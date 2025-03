L'UE Répond Aux Droits De Douane, Les Marchés Attendent L'IPC US

Mars 12, 2025 12:28

Des droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium de l'Union européenne vers les États-Unis sont entrés en vigueur plus tôt dans la journée, l'administration américaine soulignant qu'il n'y aurait aucune exception ou exemption. L'euro a perdu du terrain face au dollar américain mercredi matin après avoir enregistré des gains pendant trois jours consécutifs.

Plus tard dans la journée, le rapport de l'IPC américain pour le mois de février sera publié. Les données sur l’inflation jouent un rôle dans les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Au Canada, la banque centrale du pays annoncera sa décision sur les taux d’intérêt.

L'UE riposte aux droits de douane américains

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance de l’Union européenne (UE). Le bloc européen a annoncé qu'il riposterait par des contre-mesures pour protéger ses consommateurs, à partir d'avril. Entre-temps, l’administration américaine a déclaré qu’elle n’augmenterait pas les droits de douane imposés sur les métaux importés du Canada à 50 %, malgré les commentaires du président Trump mardi.

Commentant les droits de douane américains, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les restrictions commerciales étaient injustifiées, ajoutant qu'« il n'est pas dans notre intérêt commun de surcharger nos économies avec des droits de douane ».

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, commente la politique monétaire

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré que la politique de la banque doit être définie de manière à ce que l'inflation converge vers l'objectif de 2 %. Lagarde a noté que « en cas de chocs importants, le risque augmente que l’inflation devienne plus persistante ».

Commentant les droits de douane et les guerres commerciales, le président de la BCE a déclaré que « la fragmentation du commerce est susceptible d’entraîner des changements de prix relatifs plus importants et plus perturbateurs ». Lagarde a déclaré qu'elle ne pouvait pas fournir d'indications prospectives, mais a souligné que la BCE « doit être claire sur la fonction de réaction ».

La BRI : L'incertitude du marché mondial, la défense européenne pourrait stimuler la croissance

La Banque des règlements internationaux (BRI) a déclaré dans un rapport que la volatilité du marché et l’incertitude accrue résultant des politiques douanières du président Trump pourraient nuire à la croissance économique, même si une récession ne semble pas probable pour le moment.

La BRI, que certains analystes appellent la « banque centrale des banquiers centraux », a déclaré que le nouveau budget de défense accru de l'Union européenne (UE) pourrait stimuler l'économie du bloc, même si l'Allemagne et la France, deux de ses plus grandes économies, connaissent une croissance lente.

Les analystes de la BRI notent dans leur rapport que les droits de douane seront « doublement inutiles », ajoutant que l’économie mondiale est susceptible de connaître un « atterrissage en douceur ».

Le gouverneur de la BoJ s'inquiète de l'incertitude

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, s’est déclaré « très préoccupé par l'incertitude concernant l'économie et les prix à l'étranger ». Le commentaire d’Ueda intervient dans le contexte des discussions sur la récession aux États-Unis et des droits de douane imposés sur les produits chinois, mexicains, canadiens et européens.

Le président de la BoJ a noté que « l’inflation sous-jacente reste inférieure à 2 % », ajoutant que la banque centrale du Japon sera « prête à mener des opérations d’achat d’obligations avec agilité dans des cas exceptionnels où les taux à long terme évoluent de manière irrégulière ».

Le conseil d’administration de la BoJ se réunira les 18 et 19 mars pour décider des taux d’intérêt.

