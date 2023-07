A befektetők figyelme az amerikai kiskereskedelmi értékesítésről szóló jelentésre irányul

Július 18, 2023 14:48

A Kanadából, Új-Zélandról és az Egyesült Királyságból érkező inflációs adatokat és az amerikai kiskereskedelmi jelentést várhatóan ma és holnap vizsgálják át a közgazdászok. Mivel a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) jövő héten tartja ülését, az amerikai kiskereskedelmi értékesítési jelentés várhatóan megmutatja, hogyan reagálnak a fogyasztók a magasabb kamatokra és a Fed monetáris politikai szigorítási stratégiájára.

Az ausztrál jegybank (RBA) jegyzőkönyvéből kiderült, hogy a testület egyetértett abban, hogy további szigorításokra lehet szükség, és megjegyezte, hogy az augusztusi ülésen újra fontolóra veszik a kamatemelést. Az RBA a legutóbbi igazgatósági ülése után nem változtatta a kamatlábakat, bár néhány tag a 25 bázispontos emelés mellett foglalt állást.

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Rishi Sunak az LBC-nek nyilatkozva azt mondta, hogy az infláció nem csökken olyan gyorsan, mint ahogy azt a kormány szeretné. Az infláció tartósságát kommentálva elmondta, hogy „tehát az első prioritásom az infláció felére csökkentése. Ez tovább tart, mint bármelyikünk gondolta? Igen. Azt hiszem, az emberek bíznak bennem, amikor a gazdaság irányításáról van szó, és bíznak bennem, hogy őszinte leszek velük, mert az infláció csökkentése azt jelenti, hogy néha nehéz döntéseket kell hozni, mert ezek a megfelelő hosszú távú döntések az országért.”

Kanadai júniusi CPI inflációs jelentés

A Kanadai Statisztikai Hivatal várhatóan a mai napon teszi közzé júniusi fogyasztói árindex inflációs jelentését. Piaci elemzők szerint a teljes infláció 3%-os lesz, ami alacsonyabb lesz a májusi 3,4%-nál. A Scotiabank elemzői úgy vélik, hogy „ez valószínűleg némi piaci volatilitást válthat ki, de kétséges, hogy bármit is jelezne a Bank of Canada következő lehetséges lépését illetően. Nyolc hetük van, hogy átgondolják a következő lépésüket és további elemzéseket végezzenek.”

A Bank of Canada (BoC) 25 bázisponttal megemelte a kamatokat, és bár az infláció már egy ideje csökken, ezt lassabban teszi, mint ahogyan azt a jegybank szeretné, és továbbra is messze a 2%-os cél felett van.

Nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom júniusban?

Kedd délután az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala közzéteszi a júniusi kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó adatokat. Piaci elemzők szerint a kiskereskedelmi forgalom 0,5%-kal nőtt havi szinten. Ha az előrejelzés beigazolódik, az 0,2%-os növekedést jelez a májusi adathoz képest. A közgazdászok megjegyzik, hogy a kiskereskedelmi eladások a teljes fogyasztói kiadások közel 30%-át teszik ki az Egyesült Államokban.

A kiskereskedelmi értékesítési jelentés azonban nem tartalmazza a repülőjegyeket, az egészségügyi szolgáltatások és a biztosítási vásárlások bizonyos formáit, így a jelentésnek van egy gyenge pontja. A vártnál alacsonyabb érték azt mutatná, hogy a Fed monetáris politikai szigorítása meghozta az eredményt, míg a vártnál magasabb érték arra kényszerítheti a döntéshozókat, hogy további kamatemeléseket fontolgassanak a következő néhány hónapban.

Új-zélandi fogyasztói árindex infláció 2023 második negyedévében

Az Új-zélandi Statisztikai Hivatal kedd este teszi közzé 2023 második negyedévére vonatkozó fogyasztói árindex inflációs jelentését. Piaci elemzők szerint a teljes infláció éves alapon 5,9%-os lehet, ami lényegesen alacsonyabb az első negyedévi 6,7%-nál. Havi alapon az infláció 0,9%-ra csökkenhet, ami 0,3%-kal kevesebb lenne, mint az első negyedéves érték.

A hónap elején a Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a közgazdászok várakozásaival összhangban tartotta a kamatlábakat. Az RBNZ igazgatótanácsa azonban az ülés utáni nyilatkozatában kijelentette, hogy az infláció Új-Zélandon továbbra is túl magas, és hozzátette, hogy a kamatlábaknak a belátható jövőben korlátozó szinten kell maradniuk.

Az Egyesült Királyság CPI inflációja júniusban

Szerda délelőtt a befektetőknek lehetőségük lesz áttekinteni az Egyesült Királyság CPI jelentését, amelyet az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) tesz közzé. A közgazdászok éves alapon 8,2%-ra számítanak, míg havi alapon 0,7% közeli értéket prognosztizálnak. A megemelkedett fogyasztói árak jelentik az egyik legnagyobb problémát az Egyesült Királyság kormánya és a Bank of England (BoE) számára.

Az infláció az év elején elérte a kétszámjegyű és négy évtizedes csúcsot, miközben a kormány megígérte, hogy 2023 végéig felére csökkenti azt. A vártnál magasabb CPI inflációs adat arra kényszerítheti a BoE-t, hogy a vártnál nagyobb kamatemelést hajtson végre, megerősítve a fontot az amerikai dollárral vagy az euróval szemben. Egy alacsonyabb szám arra késztetheti a BoE-t, hogy átértékelje monetáris politikáját, és ennek megfelelően módosítsa a közelgő kamatemeléseket.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Csatlakozz ingyenes webináriumainkra, gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről, tájókozódj a legfrissebb piacokat mozgató gazdasági hírekről, teszteld kereskedési és befektetési stratégiáidat kockázatmentes demo számlán!

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.