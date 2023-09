L'Indice du Dollar US à son Plus Haut Niveau Depuis 10 Mois sur fond de Discussions sur la Réduction des Dépenses du Gouvernement

Septembre 26, 2023 22:34

La dernière semaine de septembre a déjà démarré, les marchés mondiaux devant faire face aux décisions prises la semaine dernière en ce qui concerne les taux d'intérêt.

Aux États-Unis, le financement du gouvernement est une fois de plus un sujet de débat entre les républicains et les démocrates. Cependant, un rapport de Bloomberg suggère que les deux parties se rapprochent d'un accord pour éviter un "shutdown" potentiel. Entre-temps, le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois par rapport à un panier de devises.

La livre sterling a atteint son plus bas niveau depuis 6 mois face au dollar américain mardi, la pause de la Banque d'Angleterre concernant l'augmentation des taux et les chiffres PMI moins bons que prévu publiés vendredi ayant mis à mal la hausse de la devise.

États-Unis : Le Financement du Gouvernement Remis en Question

Les lois sur les dépenses expirent le dernier jour de septembre, et un arrêt des activités du gouvernement en raison d'un manque de financement se profile une fois de plus. Alors que l'horloge tourne, un groupe de sénateurs républicains a promis d'équilibrer le budget du gouvernement, rendant un shutdown de ce dernier possible car ils sont en désaccord avec le président de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, qui cherche un accord entre son parti et les démocrates.

Un shutdown du gouvernement signifierait l'arrêt des paiements pour les employés fédéraux américains et la fermeture d'un grand nombre de services gouvernementaux. Les investisseurs s'inquiètent des conséquences d'une telle fermeture sur le quatrième trimestre fiscal d'un marché boursier déjà fragile.

Le Gouvernement Japonais Prépare un Plan de Soutien à l'Economie

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a révélé lundi qu'il chargerait le cabinet du pays de préparer un plan de soutien à l'économie. M. Kishida a déclaré dans son allocution que "l'objectif est de passer d'une économie fondée sur la réduction des coûts à une économie fondée sur des investissements actifs. Le plan économique vise à protéger la vie des citoyens contre la hausse des prix. La consommation privée et les investissements manquent de vigueur et sont instables".

Le premier ministre japonais n'a pas oublié de faire référence au marché des devises, réaffirmant qu'il devait évoluer de manière stable tout en reflétant les fondamentaux, et ajoutant que son gouvernement continuerait à surveiller de près les mouvements de change avec un grand sens de l'urgence, dans la mesure où des mouvements de change excessifs ne seraient pas souhaitables.

Lagarde : Une Nouvelle Faiblesse au T3 est Possible

La présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré que les indicateurs économiques suggèrent qu'une nouvelle faiblesse pourrait être enregistrée au cours du troisième trimestre de l'année. Dans ses remarques, Mme Lagarde a indiqué : "La baisse de la demande pour les exportations de la zone euro et l'impact du resserrement des conditions de financement freinent la croissance, notamment par le biais d'une baisse de l'investissement résidentiel et de l'investissement des entreprises. Le secteur des services, qui avait résisté jusqu'à récemment, s'affaiblit également. Le marché du travail a jusqu'à présent résisté malgré le ralentissement de l'économie, le taux de chômage étant resté à son plus bas niveau historique de 6,4% en juillet. Mais bien que l'emploi ait progressé de 0,2% au deuxième trimestre, la création d'emplois dans le secteur des services se ralentit et la dynamique globale s'essouffle".

Lundi, l'euro a atteint son niveau le plus bas des six derniers mois par rapport au dollar américain.

