Les Actions des Compagnies Aériennes et de Croisières se Distinguent lors de la Hausse de Wall Street

Décembre 22, 2021 21:02

Quelle différence en un jour...

Après la chute de lundi, qui a marqué la fin de trois jours consécutifs de baisse à Wall Street, les principaux indices américains ont tous progressé mardi, les investisseurs semblant oublier les inquiétudes liées au dernier variant du Covid-19.

Le S&P 500, qui avait chuté de plus de 2,8% au cours des trois séances précédentes, a terminé la journée en hausse de 1,78% - effaçant ainsi les pertes de la veille.

Les performances de mardi ont été principalement portées par les valeurs technologiques et les valeurs du secteur du voyage, les compagnies aériennes et de croisières ayant connu des journées particulièrement dynamiques.

Parmi les valeurs du secteur du voyage qui ont enregistré de bonnes performances, la compagnie de croisières Carnival Corporation a ouvert la voie, avec une hausse de 8,7% au cours de la séance, ce qui porte ses gains totaux pour la semaine à 14% suite à la publication de ses résultats du quatrième trimestre lundi.

Pourquoi les investisseurs sont-ils si optimistes à l'égard d'une société qui a affiché une perte nette de 2,6 milliards de dollars pour le trimestre et qui brûle des liquidités à un rythme mensuel moyen de 510 millions de dollars ?

Eh bien, si l'on regarde au-delà de ces chiffres peu encourageants, il existe certainement des raisons d'être optimiste.

Selon les résultats, au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 novembre, le revenu par passager par jour de croisière a augmenté d'environ 4% par rapport au même trimestre de l’année 2019. De plus, ces résultats ont été obtenus alors que la flotte de la compagnie de croisières fonctionnait à 61% de sa capacité. En ce qui concerne l'avenir, Carnival prévoit que l'intégralité de sa flotte sera de nouveau opérationnelle au printemps 2022.

Le Q4 a marqué le troisième trimestre consécutif au cours duquel la société a enregistré une augmentation des dépôts des clients, qui ont atteint 3,5 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 13% par rapport au trimestre précédent. Les réservations avancées pour le second semestre de 2022 et le premier semestre de 2023 se situent également "dans la partie supérieure des données historiques et à des prix plus élevés".

Qu'en est-il de la quantité de liquidités qu'ils brûlent chaque mois ? Eh bien, cela semble un peu moins effrayant si l'on considère que Carnival a plus de 9 milliards de dollars de liquidités dans ses caisses. Même au taux de consommation actuel, ils ont plus qu'assez pour se maintenir jusqu'à ce que la période estivale arrive.

Tous ces points positifs expliquent les raisons pour lesquelles les investisseurs se sont rués sur les actions de cette compagnie de croisières cette semaine. Cependant, avec la menace d'Omicron et de ses prochains variants, on ne peut exclure une nouvelle hausse de la volatilité sur les valeurs du secteur du voyage dans les mois à venir.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Carnival Corp, graphique D1 – Période : du 23 août 2021 au 21 décembre 2021, consultée le 22 décembre 2021 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Évolution du prix de l’action Carnival Corporation sur les 5 dernières années :

Source : MetaTrader 5 Admirals, Carnival Corp, graphique W1 – Période : du 7 juin 2015 au 21 décembre 2021, consultée le 22 décembre 2021 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

