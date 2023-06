Trading pour les Débutants – Trader la Couronne Suédoise : Ce qu'il Faut Savoir

Juin 22, 2023 20:09

Combien d'entre vous savent que la devise de la Suède est la couronne suédoise ? Probablement peu, dans la mesure où la couronne suédoise (SEK) n'est pas aussi populaire que l'euro ou la livre sterling, tandis que la Suède est plus connue pour certaines de ses entreprises célèbres telles qu'IKEA, H&M, Volvo, Saab, etc.

La Suède et le Danemark ont conservé leur propre devise au lieu de rejoindre l'euro, car cela leur permet de contrôler leurs politiques monétaires sans avoir à suivre les directives de la Banque Centrale Européenne (BCE), bien qu'elles doivent être conformes aux lignes directrices de l'Union Européenne concernant la dette publique, etc.

Dans cet article, nous allons vous apporter des informations précieuses sur la couronne suédoise dans le but de vous aider à élargir vos connaissances en matière de trading.

La couronne suédoise : Devise d'une économie petite mais forte

La Suède ne compte que 10,4 millions d'habitants, mais son économie se classe au 25e rang mondial et au 11e rang européen. L'économie suédoise est fortement orientée vers l'exportation, grâce au bois, à l'énergie hydraulique et au minerai de fer. La Suède possède l'une des mains-d'œuvre les plus instruites et les mieux formées à la technologie du vieux continent. Elle a attiré de nombreuses grandes entreprises du monde entier qui l'ont incluse dans leurs plans d'investissement afin de tirer parti de son vaste potentiel.

La couronne suédoise (Swedish Krona) est la 11e devise la plus échangée au monde selon l'Enquête Triennale de la Banque Centrale sur les marchés des changes et des produits dérivés de gré à gré. La couronne a remplacé le riksdaler en 1873. Le taux de change de la couronne suédoise dépend de la politique monétaire mise en œuvre par la Riksbank, la plus ancienne banque centrale du monde et la troisième plus ancienne banque, fondée en 1688. Il convient de noter que la Riksbank a été créée par le Riksdag des États et qu'elle était totalement indépendante de l'autorité du roi, qui avait joué un rôle déterminant dans la fermeture de la banque prédécesseur de la Riksbank en raison de l'impression excessive de billets.

La politique monétaire de la Riksbank et la couronne suédoise

Si l'on examine les graphiques du taux de change de l'euro par rapport à la couronne suédoise (SEK-kr), on constate que la devise suédoise a atteint son plus haut niveau en quatre ans par rapport à la monnaie unique le 1er octobre 2021, s'échangeant à 9,91 kr. Cependant, depuis lors, l'euro a gagné du terrain et renversé la tendance, se tradant à 11,74 kr le 22 juin 2023.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURSEK, Graphique MN – Période : du 1 janvier 2018 au 22 juin 2023, consultée le 22 juin 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le conseil de la banque centrale suédoise se réunira le 29 juin pour décider des taux d'intérêt. Certains économistes suggèrent que la Riksbank cherchera à réduire le rythme des hausses de taux en procédant à une augmentation de 25 points de base.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURSEK, Graphique D1 – Période : du 22 mars 2023 au 22 juin 2023, consultée le 22 juin 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Il convient de noter que le conseil d'administration a décidé en avril de relever les taux d'intérêt de 50 points de base, tandis que le compte rendu de la réunion a révélé que les décideurs n'hésiteraient pas à resserrer davantage la politique monétaire si les données le justifiaient.

ING : La couronne suédoise devrait rester vulnérable

Les analystes monétaires d'ING ont suggéré dans un rapport que les mesures prises par la Riksbank pourraient ne pas être suffisantes pour soutenir la couronne suédoise. "Le message optimiste était sans doute le principal outil de la Riksbank pour soutenir la SEK, et il est difficile d'imaginer que ce discours sera repris en juin, en particulier si l'inflation continue d'évoluer dans la bonne direction. Comme l'a récemment admis M. Floden, la Riksbank souhaite peut-être une monnaie plus forte, mais elle ne peut pas faire grand-chose à ce sujet. Une plus grande faiblesse de la SEK pourrait pousser la Riksbank à envisager une intervention sur le marché des changes, mais nous avons souligné à plusieurs reprises que la menace d'une intervention nous semble plus probable que son déploiement effectif, étant donné les munitions relativement faibles en termes de réserves", notent-ils dans un rapport publié le 18 mai.

Commentant la prochaine réunion du conseil d'administration, les économistes de la banque néerlandaise ont déclaré que la déclaration qui suivra la réunion pourrait laisser la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux. "Après avoir relevé ses taux de 50 points de base en avril, la Riksbank suédoise devrait réduire le rythme à 25 points de base le 29 juin. Avec de nouvelles prévisions attendues lors de la réunion de ce mois, la question est de savoir si les décideurs politiques tentent d'atteindre le pic de leur cycle de taux d'intérêt ou s'ils prévoient d'autres hausses à l'automne. Même si nous pensons que la banque ne sera pas aussi explicite qu'en avril quant à une nouvelle hausse en septembre, la nouvelle projection des taux d'intérêt laissera probablement la porte ouverte à un nouveau relèvement si nécessaire".

Swedbank : La couronne pourrait commencer à se renforcer à long terme

S'adressant au site d'actualité estonien ERR, l'économiste en chef de Swedbank, Tõnu Mertsina, a déclaré que, bien que la couronne soit tombée à un niveau historiquement bas par rapport à l'euro, il prédit une remontée à long terme.

M. Mertsina a déclaré que la valeur de la couronne par rapport à ses concurrents dépendait de l'état de l'économie suédoise et de la manière dont la Riksbank mettrait en œuvre sa politique monétaire, ajoutant que la hausse des taux d'intérêt représentait un danger important pour l'économie suédoise et que les investisseurs étaient devenus méfiants à l'égard de la couronne suédoise.

Couronne suédoise : Gérer les risques de trading avec les bons outils

La couronne suédoise n'est peut-être pas l'une des devises les plus populaires sur les marchés mondiaux, au même titre que le dollar américain ou la livre sterling, mais elle peut être utilisée par certains traders comme option de diversification de leur portefeuille. La couronne suédoise ne fait pas la une de l'actualité financière et les traders doivent donc mener des recherches plus approfondies s'ils souhaitent inclure cette devise dans leurs stratégies.

Les risques liés au trading sont plus grands en particulier pour les traders débutants, qui ne disposent peut-être pas de l'expérience nécessaire pour juger de la bonne ligne de conduite à adopter. C'est pourquoi la gestion du risque doit être la priorité. L'un des moyens de limiter les risques est d'améliorer vos connaissances en la matière et d'apprendre à utiliser les outils de gestion des risques qui sont à votre disposition.

Comment apprendre à les utiliser ? Les courtiers proposent une vaste gamme de contenu pédagogique, tels que des webinaires et des articles rédigés par des professionnels expérimentés. En améliorant vos compétences en matière de trading et en apprenant à utiliser ces outils, vous pouvez limiter votre risque, bénéficier d'une certaine tranquillité d'esprit et de moins d'anxiété, tout en profitant pleinement de votre expérience de trader et en ayant une plus grande clarté d'esprit pour ajuster votre stratégie de trading comme vous le souhaitez.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

