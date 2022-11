Les Prix du Pétrole Progressent en Marge de l'Annonce de la Fed

Novembre 02, 2022 19:50

Aujourd'hui, à 19h00, la Réserve Fédérale devrait relever ses taux d'intérêt de 75 points de base pour la quatrième fois consécutive.

Dans la mesure où c'est ce qui est attendu, cela a déjà été pris en compte dans le prix des actifs. La conférence de presse qui suivra l'annonce sera certainement plus importante pour les traders et les investisseurs.

Les spéculations se sont multipliées récemment sur le fait que, suite à la décision d'aujourd'hui, la Fed va commencer à assouplir ses futures hausses de taux, ce qui a amélioré le sentiment sur le marché des actions.

Par conséquent, les observateurs seront à l'affût de tout indice dans les commentaires de la Fed quant à son intention de ralentir son resserrement de la politique monétaire ou de continuer à adopter un ton hawkish.

Avant l'annonce d'aujourd'hui, Wall Street a clôturé la séance d'hier en baisse et l'indice du dollar américain était en recul ce matin.

En revanche, les prix du pétrole ont évolué dans la direction opposée. Malgré des perspectives économiques incertaines, le Brent et le WTI ont terminé la séance d'hier en hausse et ont continué à progresser ce matin.

Bien qu'ils restent à des niveaux historiquement élevés, les prix du pétrole suivent une trajectoire baissière depuis juin, dans un contexte de dégradation des perspectives économiques. La légère reprise observée récemment fait suite à une baisse surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis, qui suggère que la demande reste élevée, ainsi qu'à l'annonce de l'OPEP+ de son intention de réduire l'offre et que la Chine - deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde - pourrait commencer à assouplir les restrictions liées au Covid-19.

Hier, la société pétrolière et gazière BP a annoncé des bénéfices pour le troisième trimestre qui ont plus que doublé par rapport à l'année précédente, bien qu'ils aient légèrement diminué par rapport au trimestre précédent. La société a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, ce qui porte le total de ses rachats à plus de 10 milliards de dollars depuis le début de l'année.

En conséquence, le cours de l'action BP a clôturé la séance avec un gain de 1,4%, portant sa performance totale pour l'année à plus de 47%. Néanmoins, les actionnaires sont susceptibles de rester prudents face à une éventuelle récession mondiale, qui entraînerait presque inévitablement une chute des prix du pétrole. Par conséquent, si la Fed fait allusion à de nouvelles hausses de taux agressives ce soir, nous sommes susceptibles d'assister à une réaction négative sur le titre de BP et de ses concurrents.

En outre, il est presque certain que cette dernière série de bénéfices exceptionnels dans le secteur de l'énergie renforcera la pression politique sur les gouvernements en faveur d'une augmentation des impôts sur les bénéfices du pétrole et du gaz, ce qui pèserait davantage sur le cours des actions.

Source : MetaTrader 5 Admirals, BP, graphique W1 – Période : du 1 mai 2016 au 2 novembre 2022, consultée le 2 novembre 2022

