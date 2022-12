Az árupiaci hírek hatása a piaci hangulatra

December 15, 2022 15:05

Amikor értékalapú kereskedési és befektetési lehetősgek után kutatunk, érdemes naprakésznek maradnunk az áruszektor makrogazdasági híreivel kapcsolatban. Sokat hallhatunk a nyersanyagok teljesítményéről a világsajtóban, és érdemes megvizsgálni, hogy a híradások miként tudják mozgatni a piacokat és befolyásolni a piaci hangulatot.

Valóban van közvetlen kapcsolat a nyersanyagárak és a hírek között? Mi a bizonyíték arra, hogy a piaci szereplők eszközök adás-vételével reagálnak a hírekre? Talán nem elég intuitív megfigyeléseket végezni, vagy tapasztalatokra hagyatkozni, hiszen ezek néha félrevezethetnek bennünket és még a legtapasztaltabb kereskedők és befektetők is hibába eshetnek kereskedési és befektetési döntéseik meghozatalakor.

Ok-okozati összefüggés a hírek és a nyersanyagárak között

Ankur Sinha és Tanmay Khandait kvantitatív kutatók szerint a válasz igen, ok-okozati összefüggés van a hírek és az árucikkek – például az arany – ára között. Tanulmányukat 2020-ban tették közzé, és több mint 1000 megbízható forrásból származó aranyra vonatkozó hírt vizsgáltak meg.

„...végeztünk egy ok-okozati elemzést, amelyből kiderül, hogy az arany árral kapcsolatos hírek jelentősen befolyásolják az arany árfolyamát” – Ankur Sinha és Tanmay Khandait. Tanulmány: „A hírek hatása az árupiacra: Adatkészlet és eredmények”

A hírek főcímei többek között a következő kategóriákba kerültek: „növekvő ár”, „stabil ár”, „csökkenő ár”, „jövőbeli árfolyam előrejelzések”, „általános hírek” és „eszköz-összehasonlítás”. A kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a szalagcímek még 24 órával később is befolyásolták az aranybefektetők vételi és eladási magatartását.

Trendfigyelés

Az a tény, hogy a nyersanyagárakat, például az aranyat befolyásolják a híradások, megfigyelhető a piaci trendekben. Egy szélsőséges példa: 2016. június 23-án az arany azonnali ára ugrásszerűen megemelkedett, ami jelentős bizonytalanságot jelzett a pénzügyi piacokon. Ez volt a Brexit-népszavazás napja, amikor a kereskedők és a befektetők úgy reagáltak a bizonytalanságra, hogy forrásaikat aranyhoz kötött eszközökbe helyezték át.

Ezek a trendek azt jelzik, hogy a vevők és az eladók elfogadják vagy elutasítják az eszközárakat, és más árucikkek esetében is láthatunk olyan mintákat, amelyek gyakran befolyásos jelentésekre vezethetők vissza. Például Ausztrália New South Wales Weekly Commodity Report, amely összefoglalja a búza, az árpa, a cirok, a cukor, a gyapot, az olajos magvak és a csicseriborsó árait, hogy csak néhányat említsünk. A jelentést olyan forrásokból állították össze, mint az USDA és a Grain Central. Az árak áttekintése mellett a jelentés egy pillanatképet is tartalmaz az időjárásról, mivel az közvetlenül befolyásolja a mezőgazdasági termelést.

Kávé és egyéb árucikkek

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) jelentéseket tesz közzé az árucikkek széles skálájáról, a gyapottól és a kávétól kezdve a húson át a burgonyáig. A felmérések betekintést nyújtanak a nemzetközi kereslet-kínálatba, valamint az árak előrejelzéseibe ezeken a fontos nyersanyagpiacokon.

Az USDA kávéról szóló jelentése Brazíliára, Vietnámra, Kolumbiára, Indonéziára és a világ más gyártóira vonatkozik. A jelentésben lenyűgöző tények szerepelnek a kávéval kapcsolatban. Tudtad például, hogy az Európai Unió adja a világ kávéimportjának 40 százalékát, és főleg Brazíliából importál? Brazília emellett az egyik fő beszállítója a második legnagyobb kávéimportőrnek – az USA-nak. Innentől már nem kell nagyon tovább gondolkodni, hiszen a kávéjelentésben szereplő információk tovagyűrűző hatást gyakorolnának a kávé kiskereskedelmi szektor részvényeinek árfolyamára, ha valami szokatlan történne.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) nyersanyagokkal kapcsolatos hírforrásainak nyomon követése segíthet a nyersanyag-kereskedőknek és a -befektetőknek nyomon követni a nemzetközi nyersanyagárak és az import/export szintjének alakulását a fától a teáig. Az IMF árucikk adatokat összesítő portálja 68 nyersanyagárat követ négy osztályból: energia, mezőgazdaság, műtrágyák és fémek.

Összefoglalás

A legfontosabb talán az egyes árucikkek szokásos ártartományának megértése. Ily módon, amikor egy ár kiugrik a szokásos tartományból vagy esni kezd, tudni fogod, hogy ez egy váratlan mozgás, és elkezded felkutatni az ok-okozati összefüggéseket. Ahogyan ösztönösen tudjuk, hogy mikor fizetünk túl sokat egy csésze kávéért, az ösztönünk itt is bekapcsol majd, hogy felkutassuk az ármozgások hátterében álló makrogazdasági tényezőket.

Az arany azonnali árának példájában a piaci hangulat trendeket követ, és ahogy a kereskedők és a befektetők egyre tájékozottabbak a trendeket illetően, ezek a trendek valószínűleg egyre inkább a kereslet és kínálat alapjain fognak alapulni.

