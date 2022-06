Miért folytat továbbra is megengedő monetáris politikát a Bank of Japan?

Június 21, 2022 15:16

Úgy tűnik, hogy a Bank of Japan az utolsó megengedő álláspontot képviselő szereplő a Federal Reserve-ből, a Bank of England-ból, a Reserve Bank of Australia-ból és újabban az Európai Központi Bankból és a Svájci Nemzeti Bankból álló szigorító állápontot képviselők között.

A kérdés az, hogy miért? A BoJ olyan sok éve megszokta, hogy alkalmazkodó monetáris politikával kezeli a deflációt, hogy időbe telik, míg a fókusz áttér az új valóságra. A fanyarság a végletek határát súrolja. A jegybank legutóbbi, 10,9 billió jen értékű államkötvény-vásárlása az eddigi legnagyobb rekord, ami élesen eltér a Federal Reserve döntésétől a mennyiségi lazítás megszüntetésének tekintetében. A BoJ végül hozzájárulhat az inflációhoz és a költségeket áthárítja Japán gazdaságára, amelynek most jobban kell teljesítenie, hogy igazolja a likviditásnövekedést.

A BoJ jobban kezeli a kockázatokat amerikai társához képest? Az infláció Japánban lényegesen alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban. Az áprilisi összinfláció 2,1% volt, ami viszonylag alacsony Észak-Amerikához képest, ahol a kőolaj ára felmelegítette a költségeket az ellátási láncban. Japán legfrissebb májusi inflációs adatait június 24-én teszik közzé, amikor a BoJ más és kockázatosabb forgatókönyvet vizsgálhat.

A BoJ-nak ellentmondásos gazdasági trendeket kell megoldania: a magasabb infláció magasabb kamatszintet, míg a COVID utáni alacsonyabb növekedés alkalmazkodó monetáris politikát követel. A jegybank jegyzőkönyvei a mai nap folyamán jelennek meg, és további betekintést nyújtanak a jelenlegi gondolkodásmódba.

Kanadai kiskereskedelmi értékesítés

A kanadai kereskedési hírek ma jelentek meg az áprilisi kiskereskedelmi értékesítéssel. A kiskereskedelmi forgalom várhatóan nulláról 0,8%-a emelkedik, és az esetleges meglepetések megmozgathatják a CAD devizapárokat. Kanadában magas az infláció, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók korlátozhatják a kiskereskedelmi termékekre fordított kiadásaikat. A gyengébb kiskereskedelmi eladások ronthatják a GDP általános teljesítményét, ezért ezt a jelentést érdemes figyelni.

Az Egyesült Királyság inflációs rátája

Az Egyesült Királyság június 22-én teszi közzé a legfrissebb, rendkívül fontos fogyasztói árindex-adatokat. Az éves inflációs ráta májusra várhatóan 9,1%-ra emelkedik a korábbi áprilisi 9%-os szinthez képest. Ha a tényleges eredmény a vártnál magasabb, a GBP devizapárok volatilitást tapasztalhatnak.

Gyors tipp

Mik azok a jegybanki jegyzőkönyvek?

A jegybankok a fő kamatdöntéseik és monetáris politikai nyilatkozataik mellett kiadják jegyzőkönyvük másolatát, amelyből kiderülnek a gazdaságról folytatott megbeszélések eredményei. A jelenlegi gazdasági gondolkodás fontos tényező, amely befolyásolja a jövőbeni monetáris politikai döntéseket. A világ médiája gyakran felvesz egy olyan szót, amely az aktuális gondolkodást szimbolizálja, mint például a „türelmes” (Ausztrália) vagy a „tapering” (USA).

Szeretnél többet megtudni a fundamentális elemzésről? Csatlakozz ingyenes webináriumainkhoz!

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.