A gazdasági lassulás hatással van a szeptemberi indexekre

Szeptember 27, 2021 18:51

Sokan hallhattuk a híres "sell in May and go away" kifejezést a pénzügyi piacokkal kapcsolatban. Ez a kifejezés arra az elméletre utal, amely szerint a november és április közötti időszakban a tőzsde növekedése magasabb, mint az átlagos növekedés a május és november közötti hónapokban. Ezért a mondat azt javasolja, hogy zárjuk be pozícióinkat és várjuk meg a nyári időszakot, mielőtt folytatnánk tevékenységünket.

Eddig, 2021-ben ez az előfeltevés nem teljesül teljes mértékben. Bár igaz, hogy az emelkedő tendencia lassulni látszik, de ha júniustól a főbb tőzsdeindexeket nézzük, láthatjuk, hogy - az IBEX35 kivételével - a tendencia pozitív maradt, így folytatódik az első félév tendenciája.

Európai indexek:

Az IBEX35 május óta 2,37%-ot veszített.

A DAX40 1.58%-ot emelkedett május óta.

A CAC40 3,57%-kal emelkedett május óta.

Az FTSE100 0.67%-os pluszban van május óta.

US indexek:

A DJI30 0,78%-ot emelkedett május óta.

Az SP500 5,98%-kal emelkedett május óta.

Május óta a Nasdaq 9,4% -os emelkedést mutat.

Amint azt a legutóbbi elemzésekben is megjegyeztük, az elmúlt hetekben a globális gazdaság romlását figyeltük meg. Ennek következtében a szeptember általában negatív volt és törölte az augusztusig elért nyereség egy részét - a szeptemberi csökkenés 1,04%, 1,39% és 1,49% volt a DAX40, az NQ100 és az SP500 esetében.

A makroadatok lassulásához hozzá kell adnunk a bizonytalanságot az Egyesült Államokban és az új német kormány megalakulásának hatását a tegnapi választások után, amelyben Angela Merkel kancellár leváltásáról kellett dönteni, miután néhány hónappal ezelőtt bejelentette távozását, miután az elmúlt 16 évben vezette az országot.

Ezek a választások bizonytalanságot eredményeztek az új kormánnyal kapcsolatban, mivel Olaf Sholz szociáldemokrata pártja (SPD) nem ért el egyértelmű többséget. Ezért most intenzív tárgyalási időszak zajlik a hatalom elérése érdekében.

A Federal Reserve legutóbbi ülése után úgy tűnik, hogy a lassulás novemberben kezdődik és 2022 közepén fejeződhet be, ezért nagyon figyelmesnek kell lennünk, hogy a piac hogyan emészti fel ezt a helyzetet, mivel az ösztönzés elhamarkodott kivonása korrekciókat okozhat a fő tőzsdeindexekben.

DAX40 elemzés

Ha a német DAX40-re összpontosítunk, láthatjuk, hogy az elmúlt hónapokban egyértelműen emelkedő tendenciát tartott fenn, ami miatt augusztus közepén új mindenkori csúcsokat állított fel. Ezek a csúcsok azután jöttek, hogy az ár felülkerekedett azon oldalirányú mozgáson, amelyet tavaly június óta követett, emelkedő vonalán történő egymást követő támogatás után. Habár miután végre minden eddigi csúcsát (zöld sávot) elérte, az ár konszolidációba kezdett, ami miatt megszakította fontos hosszú távú emelkedő trendvonalát.

Ez a szünet arra késztette az árat, hogy keresse meg fontos támogatási zónáját azon a területen, ahol a 200 kereskedési időszak mozgóátlaga pirosban találkozik az alsó vörös sávval, közel 15.000 ponthoz. Itt az ár támaszpontot talált egy új impulzus kiváltásához, ami arra késztette, hogy ismét legyőzze fontos támogatási/ellenállási szintjét (a narancssárga sáv képviseli), amelyen több hónapja mozog.

Ez a támogatási/ellenállási szint kulcsfontosságú a DAX40 számára, mert ha képes ezt a szintet tartani, új lendületnek lehetünk tanúi a történelmi csúcsok keresésében. Ezzel szemben, ha az ár elveszíti ezt a szintet, akkor ismét a támogatási szinttel szembenéznie, és ennek a szintnek a későbbi elvesztése megnyitja az ajtót a trendváltás és a még nagyobb korrekció előtt.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 - DAX40 napi diagram Dátumtartomány: 2020. augusztus 12. - 2021. szeptember 27. Felvétel időpontja: 2021. szeptember 27. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az elmúlt öt év áralakulása:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

SP500 elemzés

Ha az SP500 napi diagramjára összpontosítunk, láthatjuk, hogy - az e havi visszaesések után, az energiaválság és a koronavírus delta változata miatt bekövetkezett gazdasági lassulás miatt - az ár elvesztette a fontos emelkedési csatornáját, amelyet követett, miután tavaly szeptember és október között kettős alsó értéket alakított ki, amelyet a vörös sáv képvisel.

A csatorna alsó sávjának törése azért fontos, mert ha az ár nem tudja helyreállítani ezeket a szinteket és a visszavonás megerősítést nyer, az SP500 jelentős korrekciót szenvedhet el, amelynek fő célpontja ennek a fontos csatornának a szélessége a narancssárga sáv körül, amely a fő támasz/ellenállási szintként működik.

Ennek a szintnek az elvesztése veszélyeztetné a jelenlegi bullish struktúrát és megnyitná az ajtót egy lehetséges trendváltozás felé, amely a bullishról a bearishre változna. Annak érdekében, hogy megerősítse ezt a trendváltozást, az árnak először szembe kellene néznie a fontos 200as kereskedési időszak mozgóátlagával (pirosban).

Forrás: Admirals MetaTrader 5 - SP500 napi diagram. Dátumtartomány: 2020. augusztus 17. - 2021. szeptember 27. Felvétel dátuma: 2021. szeptember 27. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az elmúlt öt év áralakulása:

2020: 15.05%

2019: 29.09%

2018: -5.96%

2017: 19.08%

2016: 8.80%

