkozó utáni beszédében.

Mindössze négy héttel a szövetségi költségvetés bemutatása előtt a BoC vezetője kommentálta a kanadai gazdaságot nyugtalanító lakásfinanszírozási kérdést. „Ha minden más az előrejelzésünkben ugyanaz lenne, és erősebb lenne a lakhatási kérdés, valamint az állami kiadások, akkor valószínűleg erősebb lenne a növekedés, és valószínűleg kisebb lenne az inflációt csökkentő nyomás. Tehát ezt figyelembe kell vennünk, amikor kamatpolitikánkat mérlegeljük” – jegyezte meg.

Kanadai gazdaság: Gyenge gazdasági növekedéssel elkerüli a recessziót

A Kanadai Statisztikai Hivatal február 29-i jelentése szerint Kanada reál bruttó hazai terméke 1%-kal nőtt éves alapon, felülmúlva a 2023 utolsó negyedévére vonatkozó összes előrejelzést, beleértve a BoC előrejelzését is.

A jelentésben olvasható, hogy a negyedik negyedévi növekedést az export felfutása hajtotta, miközben a lakás- és az üzleti beruházások egyaránt visszaestek. Azt is megjegyezték, hogy 2023-ban a gazdasági növekedés az elmúlt hét év leglassabb ütemében gyorsult.

A Parlament Költségvetési Hivatala (PBO) a következő évre lassú, 1% alatti gazdasági növekedést jósol, mielőtt a növekedési ütem 2025-ben ismét fellendülne. Március 5-én a PBO elemzői azt mondták, hogy „a legjobb becslésünk szerint lassú lesz a gazdasági növekedés az ezen a ponton a jelenleg rendelkezésünkre álló információkkal, de mindig lehetnek meglepetések.” A kamatlábakkal kapcsolatban úgy vélik, „ha a BoC késlekedik vagy több időre lesz szüksége, mielőtt elkezdi csökkenteni a kamatokat, az visszafoghatja a gazdasági növekedést”.

Mit gondolnak az elemzők a kanadai dollárról?

Lássuk, mit prognosztizálnak a közgazdászok a kamatokkal és a kanadai dollár kilátásaival kapcsolatban a következő negyedévekre.

ING: Kamatcsökkentés esedékes június után?

A holland ING bank elemzői úgy vélik, hogy a BoC döntéshozói a nyár elejéig valószínűleg nem fognak agresszív lépéseket tenni a kamatokat illetően. Március 6-án közzétett jelentésükben megjegyzik: „Nem valószínű, hogy a BoC elég kényelmes lesz ahhoz, hogy a következő, április 10-i ülésén lazítson monetáris politikáján, de jó esélyt látunk arra, hogy a kamatcsökkentések a június 5-i ülésen bekövetkeznek. A korábbi kamatemelések hatása még mindig érezhető, mivel a kanadai jelzáloghitelek kamatai folyamatosan emelkednek egyre több hitelfelvevő számára, mivel jelzálogkamataik a rögzített időszak lejárta után újraindulnak. Ez fokozza a háztartásokra nehezedő pénzügyi nyomást, visszafogja a fogyasztói kiadásokat és az inflációt is.”

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – USDCAD napi diagram. Dátumtartomány: 2023. szeptember 1. – 2024. március 11. Készült: 2024. március 11. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az ING szakértői szerint a teljes infláció 2%-ra csökkenhet az idei év második felében, nem pedig 2025-ben, ami nincs összhangban a BoC előrejelzéseivel. A jelentés előrejelzése szerint a kanadai dollár 1,30 közelében foroghat az amerikai dollárral szemben az idei év második felében.

Commerzbank: Felfelé ívelő potenciál a kanadai dollár számára?

A Commerzbank közgazdászai úgy vélik, hogy a kereskedők által „Loonie”-nak becézett kanadai dollárra felfelé ívelő potenciál várhat a következő néhány hónapban. A CADUSD páros kilátásait elemezve a BoC kamatdöntése után a következőket írták: „A BoC változatlanul 5%-on hagyta irányadó kamatát. A BoC ugyanakkor továbbra is hangsúlyozta, hogy még korai kamatcsökkentésről beszélni. A nyilatkozat az inflációs kilátások folyamatos kockázataira is utalt. Összességében ez egy meglehetősen fura döntés volt. Egyes piaci szereplők megengedőbb hangnemre számítottak a közleményben. Az a tény, hogy a BoC nem változtatott a hitelfelvételi költségeken, megerősíti azt a nézetünket, hogy a BoC nem valószínű, hogy csökkenti a kamatokat, követve a Fed lépéseit. A következő hónapokat tekintve ezért továbbra is felfelé ívelő potenciálra számítunk a CAD kilátásait illetően.”

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – USDCAD havi diagram. Dátumtartomány: 2013. január 1. – 2024. március 11. Készült: 2024. március 11. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

CIBC: Gyenge gazdasági növekedés, várakozás az áprilisi jelentésre

Ahogy a kanadai dollár erősödött, a BoC monetáris politikai irányvonalából merítve, a CIBC piaci elemzői nem mulasztották el megemlíteni, hogy a gazdasági növekedés továbbra is gyenge, bár a számok jobbak a vártnál. Jelentésükben megemlítették, hogy a következő havi monetáris politikai jelentés némi betekintést adhat, hozzátéve, hogy: „az áprilisi monetáris politikai jelentésben nagyobb áttekinthetőségre lehet számítani, amely a friss előrejelzésen túl kellő optimizmust sugall majd. Az infláció júniusi kamatcsökkentésre késztetheti a piacokat, feltételezve, hogy a következő hónap adatai ebbe az irányba mutatnak. Egyelőre azonban az általános üzenet az, hogy még túl korai a csökkentés, és hogy további előrelépést kell látniuk a döntéshozóknak az infláció terén.”

Kanadai dollár kereskedés az Admiralsnál

Az Admiralsnál lehetőséged van devizapár kereskedésre, mint például a kanadai dollár az amerikai dollárral (USDCAD), az angol fonttal (GBPCAD), a japán jennel (CADJPY), a svájci frankkal (CADCHF) vagy az új-zélandi dollárral párosítva (NZDCAD).

A kezdő kereskedőknek érdemes időt szánniuk kereskedési ismereteik mélyítésére és készségeik fejlesztésére a brókerek által biztosított és tapasztalt kereskedők által készített oktatási anyagok segítségével. Az ingyenes oktatási források segítségével a kezdő kereskedők minimlizálhatják a tapasztalat hiányából eredő kockázatokat.

Azoknak a kereskedőknek, akik csak most ismerkednek a tőzsde világával, érdemes megismerkedniük a kockázatkezelési eszközök, például a stop loss megbízás használatával. Ezek az eszközök, ha helyesen használjuk őket, segíthetnek a kockázatok mérséklésében.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.