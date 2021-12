A Beyond Meat részvényárfolyama emelkedik a McPlant hatására

December 15, 2021 10:02

2020-ban a Beyond Meat növényi alapú húsgyártó és a McDonald’s közös vállalkozást jelentett be, amelyben együttműködnek egy új fogyasztói kínálat elkészítésében.

A „McPlant” hamburger tesztelése idén novemberben kezdődött nyolc McDonald’s-településen az Egyesült Államokban, és a sikeres eredményeket követően a Piper Sandler elemzője, Michael Lavery arról számolt be, hogy a gyorséttermi óriás készen áll arra, hogy a McPlant 2022 elején országszerte elérhető legyen

A hír hatására tegnap a Beyond Meat árfolyama több mint 9%-ot ugrott.

A keddi pozitív teljesítmény ellenére azonban a Beyond Meat részvényei a mai napig több mint 40%-os esésben vannak. Ez a tőzsdei visszaesés főként a termékeik iránti kereslet visszaesésének tudható be. Ezenkívül a vállalat ellátási lánc problémákkal is küzd. A tegnapi jelentések azonban örvendetes hírként érkeztek a befektetők számára.

A McDonald's-nak több mint 13 600 étterme van szerte az Egyesült Államokban. Ha a McPlant ezeken a helyeken elérhetővé válik, akkor ez valószínűleg nemcsak a Beyond Meat számára nyújt lökést, hanem a tágabb értelemben vett növényi alapú húsipar számára is.

Érdemes megjegyezni, hogy a McPlant már jóval az Egyesült Államokon kívül is megkezdte életét, és jelenleg Svédországban, Dániában, Ausztriában, Hollandiában és az Egyesült Királyságban is kapható. Ha tovább növekszik a népszerűsége, a Beyond Meat árfolyama további emelkedésekre számíthat.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 - Beyond Meat Inc., napi diagram. Dátumtartomány: 2021. április 14. - 2021. december 14. Készült: 2021. december 15. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 - Beyond Meat Inc., napi diagram. Dátumtartomány: 2019. május 9. - 2021. december 14. Készült: 2021. december 15. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Fektess be az Admiralsszal

Az Admirals Invest.MT5 számlájával a Beyond Meat, a McDonald's és több mint 4300 egyéb részvényt vásárolhatsz meg a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén! Az Invest.MT5 számlatulajdonosok a következőket is élvezhetik:

Számlanyitás lehetősége mindössze 1 eurós minimális befizetéssel

Ingyenesen használhatod a világ első számú eszközkereskedési platformját, a MetaTrader 5-öt!

Exkluzív hozzáférés Premium Analytics portálunkhoz, ahol megtalálod a legfrissebb piaci híreket és technikai információkat!

Kattints az alábbi bannerre és regisztrálj még ma:

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket: