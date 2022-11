Wall Street Clôture en Baisse suite au Ton Hawkish de la Fed

Novembre 03, 2022 19:08

Comme prévu, la Réserve Fédérale a relevé son taux d'intérêt de 75 points de base hier soir. Cependant, comme nous le soulignions dans notre article d'hier, ce sont les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, après l'annonce qui ont eu une importance particulière.

De nombreux traders et investisseurs avaient spéculé sur le fait que la Fed commencerait à ralentir le rythme des futures hausses de taux, et étaient à l'affût de tout signal dans le discours de Powell indiquant que c'était le cas. Malheureusement, ces observateurs sont restés sur leur faim.

Bien que l'annonce initiale ait laissé la porte ouverte à un ralentissement des futures hausses de taux, Powell a apparemment jeté de l'eau froide sur cette perspective peu de temps après, déclarant qu'il était "très prématuré" d'envisager une pause et que les taux allaient probablement être plus élevés que prévu.

L'impact de ces commentaires était assez prévisible. Le dollar américain s'est renforcé, ce qui a eu un impact négatif sur de nombreuses matières premières. Parallèlement, Wall Street a clôturé la journée en forte baisse, les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq perdant respectivement 1,55%, 2,50% et 3,36%.

Les grandes entreprises technologiques ont été particulièrement touchées hier, Tesla, Amazon, Netflix et Meta Platforms ayant toutes chuté de 4,80% ou plus. La performance d'hier de Meta Platforms porte désormais ses pertes totales depuis le début de l'année à un niveau stupéfiant de 72%.

La chute de Meta Platforms cette année a été en grande partie le fruit d'une série de résultats décevants, dont le plus récent est survenu la semaine dernière. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a chuté de 4% en glissement annuel, et l'augmentation des coûts et des dépenses a contribué à faire chuter le bénéfice net de 52%.

Les investisseurs étaient particulièrement préoccupés par les sommes perdues en pariant sur le métavers, à un moment où les difficultés économiques entraînent un tarissement des recettes publicitaires. Rien qu'au troisième trimestre, Reality Labs, la division métavers de la société, a perdu 3,7 milliards de dollars, ce qui porte les pertes totales de la division à 9,4 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2022.

Si ce niveau élevé d'investissement peut finir par porter ses fruits, dans le climat actuel d'incertitude économique, les investisseurs gravitent vers les actions qui génèrent des liquidités et fuient celles qui les brûlent, d'où le récent sell-off de Meta Platforms.

Néanmoins, les utilisateurs actifs de la famille d'applications populaires de Meta ont augmenté. Les utilisateurs actifs quotidiens et les utilisateurs actifs mensuels ont progressé de 4% par rapport à l'année précédente pour atteindre respectivement 2,93 milliards et 3,71 milliards. Il s'agit d'un public important, et lorsque les dépenses publicitaires commenceront à se redresser, Meta Platforms devrait en bénéficier.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Meta Platforms (Facebook), graphique W1 – Période : du 17 avril 2016 au 2 novembre 2022, consultée le 3 novembre 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Suite à l'annonce de la Fed hier, les investisseurs vont maintenant se tourner vers les données de l'emploi américain de vendredi et les derniers chiffres de l'inflation américaine de jeudi prochain. Si les données sur l'emploi de demain montrent un affaiblissement de l'économie, cela devrait alimenter les spéculations selon lesquelles la Fed pourrait adopter une position plus dovish lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.

De même, si les chiffres des prix à la consommation de la semaine prochaine montrent un ralentissement de l'inflation, cela pourrait inciter la Fed à adopter une attitude moins agressive lors de ses futures hausses de taux.

En attendant, aujourd'hui, à 13h00, la Banque d'Angleterre (BoE) occupe le devant de la scène, avec sa dernière décision sur les taux d'intérêt. On s'attend à ce qu'elle suive les traces de la Fed avec un relèvement de 75 points de base, ce qui constituerait la plus forte hausse de taux depuis 1989.

