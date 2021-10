A Beyond Meat részvényei magasabbra emelkedtek a tervezettnél a „McPlant Burger” hatására

Október 15, 2021 13:04

A McDonald's bejelentette, hogy nyolc amerikai étteremben teszteli a Beyond Meat új hamburgereit, a növényi alapú élelmiszercsoportot. Ez a kínálat már nagy sikert aratott az Egyesült Királyságban és Európában. A tesztelésre a jövő hónapban kerül sor, ami nagy lendületet jelent a Beyond Meat számára.

A társaság árfolyama a korábbi hónapokban gyengült, miután egy kiábrándító eredményjelentés a második negyedévben 31 centes részvényenkénti veszteséget mutatott. Ez főként annak volt köszönhető, hogy nem érkezett elég megrendelés az éttermekből a delta változat alatti záravtartás miatt.

A Beyond Meat árfolyama azonban magasabbra ugrott és valószínűleg pozitívan zárja a hetet. Ez a YUM!-nál nemrég bejelentett marketingügyleteknek is köszönhető, melynél olyan márkák is szerepelnek mint a KFC, a Pizza Hut és a Taco Bell, valamint a PepsiCo és a Walmart.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 #BYND, heti. Dátumtartomány: 2019. május 12. - 2021. október 14. Készült: 2021. október 14. 20:30 GMT. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A Beyond Meat tőzsdei bevezetése óta, mely 2019 májusában történt, a részvényárfolyam hosszú távon többnyire oldalirányban mozgott, rövid emelkedési és lejtmenetekkel. Jelenleg a részvényárfolyam a technikai támogatási szintek találkozásánál ül.

Az ár nem csak alacsony, de májusban elutasította az előző kilengést és támogatást is talált a 61,8%-os Fibonacci retracement szinten a 2020 márciusa és októbere közötti magasabb hullámhoz képest.

A jó vállalati hírek hatására az ár most fordulhat, ami fontos teszt a vevők erejére a piacon. Az árfolyam az utolsó, 160 dolláros csúcsra emelkedhet. Ez közel 50%-os emelkedést jelentene.

