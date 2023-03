Trading pour les Débutants – Trader le Gaz Naturel et la Crise Énergétique

Mars 20, 2023 21:30

Le gaz naturel est l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde. Le trading du gaz naturel a attiré l'attention ces dernières années, surtout après le début du conflit en Ukraine. La raison à cela est que la Russie, l'un des plus importants producteurs de gaz au monde, a dû faire face à des sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays. Les pays de l'Union européenne ont cherché à réduire leur consommation de gaz naturel, tandis que d'autres pays ont profité de cette opportunité pour augmenter leur propre production.

De nombreux pays se sont également tournés vers les énergies renouvelables et le gaz naturel pour couvrir leurs besoins en énergie. Cet article a pour objectif d'apporter des informations et des perspectives en ce qui concerne le trading du gaz naturel.

Trader le Gaz Naturel !

Ce qu'il faut savoir sur le gaz naturel

Le gaz naturel est une source d'énergie fossile. Les plantes et les animaux marins morts il y a plusieurs millions d'années ont été enfouis au fond de l'océan, sous du sable et des roches. La chaleur et l'énorme pression ont permis de transformer ces résidus en pétrole et en gaz naturel. On trouve également des gisements de gaz naturel sur la terre ferme. Les compagnies pétrolières et gazières forent des couches de sable et de roche pour atteindre les couches rocheuses qui contiennent ces énergies fossiles. Le gaz naturel est parfois transformé en gaz naturel liquéfié (GNL) pour faciliter le transport et minimiser le volume, un processus connu sous le nom de liquéfaction.

Les anciens habitants de la Perse étaient intrigués par les sources flamboyantes qui se formaient lorsque le gaz naturel qui s'infiltrait dans les fissures de la terre était enflammé par la foudre. Ils construisaient parfois des temples autour de ces feux perpétuels. Il y a plus de deux mille cinq cents ans, les Chinois acheminaient le gaz provenant des puits et l'utilisaient pour évaporer l'eau de mer afin d'obtenir du sel. En 1816, Baltimore a été la première ville des États-Unis à éclairer ses rues au gaz naturel.

Selon un rapport de Visual Capitalist, les trois principaux producteurs de gaz naturel sont les États-Unis (934 milliards de mètres cubes), la Russie (701 milliards de mètres cubes) et l'Iran (256 milliards de mètres cubes). Les experts estiment que les réserves de gaz naturel de la Russie s'élèvent à 37 000 milliards de mètres cubes. Les dix premiers producteurs de gaz naturel représentent près de 70% de la production mondiale.

Trading du gaz naturel : Variations des prix

L'évolution des prix du gaz naturel entre 2018 et 2021 a été caractérisée par des périodes de hausse et de baisse. Les conditions météorologiques, les évolutions géopolitiques et, bien sûr, la pandémie de Covid-19 ont joué un rôle essentiel.

Source : MetaTrader 5 Admirals, US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD, Graphique MN – Période : du 1 mars 2018 au 16 mars 2023, consultée le 16 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les prix du gaz naturel ont chuté au deuxième trimestre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et du ralentissement de l'activité économique. Selon l'IEA, la demande mondiale de gaz a chuté d'environ 2,5% en 2020, soit 100 milliards de mètres cubes, ce qui représentait la plus forte baisse jamais enregistrée.

Source : MetaTrader 5 Admirals, US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD, Graphique D1 – Période : du 26 octobre 2022 au 16 mars 2023, consultée le 16 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le 1er août 2022, les prix du gaz naturel ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs années, avec un prix de 9,1 USD par MMBtu (million d'unités thermiques britanniques). Cependant, les prix se sont à nouveau effondrés au cours des mois suivants, comme le montre le graphique ci-dessus.

Quelle est l'évolution des prix du gaz naturel ?

Un rapport publié le 13 mars par Moody's Investor Services concernant le marché américain de l'énergie indique ce qui suit : "Les prévisions de prix du gaz naturel et de l'électricité pour 2023 ont fortement chuté. Les prix du gaz naturel prévus pour 2023 sont inférieurs d'environ 44% aux prévisions du marché à terme en décembre".

Les analystes de la US Energy Information Administration (EIA) suggèrent que les exportations américaines de gaz naturel liquéfié (GNL) devraient progresser de 14% sur une base annuelle en 2023 et de 5% en 2024. Le rapport de l'EIA indique "nous prévoyons une augmentation des exportations américaines de GNL en raison de la forte demande mondiale, étant donné que ce dernier continuera à compenser les exportations de gaz naturel par gazoduc de la Russie vers l'Europe". Depuis le début de l'année, les températures hivernales douces et un stockage plus important que la moyenne ont entraîné une baisse des prix du GNL.

Selon un rapport de l'EIA, "dans le sillage du conflit en Ukraine et de la flambée des prix de l'énergie, la demande de gaz naturel dans l'Union européenne a chuté en 2022 de 55 milliards de mètres cubes, soit 13%, la plus forte baisse jamais enregistrée. Cette baisse équivaut à la quantité de gaz nécessaire pour alimenter plus de 40 millions de foyers". Le rapport note également que "malgré cette baisse historique de la demande, la facture des importations de gaz de l'UE s'est élevée à près de 400 milliards d'euros en 2022, soit plus de trois fois le niveau de 2021".

Ouvrir un Compte Démo

Un rapport de Reuters publié à la mi-mars suggère que les nouvelles usines de GNL pourraient augmenter l'offre de plus de 60% pour atteindre 636 millions de tonnes par an (mtpa) d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2021. Selon le même rapport, "au Qatar, un projet d'expansion massive du GNL ajoutera 49 mtpa d'ici 2027. Les projets américains pourraient ajouter 125 mtpa (16,4 milliards de pieds cubes par jour) de capacité d'ici la fin 2027".

La compagnie pétrolière nationale brésilienne Petrobras SA a annoncé qu'elle s'efforçait d'utiliser davantage de gaz naturel provenant des gisements pré-salifères offshore. Lors de l'annonce des résultats du quatrième trimestre 2022, le directeur financier de la société a déclaré que "nous allons chercher de nouveaux segments pour notre production de gaz naturel, oui, parce que brûler du gaz naturel fait partie de la transition énergétique. C'est mieux que de brûler du diesel, du fioul ou du charbon. Nous évoluons dans ce sens pour l'humanité et pour le Brésil... Et nous savons comment le faire. Au Brésil, nous pouvons alimenter les camions en gaz naturel plutôt qu'en diesel. Nous allons suivre cette voie".

Trading et gestion des risques

Les traders débutants peuvent ressentir le besoin de tirer parti de diverses opportunités de trading. Cependant, les actualités financières alléchantes peuvent parfois conduire à des prises de décision émotionnelles. Une trop grande quantité d'informations est susceptible de désorienter les traders débutants, dans la mesure où ils ne sont pas en mesure de les filtrer. Ainsi, les erreurs de trading sont fréquentes chez ces derniers, qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour élaborer la bonne stratégie de trading. Malheureusement, ces erreurs entraînent la perte d'une partie du capital de trading, ce qui peut mettre en péril les objectifs financiers.

Existe-t-il un moyen de réduire le risque d'erreur en trading ? La réponse est oui, et cela passe par de la formation et l'utilisation d'outils de gestion des risques. Si l'expérience s'acquiert avec le temps, d'innombrables ressources pédagogiques sont disponibles. Les courtiers proposent un large éventail de supports tels que des webinaires, des articles, etc. Dans de nombreux cas, ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. Si vous êtes un trader débutant, nous recommandons de profiter de ces ressources pour approfondir vos connaissances en matière de trading.

La gestion du risque devient plus facile lorsque vous avez accès aux bons outils. Les tutoriels préparés par des traders expérimentés peuvent vous montrer les principes fondamentaux de la gestion des risques. Si vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise, vous pouvez tester ces outils, tels que les ordres stop-loss, dans un environnement sécurisé grâce à un compte de démonstration. La connaissance est la clé du succès pour tout trader.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.